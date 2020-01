Mopoautot viedään nyt käsistä – 15-vuotias ostaja, maahantuoja ja myyjä kertovat, miten kevytautolain kaatuminen heihin vaikutti

Syksyllä monessa kodissa elettiin jännittäviä aikoja. Nuoret seurasivat herkeämättä kevytautolakiin liittyvää uutisointia. Yksi heistä oli 15-vuotias porilainen Saana Huttunen.

– Aika tarkkaan joka päivä katselin uutisista, onko laki menossa läpi vai ei.

Huttunen olisi saanut mopoauton jo maaliskuussa, mutta perheessä päätettiin odottaa vielä hetki. Marraskuussa markkinoille tulisivat kevytautot, joita markkinoitiin turvallisempana vaihtoehtona nuorille.

– En ole mikään tekninen ihminen, mutta ajattelin, että kevytauto olisi ollut turvallisempi, Saanan äiti Merja Huttunen toteaa.

Saana ja Merja Huttunen sopivat kaupat mopoautosta pian kevytautolain lykkääntymisen jälkeen. Päivi Meritähti / Yle

Kevytautoihin liittyvä epävarmuus kasvoi vuoden kuluessa. Kävi ilmi, että kevytautolaki on ristiriidassa EU:n vaatimusten kanssa.

Syyskuun alussa hallitus vihelsi pelin poikki. Lain voimaantuloa lykättiin vuodella. Liikenneministeri Sanna Marin totesi samalla, ettei ole takeita siitä, että laki saadaan korjattua EU:n komission kelpuuttamaan muotoon.

Lain valmistelu iski myyntiin

Mopoautokauppa kävi tahmeasti koko kevytautolain valmistelun ajan. Myyntiluvut alkoivat laskea jo vuonna 2018, jolloin esitys kevytautolaista tehtiin.

Trafin mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2017 ensirekisteröitiin 701 mopoautoa. Seuraavana vuonna ensirekisteröintejä oli vain 222. Viime vuonna, kun kevytautolain voimaantuloa kuumimmin odotettiin, luku oli 64.

Alkuvuoden myynti oli todella pientä. Ulf Lemström

Markkinat elpyivät

Noin puolet Suomen mopoautoista myi viime vuonna Brandt. Sen tuotepäällikkö Ulf Lemström kertoo, että mopoautojen kauppa törmäsi täysillä seinään, kun kevytautolaki hyväksyttiin.

– Alkuvuoden myynti oli todella pientä, ihan yksittäisiä kappaleita lokakuun alkuun asti.

Tämä näkyy myös tilastoissa. Viime vuonna myydyistä mopoautoista valtaosa rekisteröitiin syys-joulukuun aikana, eli kevytautolain siirtymisestä kertoneen uutisen jälkeen.

– Selvästi kuluttajien luottamus siihen, että laki tulee voimaan, alkoi horjua, koska kaupankäynti lähti heti liikkeelle, Lemström toteaa.

Saman huomasi kilpailija, maan toisen suuren mopoautojen maahantuojan Elfvingin myyntijohtaja Tomi Kinnunen.

– Siirtymäaika ja toteamus, ”on mahdollista ettei kevytautolakia saadaan ollenkaan EU-kelpoiseksi” elvytti mopoautomarkkinat.

Mopoautot menevät kuin kuumille kiville

Kevytautolain lykkääntymisestä lähtien mopoautojen kauppa on ollut kiivasta. Brandtin tuotepäällikkö Ulf Lemström kertoo, että tällä hetkellä kysyntä ylittää jopa tarjonnan. Varastoissa maanneet mopoautot on myyty käsistä.

– Euroopan mopoautomyynti on ollut tänä vuonna todella hyvää, ja kaikilla tehtailla tuotanto on myyty kuukausiksi eteenpäin. Meille onkin tullut ongelmia saatavuuden kanssa. Se on ollut loppuvuoden jarruna, Lemström sanoo.

Hän kokee, että monelle ajoneuvon hankintaa pitkittäneelle nuorelle on ollut tärkeintä saada kulkuneuvo alle mahdollisimman nopeasti.

Joillekin kiire on tarkoittanut sitä, että varusteilla ei ole niin väliä.

Saana Huttunen keskittyi teknisiin yksityiskohtiin mopoauton luovutustilaisuudessa. Autokoulussa hän oli opiskellut vain teoriaa. Päivi Meritähti / Yle

Porilainen Saana Huttunen oli näiden kiireisimpien ostajien joukossa. Olihan hän odottanut kuljettajan paikalle istumista jo lähes kymmenen kuukautta. Huttuselle kelpasi se, mikä varastosta löytyi.

Kyseinen mopoauto on jo vanhaa vuosimallia, mutta vielä rekisteröimätön yksilö. Se on ehtinyt odotella markkinoiden heräämistä tovin aikaa.

Äidin mukaan se ostettiin, mikä tuli ensimmäisenä vastaan.

– Tällainen löytyi varastosta ja myyjä kysyi, käykö vuoden 2018 malli ilman neonhärpäkkeitä ja sisävaloja. Sanoin, että käy vallan mainiosti, Merja Huttunen toteaa.

Korjaamopuolella ruuhkaa

Huttusille mopoauton myynyt Jussi & kumppanit -yhtiön yrittäjä Juha Dahlman tunnistaa jälleenmyyjänä tämän hetken saatavuusongelmat. Hän kertoo, että tehtaalta tilattavien mopoautojen toimitusajat ovat nyt pitkiä. Jos omaan menopeliinsä haluaa erikoisuuksia, päätyy jonon hännille odottelemaan.

