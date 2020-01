Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja tapaa Haaviston Suomessa

Virkamiestasolla tarkoitus on keskustella muun muassa al-Holin leiristä.

Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja Abdulkarim Omar tapaa ensi viikolla Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.), tiedotti ulkoministeriö lauantaina. Omar vierailee Suomessa keskiviikosta torstaihin.

Omar ja Haavisto keskustelevat mm. Syyrian sovintoprosessista ja Isisin vastaisista toimista, kertoo ulkoministeriö. Virkamiestasolla keskustellaan myös al-Holin leirin oloista.

Abdulkarim Omar on itsehallintoalueeksi julistautuneen Koillis-Syyrian ulkosuhteista vastaava rinnakkaispuheenjohtaja.

Omar kertoi aiemmin Ylelle, että Koillis-Syyrian hallinto suunnittelee alueen ulkomaalaisten vankien asettamista syytteeseen paikan päällä ilman kansainvälistä rikostuomioistuinta.

Omarin mukaan he keskustelevat syytteistä niiden maiden kanssa, joilla on kansalaisia Koillis-Syyriassa. Yksi näistä maista on Suomi.

Lue myös: Päätyykö al-Holin leirin naisia oikeuteen Syyriassa? Kurdihallinnon "ulkoministeri" Ylelle: Alamme tuomita ulkomaalaisia Isis-rikollisia