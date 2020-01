Itävallan hallitukseen nousi ensimmäista kertaa maahanmuuttajataustainen poliitikko – tuore oikeusministeri joutui heti nettivihan kohteeksi

Itävallan hallituksen uusi oikeusministeri on joutunut nettivihan ja tappouhkausten kohteeksi syntyperänsä vuoksi. Oikeusministeri Alma Zadic on syntynyt Bosnia-Hertsegovinassa, ja hän on asunut Itävallassa kymmenvuotiaasta saakka.

Vihreää puoluetta edustava Zadic on ensimmäinen Itävallan hallitukseen nimitetty maahanmuuttajataustainen poliitikko. Osalle itävaltalaisista tämä vaikuttaa olleen mahdoton asia hyväksyttäväksi.

Ministeriin netissä kohdistettu raivo on ollut niin kovaa, että tämän suojaksi on itävaltalaismedian mukaan määrätty ympärivuorokautinen poliisivartio.

Liittokansleri Sebastian Kurz on asettunut hallituksensa ministerin tueksi ja sanonut nettivihaa vastenmieliseksi ilmiöksi, jolle ei ole sijaa Itävallassa.

#HassimNetz ist ein widerliches Phänomen unserer Zeit. So etwas darf bei uns keinen Platz haben! Wir werden konsequent gegen Hass im Netz vorgehen – egal ob von links, islamistisch oder rechts. @Alma_Zadic & alle anderen, die davon betroffen sind, haben meine volle Unterstützung! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 9. tammikuuta 2020

– Pieni vähemmistö harjoittaa tässä maassa vaarallista typeryyttä, vihreitä edustava sosiaaliministeri Rudolf Anschober on kuvaillut nettivihaa yleisradioyhtiö ORFin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP