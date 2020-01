Eversti Pasi Hirvonen: Suomalaisjoukoilla takanaan hyvin nukuttu yö Erbilissä

Suomalaiset kriisinhallintajoukot Irakin Erbilissä voivat hyvin. Erbil oli toinen tukikohdista, jonne Iran teki ohjusiskunsa keskiviikkona.

Maavoimien valmiuspäällikkö, eversti Pasi Hirvonen kertoi Ylen aamulle olleensa tänä aamuna puhelinyhteydessä suomalaisjoukon komentajan kanssa. Hänen mukaansa viime yönä ei ollut hälytyksiä.

– Siellä on hyvin nukutun yön jälkeen herätty. Henki on hyvä, ja siellä odotetaan, että päästäisiin taas töihin, Hirvonen kertoi.

Hän kertoi keskustelleensa myös ennakkovaroitusjärjestelmästä.

– Ennakkovaroitusjärjestelmä toimii, eli he olivat saaneet kaksi tuntia ennen ohjusiskuja varoituksia, jolloin oli hyvin aikaa suojautua.

Suomalaissotilaita on Erbilissä 80. Heidän tehtävänään on kouluttaa Irakin turvallisuusjoukkoja. Tällä haavaa koulututtavana on kurdien peshmerga-joukkoja.

Hirvosen mukaan koulutukset keskeytettiin kenraali Qassem Suleimanin kuoleman jälkeen. Yhdysvallat surmasi perjantaina Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan ilmaiskulla Bagdadin lentokentällä.

Hirvonen kertoo, että suomalaiset ovat käyttäneet koulutustauon hyväkseen suunnittelemalla tulevia tehtäviä.

Presidentti Sauli Niinistö päätti hallituksen esityksestä marraskuun lopulla, että Suomi jatkaa Irakissa kurdisotilaiden kouluttamista vuoden 2020 loppuun asti.

Päätös ei ota kantaa tämän vuoden jälkeiseen tulevaisuuteen. Siitä päätetään erikseen.

