Kemin lumilinna avataan keskeneräisenä: "Sattui sitten lämpimin talvi aikoihin, kun päätettiin avata linna ennätyksellisen aikaisin"

Vaikeista sääoloista huolimatta Kemin 25. lumilinna avataan aiotulla aikataululla, lauantaina 18. tammikuuta. Ajankohta on varhaisempi kuin aiemmin; tavallisesti avajaisia on vietetty vasta tammikuun lopussa.

Samaan aikaan kun mediassa on hehkutettu Lapin jopa ennätysrunsaita lumimääriä, maakunnan eteläisimmässä osassa on eletty toisenlaista todellisuutta. Tyypillinen talvisää Meri-Lapissa on viikkojen ajan ollut plussakeli ja vesisade. Tämä yhdistelmä on tehokkaasti syönyt aiemmin saadun lumipeitteen ja monin paikoin maa paistaa paljaana.

Näissä oloissa myös Kemin lumilinnan tekeminen on ollut erittäin vaikeaa. Linnaväki on viime viikkoina kerta toisensa jälkeen pettynyt, kun pakkasen sijaan säänhaltija on suonutkin lämpöasteita ja vesisadetta.

– Sattui sitten lämpimin talvi aikoihin, kun päätettiin avata linna ennätyksellisen aikaisin, naurahtaa kokemusjohtaja Noora Barria Kemin Matkailu Oy:stä.

Lumihotellihuoneista tulee tällä kertaa vain käyntipaikkoja. Yöpyjät majoittuvat viereisiin lasihuviloihin, joista hyvällä onnella voi ihailla revontuliakin. Juuso Stoor / Yle

Viimein loppiaisviikonloppuna elohopea laski toviksi niin alas, että lumenteko onnistui. Jotta linnalunta syntyy, pakkasta on oltava 7–8 astetta. Rakentajille tuli kiire tehdä niin paljon kuin suinkin mahdollista.

Loppiaisena ehdittiin saamaan aikaan kaksi isoa kupolia, joista on muotoutunut alueen sisäänkäyntitila ja ravintola. Sitten alkoi taas sataa vettä. Lumihotellin rakentaminen tyssäsi siihen.

Lumiunille ei nyt pääse

Vain hetkittäin ja ainoastaan aavistuksen verran miinukselle painuneessa säässä on kuluneella viikolla pystytty tekemään sen verran lunta, että aikaan on saatu viisi hotellihuonetta. Suunnitelmissa oli tuplamäärä.

– Lumi ei kertakaikkisesti riittänyt enempään, kertoo Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Susanna Koutonen.

Hotellihuoneet avataan kaikille eli esittelykäyttöön, mutta niitä viimeistellään vielä avajaisviikonlopun ajan.

Lumihotellista yöpymisen varanneille on tarjottu majoitusta samalla alueella sijaitsevista lasihuviloista, joista avautuu näkymä sekä taivaalle että jäiselle Perämerelle. Muutama varaaja on kuitenkin halunnut yöpyä nimenomaan lumihotellissa ja siirtänyt majoituksensa muihin lumihotelleihin.

Linnaväki tuntuu suhtautuvan hankalaan tilanteeseen kaikesta huolimatta levollisesti.

– Harmillinen tämä pitkä lauha jakso tietysti on ollut, mutta paniikkia ei ole. Meillähän on nyt kuitenkin vieressä ympärivuotinen lumilinna, jossa pääsee aina talven makuun, sanoo Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Susanna Koutonen.

Koutosen mukaan lauantaina avataan linna-alueella se mitä on valmiina. Tarvittaessa keksitään korvaavaa tekemistä.

– Se on tuttua aiemmilta vuosilta, ei olisi tosiaankaan ensimmäinen kerta, naurahtaa Koutonen.

Lumen vähäisyyden vuoksi linna-alueen muuri on aiempaa matalampi. Jos lumi on ollutkin tänä talvena tiukassa, jäätä on ollut saatavilla paremmin kuin monena muuna vuonna. Linnan edustan meri jäätyi hyvissä ajoin ennen pitkää lauhaa jaksoa. Jää onkin otettu avuksi tuubimäen rakentamiseen.

Ihannesää on harvinaista herkkua

Neljännesvuosisadan aikana lumilinnan rakentajat ovat kokeneet kaikki mahdolliset talvisäät. Konkari tietää, että ihanteelliset olot ovat lähinnä teoriaa ja toiveajattelua.

– Lumetukseen paras sää on 8–15 pakkasastetta, mutta eihän näin koskaan käy. Olemme tottuneita siihen, että tulee vettä lunta, liukasta, märkää, kuivaa, kovia pakkasia. Ei sille voi mitään, tuumaa kunnossapitovastaava Jari Huotari.

Ulkolinnan valmistumispainetta lievittää nyt siis vieressä sijaitseva ympärivuotinen lumirakennus, joka avattiin viime talvena. Lumihotellin viivästyminenkään ei linnaväen mielestä kaada maailmaa, varsinkin kun yhä useampi matkailija haluaa yöpyä lasikattoisessa huvilassa, josta voi helposti tarkkailla revontulia.

Loppiaispakkasissa rakennettuihin ravintola- ja sisäänkäyntikupoleihin ovat valmistuneet seiniin veistetyt taideteokset, jotka tämänkertaisen linnateeman mukaisesti kurkistavat tulevaisuuteen. Avajaispäivän aattona tiloissa tehdään vielä viimeistelytöitä, esimerkiksi valaistusta.

Toinen teema, joka linnassa näkyy, on rotta – kiinalaisessa kalenterissa kun sian vuosi vaihtuu rotan vuodeksi. Aasialaisten osuus ulkomaalaisista talvimatkailijoista Kemissä on yli 40 prosenttia, joten rotan vuosi halutaan noteerata. Kiinalaista uutta vuotta juhlistetaan näkyvästi viikon kuluttua perjantaina muun muassa ilotulituksella.

Kohti ympärivuotisia ratkaisuja

Entä jos lauhat talvet ovat tulleet jäädäkseen? Millainen on huoli siitä, pystytäänkö linnaa lumesta Kemissä enää tulevaisuudessa rakentamaan? Susanna Koutonen kertoo, että lämpenemistä seurataan ja siitä ollaan huolissaan.

– Kaikki mitä suunnitellaan tulevaisuuden investoinneiksi ja tekemisiksi, mietitään niin, että ne olisivat mahdollisimman ympärivuotisia. Jos sään muutokset ovat isoja, meidän on katsottava, miten voisimme uudistaa koko konseptia.