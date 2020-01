Katso suorana 13.10 alkaen: Puolustusvaliokunta arvioi, miten Yhdysvaltain ja Iranin selkkaus vaikuttaa suomalaissotilaisiin Irakissa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on sanonut, että Suomi pysyy Irakissa toistaiseksi.

Eduskunnan puolustusvaliokunta saa torstaina ylimääräisessä kokouksessaan lisää tietoa Lähi-idän tilanteesta ja suomalaissotilaiden turvallisuudesta Irakissa.

Kansainvälisten joukkojen tukikohtaan Irakin Erbilissä iskettiin varhain keskiviikkona, kun Iran kosti sotilaskomentajansa tappamisen.

Suomella on Irakissa 80 sotilasta. He ovat kouluttaneet kurdien peshmerga-joukkoja. Peshmerga on kurdien käyttämä nimitys omista taistelijoistaan. Suomalaissotilaat osallistuvat Irakissa koulutus- ja neuvonantotehtäviin sekä esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.

Suomalaiset on lähetetty paikalle vuonna 2015. Joukkojen tarkoitus on tukea kurdien taistelua Isisiä vastaan.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) totesi eilen twitterissä, että tilanne Irakissa on kärjistynyt ja muuttunut entistä vakavammaksi.

Operaation jatkomahdollisuuksia hän haluaa arvioida yhdessä siihen osallistuvan koalition kanssa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) toisti Ruotsin vierailullaan, ettei Suomi tule toimimaan yksin.

Puolustusvaliokunta kuulee asiasta muun muassa puolustusvoimien tiedustelupäällikköä Pekka Toveria ja maavoimien operaatiopäällikköä Rami Saarta.

Eduskunnan puolustusvaliokunta käsittelee tilannetta torstaina. Sen jälkeen järjestetään tiedotustilaisuus kello 13.15.