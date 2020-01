Ylen mittaus: Pääministerin vaihdos piristi SDP:n ja keskustan suosiota, vihreät menetti kannatustaan vasemmistolle ja kokoomukselle

SDP:n Sanna Marin aloitti pääministerinä itsenäisyyspäivän jälkeen, ja Taloustutkimuksen Ylelle joulu-tammikuussa tekemän puoluekannatusmittauksen mukaan sosiaalidemokraattien kannatus on noussut kuukaudessa lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Katso kannatusmittauksen koko aineisto täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kannatusmittauksen tulokset rauhoittavat hieman tunnelmia hallituksessa, kun SDP:n ohella myös keskustan kannatus kääntyi pieneen nousuun. Syyskuussa puoluejohtajaksi valitulla Katri Kulmunilla oli jo tukalat olot, kun keskustan kannatus painui marraskuussa lähelle kymmenen prosentin haamurajaa.

– Jossain määrin kumpikin puolue – keskusta ja SDP – on saanut takaisin vanhoja kannattajia, tutkimusjohtaja Turja kuvailee kannatusmuutoksia.

Turjan mukaan hallituksen pääpuolueiden kannatuksen hienoinen elpyminen tulee henkilöiltä, jotka ovat aikaisemmin äänestäneet näitä puolueita.

– He ovat olleet tässä välillä ehkä miettivällä kannalla ja nyt he taas ilmoittautuvat keskustan ja SDP:n kannattajiksi, Turja kertoo.

Vihreät menetti vasemmalle ja kokoomukselle

Hallituspuolueista eduskuntavaalien jälkeen vahvassa myötätuulessa seilanneiden vihreiden suosio notkahti joulu-tammikuussa, ja vihreät ja keskusta ovat nyt tasoissa.

Tutkimusjohtaja Turjan mukaan vihreiden kannatuksen lasku tulee useista lähteistä.

– On mielenkiintoista, että tällä hetkellä vihreät menettää kannattajia sekä vasemmalle – SDP:lle ja vasemmistoliitolle – mutta myös lähes samansuuruinen osuus kannatuksesta menee kokoomukselle ja keskustallekin osa, Turja esittelee kannatusheilahduksia.

Vihreiden vaisua tulosta voi selittää myös ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) poliittinen kujanjuoksu Al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten kohtalon ratkaisemisessa.

Perussuomalaiset ja kokoomus kisaavat kärjessä

Kaksi suosituinta puoluetta löytyy oppositiosta. Perussuomalaiset on pysynyt marraskuun yli 24 prosentin huippulukemissaan ja 20 prosentin rajaa lähestyvä kokoomus on hieman kirinyt kiinni perussuomalaisten vahvaa etumatkaa.

Tutkimusjohtaja Turja arvioi, että perussuomalaiset näyttäisi saavuttaneen kasvunsa rajat – ainakin toistaiseksi.

– Kun perussuomalaisten kannatus on noussut, niin aika suuri osa kannatuksen lisäyksestä on tullut nukkuvien puolueesta. Nyt näyttää siltä, että se kaivo on ammennettu ainakin jossain määrin tyhjiin. Sieltä ei enää tule perussuomalaisille samalla tavalla uusia kannattajia kuin parissa aikaisemmassa mittauksessa, Turja toteaa.

Kokoomuksen kannatus pysyi pitkään kevään eduskuntavaalien noin 17 prosentin lukemissa, mutta loppusyksystä kokoomuksen uusi oppositioasento on alkanut purra.

Kaksi suurinta oppositiopuoluetta käyvät keväällä entistä tiukempaan taisteluun opposition herruudesta.

Pieni otos selittää KD:n roimaa pudotusta

Joulun ja uuden vuoden juhlakauden vuoksi mittausta varten haastateltujen määrä oli tällä kertaa tavallista pienempi, alle 1500 henkilöä, joten myös mittauksen virhemarginaali on tavanomaista leveämpi eli suurimpien puolueiden lukemissa +/-2,5 prosenttiyksikköä.

Mittaus näyttää kristillisdemokraateille poikkeuksellisen suurta kannatuksen laskua. Kristillisdemokraattien kannatus on liikkunut yleensä kolmen ja neljän prosentin välillä, mutta uusimman mittauksen mukaan KD olisi menettänyt kuukaudessa lähes puolet kannattajistaan.

– Tässä saattaa olla osittain kysymys siitä, että otoskoko oli melko pieni, ja silloin näissä pienemmissä puolueissa heilahdukset ovat isompia, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja selittää.

Turjan mukaan kristillisdemokraatteja aiemmin äänestäneitä on siirtynyt muita enemmän katsomoon eli he eivät tällä hetkellä osaa sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät.

