Analyysi: Marinilla ja Kulmunilla syytä hymyyn

Kotimaan politiikassa mentiin joulunalusviikot kiihkovaihteella.

Keskusta pelkäsi kannatuksensa vajoavan alle kymmenen prosentin ja lähti uhkarohkeaan hankkeeseen: vaihtamaan hallituskumppanin pääministeriä. Puhemies Matti Vanhanen myönsi Yle TV1:n Ykkösaamussa suoraan, ettei ole mitään takeita, että kannatus lähtee nousuun.

Keskusta pelasi uhkapeliä kovin panoksin. Sen ymmärsi jokainen, joka näki epävarman ja hapuilevan puheenjohtajan Katri Kulmunin tv-esiintymiset.

Tuoreimman puoluekannatusmittauksen valossa uhkapeli näyttäisi onnistuneen, ja Kulmuni voi ainakin hetkeksi hengähtää. Keskustan kannatuksen syöksy on vaihtunut 1,4 prosenttiyksikön nousuksi. Keskustalle 12 prosenttia on yhä surkea luku, mutta juuri nyt suunta on ylöspäin. Huomattavaa on se, että mittauksen puhelut soitettiin lähes kokonaan pääministerin vaihdoksen ja Kulmunin valtiovarainministeriksi nousun jälkeen.

Mutta ei Kulmunin asema ole vieläkään vahva. Al-Hol-neuvojen pyytely sosiaalisen median palvelu Instagramissa oli monen keskustalaisenkin mielestä selvä arviointivirhe.

Kiintoisaa onkin seurata, kuinka selväksi puoluejohtajasuosikiksiarvioitu Annika Saarikko on vanhempainvapaastaan huolimatta antautunut julkiseen keskusteluun keskustan tilasta.

Keskustan kesäkuun puoluekokouksesta taitaa tulla aivan jotain muuta kuin Kulmunin paraatimarssi.

Marin-ilmiö toi SDP:lle uusia jäseniä – onko al-Hol vihreiden riippana?

SDP taipui keskustan vaatimaan pääministerinvaihtoon, vaikkei Rinteen luottamusta mittautettu eduskunnassa. Ilmeisesti puolueessa ymmärrettiin, että Postin lakosta alkanut syöksykierre ei muulla keinolla katkea.

Pääministeriksi valittu Sanna Marin sai nuoruudellaan ja hallituksensa naisvoittoisuudella maailmanlaajuisen huomion, johon eivät maabrändityökalut pysty. Näyttäisi siltä, että vaihdos oli myös monien suomalaisten mieleen: SDP:n puoluetoimistosta kerrotaan, että jäsenliittymisissä on selvä piikki joulukuun kohdalla.

SDP:n kannatus on nyt 14,9 prosenttia, jossa lisäystä edelliskuusta on 1,7 prosenttiyksikköä.

Viime kevään eduskuntavaaleissa historiansa parhaaseen tulokseen yltäneet vihreät putosivat puolestaan selvästi, 1,9 prosenttiyksikköä. Vihreät ja keskusta ovat nyt tasoissa 12 prosentissa. Edelliskerran puolueet olivat tasavahvoja huhtikuussa.

Joulukuun kyselyn puhelut soitettiin al-Hol-väittelyn ollessa kiivaimmillaan. Eduskunnassa oppositio hiillosti nimenomaan vihreiden Pekka Haavistoa.

Ulkoministeri ja hallitus selvisivät opposition välikysymyksestä, mutta ilmeisesti monen vihreän usko horjui, kun kanta suomalaislasten auttamiseen ei ollutkaan kristallinkirkas. Vihreiden kyselykannatus on ollut nykyistä heikompi edellisen kerran lokakuussa 2018.

PS:n nousu tasaantui, koko hallituksen kannatus vahvistui

Hallituspuolueista RKP:n kannatus pysyi samana ja vasemmistoliiton laski 0,3 prosenttiyksikköä. Mutta SDP:n ja keskustan plussat vankistavat hallituksen yhteenlasketun kannatuksen nyt 50,9 prosenttiin. Marraskuun mittauksessa luku oli tasan 50.

Tästä huolimatta mittauksen suosituin puolue on yhä Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset. Kannatuksen vuoden jatkunut, miltei yhtäjaksoinen nousu kuitenkin pysähtyi. Perussuomalaisten kannatus on 24,3 prosenttia eli tasan sama kuin edelliskuussa.

Joulukuun puolenvälin välikysymyskeskustelussa puheenjohtaja Jussi Halla-aho syytti vihreiden ulkoministeri Haaviston salailleen ja johtaneen eduskuntaa harhaan al-Holin leirin suomalaisten tilanteen käsittelyn yhteydessä.

Kovat sanat näyttävät vieneen Haaviston ja vihreiden kannatusta, mutta eivät lisänneen PS:n suosiota. Alkaako PS:n kannatus olla tapissa, kuten Halla-aho joulukuisessa Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)ennakoi?

Toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus nousi nyt 19,3 prosentin kannatukseen. Sekä välimatka ykkösenä oleviin perussuomalaisiin että kolmostilan demareihin lyheni.

Mittauksen oudoin muutos liittyy kristillisdemokraatteihin. Puolueen kannatus on pudonnut miltei puoleen eli vajonnut 2 ,2 prosenttiin.

Voi olla, että kiivaina viikkoina kristillisten kannattajat ovat siirtyneet katsomoon. Selitys voi löytyä myös Taloustutkimuksen kyselyn otoksesta, joka oli nyt juhlakauden vuoksi tavallista pienempi. Samalla virhemarginaali on tavallista suurempi, +/-2,5 prosenttiyksikköä.

