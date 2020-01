Miljoonien rahanpesurikos paljastui Keski-Pohjanmaalla: rikoksilla saatua rahaa kierrätetty yritysten kautta – 3,5 miljoonaa saatu takaisin

Pohjanmaan poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan miljoonien eurojen rahanpesusta. Kyse on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa suuresta summasta.

Likaista rahaa on kierrätetty yritysten tilien kautta noin 4,3 miljoonaa euroa. Rahat on siirretty ulkomailta suomalaisten yhtiöiden tileille. Sieltä ne ovat jatkaneet matkaansa Eurooppaan ja Aasiaan.

Takaisin on saatu noin 3,5 miljoonaa euroa.

Epäiltyinä on miehiä, joka ovat kotoisin Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta, lisäksi yksi on ulkomailla asuva suomalainen.

Osa epäillyistä on ollut pidätettynä ja osa vangittuna. Ulkomailla asuvan Suomen kansalainen on edelleen vangittuna; hänen epäillään hankkineen rahanpesua varten suomalaisia yrityksiä, pankkitilejä ja verkkopankkitunnuksia.

Vain pieni ero luotettavaan sähköpostiosoitteeseen

Yrityksiin on hakkeroitu ulkomailta: sähköposteista on löydetty luottamuksellista tietoa esimerkiksi yritysten välisistä rahasiirroista. Sitten yritykselle on lähetetty maksumääräys, joka on vaikuttanut aidolta ja näyttänyt tulevan taholta, jonka kanssa yritys on aiemminkin ollut tekemisissä.

Maksumääräykset on lähetetty osoitteista, joissa on vain pieni ero oikeaan sähköpostiosoitteeseen.

Toinen tapa on se, että rahan vastaanottamisesta on luvattu palkkio, jota vastaan yhtiöiden omistajat luovuttivat verkkopankkitunnukset siirtoja varten. Suomalaisten yhtiöiden omistajille oli väitetty, että rahasiirrot olisivat laillisia ja rahat olisivat peräisin esimerkiksi ulkomailla saaduista pelivoitoista.

Tapauksia kaksi, toisesta pääpotti pelastettiin

Tapauksia on ollut kaksi ja niissä on ollut samoja tekijöitä. Ensimmäinen tapaus paljastui vime kesäkuussa, kun Keski-Pohjanmaalla toimivan yrityksen tilille siirrettiin 4 miljoonaa euroa ulkomailla toimivan yrityksen tililtä.

Osa varoista ehdittiin jo siirtää ulkomaisille tileille, mutta poliisi ja pankki toimivat nopeasti, ja varoista saatiin takavarikoitua noin 3,5 miljoonaa euroa.

Toinen tapaus tuli esille ensimmäisen jutun tutkinnan yhteydessä. Kyseessä on Helsinkiin rekisteröity yritys, jonka tilille oli vastaavanlaisella toiminnalla saatu siirretyksi 309 000 euroa. Yhtiön tililtä varat siirrettiin kokonaisuudessaan edelleen ulkomaisille tileille jo samana päivänä, kuin ne siirtyivät suomalaisen yhtiön tilille.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että molemmissa tapauksissa varat saatiin haltuun ulkomailla rikollisella menettelyllä.

Tutkinnassa on tehty paljon kansainvälistä yhteistyötä poliisi- ja oikeusviranomaisten kanssa. Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikön lisäksi tutkintaan on osallistunut keskusrikospoliisi.

Poliisi kehottaa yrityksiä tarkkuuteen

Poliisi muistuttaa yrityksiä sähköpostin turvallisesta käytöstä, varsinkin kun siinä liikkuu maksu-, raha- ja muita vastaavia tietoja. Lähettäjän sähköpostiosoite kannattaa varmistaa, samoin sen takana oleva henkilö, vaikka osoite näyttäisi oikealta.

Kannattaa myös pidättäytyä ottamasta vastaan rahasuorituksia omalle tai yrityksen pankkitileille palkkiolupauksista huolimatta, jos rahan alkuperästä ei ole tietoa tai rahan lähettäjä ei muuten kykene luotettavalla tavalla antamaan selvitystä rahan laillisesta alkuperästä.