Jäälautalla ajelehtivat tutkijat selvittävät arktisen merialueen tilaa – katso kuvat pimeyden ja jääkarhujen keskeltä

– Se oli upeaa!

Näin Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala vastaa kysymykseen, miltä tuntui olla kolme ja puoli kuukautta ulkotöissä maailman laidalla, pakkasessa, hyytävässä tuulessa ja tuiskussa ja pimeistä pimeimmässä kaamoksessa.

Haapala on juuri palannut Pohjoiselta jäämereltä, Polarstern-tutkimusalukselta, joka ajelehtii jäälautan mukana vähitellen kohti pohjoisnapaa.

Kun se on ohitettu, matka jatkuu edelleen muutaman kilometrin päivävauhtia, kunnes alus jättää napajäät taakseen, laskelmien mukaan Grönlannin ja Huippuvuorten välisessä salmessa.

Haapala oli mukana kansainvälisen MOSAiC-hankkeen ensimmäisessä sadan tutkijan joukossa, joka pääsi aloittamaan matkan lokakuussa. Viimeiset rantautuvat Polarsternistä ensi syksynä.

MOSAiC = Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, "monitieteellinen ajelehtiva tutkimusasema arktisen ilmaston tutkimiseksi"