Uusien mopoautojen lisäksi hyväkuntoiset käytetyt viedään käsistä.

– Niitä joutuu oikein hakemalla hakemaan. Jos sellaisia on tarjolla, vaihtavat ne herkästi omistajaa jossain kulissien takana, eivätkä ehdi kauppiaiden käsiin asti, Dahlman toteaa.

Juha Dahlman kertoo, että uudet ja hyväkuntoiset käytetyt mopoautot viedään nyt käsistä. Päivi Meritähti / Yle

Hän uskoo, että tämäkin johtuu valmisteilla olevasta kevytautolaista. Se romahdutti käytettyjen mopoautojen hinnat toissa vuonna. Ja kun kevytautolakia odottaneet suomalaiset eivät enää ostaneet käytettyjä mopoautoja, myytiin ne rajojen ulkopuolelle.

– Ruotsiin on mennyt paljon hyväkuntoisia mopoautoja. Niistä on maksettu siellä jopa 2 000 euroa enemmän kuin täällä. Huonokuntoiset ovat puolestaan kelvanneet Viroon kunnostettaviksi.

Paljon huonokuntoisia on tosin jäänyt Suomenkin teille. Kun käytetyt mopoautot eivät ole enää käyneet kaupaksi, eivät omistajat ole viitsineet upottaa rahaa niiden kunnossapitoon.

Ruotsiin on mennyt paljon hyväkuntoisia mopoautoja. Juha Dahlman

Juha Dahlman kertoo, että pikkuvikojen laiminlyönti alkoi näkyä viime vuonna. Isommat viat yleistyivät ja korjaamopuoli ruuhkautui.

– Tämä oli ehkä vähän yllättäväkin käänne. Liikevaihtomme pysyi samana kuin aiempina vuosina, vaikka mopoautoja myytiin vähemmän.

Poliittista painetta

Kaikille ei ole käynyt yhtä hyvin kuin Jussi & kumppanit -yhtiölle. Brandtin tuotepäällikkö Ulf Lemström kertoo, että epävarmuus on aiheuttanut miljoonien loven yhtiön liikevaihtoon.

Hän on silti enemmän huolissaan niistä pienyrittäjistä, jotka ovat joutuneet laittamaan lapun luukulle tai irtisanomaan väkeä epävarmuuden takia. Myös asiakkaat ovat kärsineet.

– Tällä lakiuudistuksella on ollut erittäin negatiivinen vaikutus ihmisten omaisuuden arvoon. On käsittämätöntä, miten sitä on ajettu kuin käärmettä pyssyyn, vaikka on ollut tiedossa jo pitkään, että lailla ei tällaisenaan ole mahdollisuuksia tulla EU-alueella voimaan.

Lemström huomauttaa, että alalla on jo pitkään ajateltu, ettei laki kestä päivänvaloa. Poliittinen paine sen ympärillä on kuitenkin ollut horjumaton.

– Se on ollut niin kova, että lakia on päätetty lykätä vuodella, vaikka oikeasti se olisi pitänyt perua kokonaan.

Vieläkö uskoa riittää?

Ainakin Huttusen perheen Merja-äidin usko lain voimaantuloon on käynyt vähiin. Siksi Saanan haave kevytautosta vaihtuikin mopoautoon.

– Ajattelen, että ei varmaan tyttäreni nuoruusaikana tätä lakia tule, joten jos joku kulkuneuvo hankitaan, niin se on sitten tämä mopoauto, Huttunen toteaa.

Saana Huttusta ei harmita, vaikka kevytauto vaihtuikin mopoautoon. Päivi Meritähti / Yle

Saanakin on lopulta tyytyväinen tähän ratkaisuun. Monella ystävällä on skootteri tai mopo. Niihin verrattuna mopoauto tarjoaa ainakin sateensuojaa.

– Ja olisihan noilla muilla vähän ikävämpi ajella talvella lumisateessakin. Kevytauton olisin halunnut siksi, että siinä on enemmän matkustajapaikkoja, mutta olen minä tähänkin tyytyväinen.

Vapaus kulkea

Saana Huttusen mopoauto palvelee tarkoitusta, johon se hankittiin. Viisitoistavuotiaalla on viisi harrastusiltaa viikossa, eikä julkinen liikenne toimi reitillä.

Tähän mennessä kulkemiset on pitänyt ajoittaa äidin työvuorojen mukaan tai pyytää kuljetusapua sukulaisilta. Nyt nuorelle koittaa vapaus kulkea - ja äiti voi huokaista helpotuksesta.

– Ehkä minullekin nyt jää vapaita iltoja, äiti Merja Huttunen iloitsee.

Samalla jostain hiipii kuitenkin pieni pelko tyttären pärjäämisestä. Mopoautokortin saaminen ei vaatinut yhtään ajotuntia. Äidin aikeissa on nyt istua tyttären kyydissä ahkerasti, kunnes ajaminen alkaa sujua.

Viisitoistavuotias on lain mukaan valmis rattiin, joten uskottava se äidinkin on.

– Ehkä kuitenkin hyvä, että kevytauton odotus lykkäsi meillä tilannetta melkein vuodella. Nyt on vähän ikää ja kypsyyttä enemmän.

