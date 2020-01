Seksuaalikasvattaja Kaisa Merelä, 24: "Seksi on peniskeskeistä" – yhä nuoremmat käyvät terapeutilla, koska oma halukkuus aiheuttaa päänvaivaa

Kaisa Merelä, 24, on aiemmin ollut seksuaalisesti hämmentynyt. Hän kertoo etsineensä kauan vastauksia omaan seksuaalisuuteensa liittyvissä kysymyksissä.

Merelä ryhtyi ottamaan asioista selvää. Terapeutin tapaamisissakin etsittyihin kysymyksiin löytyi viimein vastaus, kun Merelä hyväksyi itsensä sellaisena kuin on – myös seksuaalisena olentona. Nyt hän on yrittäjä, joka puhuu avoimemman seksuaalisuuden puolesta, mutta myös seksiä ja seksuaalisuutta ruotivan Himocastin (siirryt toiseen palveluun) toinen juontaja.

Yhä useampi nuori käy seksuaaliterapiassa parikymppisenä. Esimerkiksi oma halu herättää paljon kysymyksiä nuoressa sukupolvessa.

Merelä on käynyt Sexpon tarjoaman koulutuksen ja on nyt seksuaalikasvattaja. Hänen mielestään kenenkään ei kuulu olla hämmentynyt.

– Haluan tehdä maailmasta sellaisen, että ihmisten ei tarvitsisi kokea seksuaalista hämmentyneisyyttä. Tietoa pitäisi olla saatavilla.

Vaikka seksistä ja seksuaalisuudesta puhutaan nykyään – jos ei paljon, niin ainakin enemmän kuin ennen – puheissa viljellään edelleen esimerkiksi leimaavia ajatuksia, joista tulisi Merelän mielestä päästä eroon.

Seksi on esimerkiksi todella peniskeskeistä, sanoo Merelä.

– Seksi alkaa siitä, kun miehelle tulee erektio ja päättyy siihen, kun mies laukeaa. Eihän sen tarvitse niin mennä, Merelä sanoo.

"Nainen ei voi samaan aikaan olla seksuaalinen ja pätevä"

Sexpon kouluttamat seksuaalikasvattajat käyvät esimerkiksi kouluissa puhumassa seksuaalisuudesta ja vastaavat ihmisten kysymyksiin ja ihmetyksiin.

Merelä itse kokee, että naisen seksuaalisuuden historian ymmärtäminen on seksuaalikasvatuksessa tärkeää. Ymmärtämällä historiaa voidaan oppia pois vanhoista ajatusmalleista – kuten peniskeskeisyydestä.

– Me ajatellaan automaattisesti, että seksiin liittyy penetraatio, ja että penis on se, joka menee ja tekee. Koko seksin harrastaminen on muotoutunut sen ympärille. Tutkimusten mukaan penetraatio ei ole naisille niin stimuloiva kokemus kuin miehille.

Toinen ajatus koskee sitä, millaisena seksuaaliset naiset edelleen Merelän mukaan nähdään.

– Nainen ei voi samaan aikaan olla seksuaalinen, seksikäs ja pätevä. Jos nainen on pätevä, hän pukeutuu jakkupukuun ja käyttäytyy siististi. Jos rinnat ovat esillä, nainen laitetaan johonkin tiettyyn kategoriaan.

– Mies taas on itsestäänselvästi seksuaalinen olento. Jos mies tuo seksuaalisuuttaan ilmi, se on meille vain, että “aijaa”.

Seuraavaksi pitäisi saada nuoret miehet puhumaan seksuaalisuudesta, miettii Merelä. Meeri Niinistö / Yle

Oma halu mietityttää montaa parikymppistä

Seksuaalisuus nähdään yhä suurempana osana hyvinvointia. Siitä uskalletaan puhua, ja apuakin on tarjolla, sanoo Suomen seksologisen seuran puheenjohtaja ja seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen.

Seksuaaliterapiassa käyvät alle parikymppiset, joilla saattaa nuoresta iästä huolimatta olla monisyisiä ongelmia. 20–30 -vuotiaat pariskunnat hakeutuvat pariterapioihin – alaikäiset taas hakevat apua ja vastauksia yleensä chattien kautta.

– Yksi suurin seksuaaliterapiaan tulon syy on halujen kohtaamattomuus ja omat seksuaaliset mieltymykset. Tähän aikaan liittyy paljon vaativuutta; ollaan vaativia itseä kohtaan ja oletetaan, että halujen pitää olla tietynlaista. Ajassa ei ole rentoutta, ja se nitistää halukkuutta myös.

Kiinnostus seksuaalialan koulutusta kohtaan on kasvanut. Sexpo kouluttaa nyt ennätysmäärän alan osaajia.

– He ovat ammattilaisia monenlaisista taustoista; opettajia, nuorityöntekijöitä, sote-alan ammattilaisia, mutta myös some-vaikuttajia, sanoo Sexpon kouluttaja Henriikka Sundell.

Seksuaaliterapeutti Vilponen näkee positiivisena, että seksuaalikasvattajan kaltaisia seksuaalisuuden puolestapuhujia on tullut lisää.

– Usein törmää siihen, ettei suhteessa ole puhuttu seksuaalisuudesta ja sitten tulee yllätyksiä. On hyvä, että apua haetaan ajoissa, puhutaan toiveista ja mietitään suhteen rajoja.

24-vuotias Kaisa Merelä juontaa seksiaiheista podcastia ja pitää verkkokursseja seksuaalisuudesta. Meeri Niinistö / Yle

"Minun sukupolvellani oli Dear Eki"

Seksuaalikasvattaja Kaisa Merelä on yrittäjä, ja vuoden alussa hän järjestää toisen seksuaalisuuteen pureutuvan verkkokurssinsa. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset naiset.

Nuoret puhuvat seksistä ja seksuaalisuudesta hieman avoimemmin kuin vanhemmat sukupolvet, arvelee Merelä. Tietoa seksuaalisuudesta kaipaavat hänen mukaansa kaikki – iästä riippumatta.

– Minun sukupolvellani oli Suosikin Dear Eki, joka oli luotettava – onko nuorilla enää sellaista luotettavaa lähdettä?

– Yhtä lailla keski-ikäiset eivät ole saaneet seksuaalikasvatusta. Jos on mennyt ensimmäisen seksikumppanin kanssa naimisiin, tulee ero ja aloittaa sinkkuelämän puhtaalta pöydältä, niin millaiset tiedot siihen sitten on?

Miten saada pojat puhumaan?

Erityisesti naiset ovat esimerkiksi somessa ryhtyneet puhumaan seksuaalisuudesta avoimemmin. Some on Merelän mukaan alusta, jossa naisten on helppo tuoda äänensä kuuluviin.

– Somessa ei ole portinvartijoita, ja sitä kautta some on inhimillistänyt monia ajatuksia ja seksuaalisuutta.

Hän uskoo, että myös me too -kampanja on nostanut esiin itsemääräämisoikeuden ja sen, että nainenkin saa itse päättää omasta seksuaalisuudestaan.

– Seuraavaksi pitäisi saada nuoret miehet puhumaan seksuaalisuudesta. Uskon, että se tapahtuu, kun tuodaan esille, että mies saa olla haavoittuvainen. Seksistä voi puhua muutenkin kuin saunassa keskustelemalla siitä, ketä pani viimeksi.