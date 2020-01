Hollywoodin menestyselokuvien pääosissa ennätysmäärä naisia – silti ääneen pääsevät yhä enimmäkseen miehet

Vuosittaisen tutkimuksen mukaan merkittävien naisroolien lisääntyminen on suhteessa siihen paljonko naisia on kameran takana.

Vuonna 2019 kassamagneettien pääosista 40 prosenttia näytteli nainen. Luku on suurempi kuin koskaan ennen. Vuositilastoa on pidetty vuodesta 2002 alkaen.

Ensimmäisenä tilastovuotena naispääosien osuus oli 16 prosenttia. Alimmillaan, 11 prosenttia, osuus oli vuonna 2011.

Tiedot käyvät ilmi San Diego State Universityssä toimivan The Center for the Study of Women in Televisionin vuosittaisesta It’s a Man’s (Celluloid) World (siirryt toiseen palveluun) -raportista.

Angelina Jolien tähdittämä Maleficent 2: Pahan valtiatar oli yksi vuoden 2019 kassamagneetteja. Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Raportissa käydään läpi merkittävien naisroolien osuus edellisen vuoden sadassa menestyneimmässä Hollywood-elokuvassa. Elokuvat on valittu Box Office Mojon (siirryt toiseen palveluun) pitämän listauksen mukaan. Viime vuoden hitteihin kuuluivat muun muassa Joker ja Maleficent 2: Pahan valtiatar.

Mies johtaa ja nainen riisuu – Tuore tutkimus osoittaa, että hittielokuvissa mies edelleen toimii ja nainen vaikenee

Miehet yhä eniten äänessä

Vaikka naisten osuus päärooleista on suurempi kuin koskaan, tilastoa tarkastellessa paljastuu, ettei tasa-arvo vielä toteudu.

Keskeisiä naishahmoja, eli sellaisia jotka esiintyvät useammassa kuin yhdessä kohtauksessa ja ovat toiminnan kannalta välttämättömiä, on 37 prosenttia. Se on vain yksi prosenttiyksikkö edellisvuotta enemmän.

Puherooleista vain kolmannes on naisilla.

Tutkimuksen mukaan naishahmojen määrään ja laatuun vaikutti merkittävästi se, oliko naisia myös kameran takana.

Elokuvissa, joissa oli vähintään yksi naisohjaaja tai -käsikirjottaja, naisten osuus päärooleista oli 58 prosenttia. Elokuvissa, joiden keskeinen tekijäjoukko koostui vain miehistä, naispääosien osuus oli vain 30 prosenttia.

Naisten osuus top-100 -Hollywood-elokuvien ohjaajista, tuottajista, leikkaajista ja kuvaajista on nyt viidennes.

Avengers: Endgame oli yksi viime vuoden hiteistä, jonka päärooleissa oli yhtä lailla miehiä ja naisia. Marvel Studiot / AOP

Hollywood-elokuvat ovat varsin valkoisia

Ehdotonta valtaosaa, 68 prosenttia, sadan suosikkielokuvan naispääosista esitti valkoinen näyttelijä.

Naisten esittämistä pääosista vain viidennes oli mustia, aasialaisia seitsemän prosenttia ja latinalaisamerikkalaisia ainoastaan viisi.

Aasialaisten naispääroolien osuus putosi edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä. Muutos selittyy vuonna 2018 julkaistulla elokuvalla, Crazy Rich Asians

Lähes puolet naisten esittämistä päärooleista oli viime vuonna sellaisia, joiden aviollinen status kävi elokuvassa selväksi. Miesten osalta määrä oli vain kolmannes.

Miesten esittämistä hahmoista huomattavasti naisia suurempi osa toimi elokuvassa jossain tunnistettavassa ammatissa. Heidät myös nähtiin naisia useammin tekemässä töitä.

