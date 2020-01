EU:lta kylmää vettä brittien niskaan: Aika on liian lyhyt uuden kumppanuussopimuksen solmimiseksi

Brittien toiveena on ollut neuvottelujen käyminen tämän vuoden aikana.

EU tyrmää Britannian haaveet siitä, että vielä tämän vuoden loppuun mennessä osapuolet neuvottelisivat uuden kumppanuussopimuksen. Lontoossa vieraileva EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että aikaa ei ole riittävästi unionin ja Britannian brexitin jälkeisen suhteen neuvottelemiseksi kohta kohdalta.

Britannian toiveena on, että neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta käytäisiin nopeaa tahtia niin, että sopimus olisi valmis vuoden loppuun mennessä.

Ursula von der Leyenin mukaan molempien osapuolten on valittava tärkeimmät asiat, joihin neuvotteluissa keskitytään. Hän sanoi London School of Economicsissa pitämässään puheessa, että EU:lle tärkeintä on varmistaa yhteisen talousalueen ja tulliliiton eheys.

– Tässä asiassa ei voi tehdä kompromisseja, hän painotti.

Britannian eron EU:sta on määrä toteutua 31. tammikuuta. Erosta huolimatta EU:n säännöt koskevat Britanniaa vielä koko tämän vuoden kestävän siirtymäkauden ajan. Britannia myös jatkaa maksujaan EU:lle vuoden loppuun asti.

Mikäli Britannia ei hae jatkoa siirtymäkaudelle, eikä uutta kumppanuussopimusta saada neuvoteltua ennen tämän vuoden loppua, noudatetaan EU:n ja Britannian välisessä kaupassa Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjä.

Von der Leyen varoittaa brittejä siitä, että maan kaupankäynti EU:n kanssa vaikeutuisi merkittävästi.

