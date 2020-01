Kesätyöpaikkojen haku on jo alkanut – rekrytoinnin ammattilaiset kertovat, mitä jokaisen hakijan pitää muistaa

Kesään on vielä aikaa, mutta parhaat työpaikat voivat mennä jo pian.

Kesään on vielä aikaa, mutta parhaat työpaikat voivat mennä jo pian. Mostphotos

Kesätyön etsiminen aikaistuu vuosi vuodelta. Varsinkin suurten työnantajien kesä- ja harjoittelupaikkojen haku on juuri nyt käynnissä.

– Sesongin alkaminen näkyy Duunitorin hakupalvelussa selkeänä kävijäpiikkinä jo joulukuussa, vaikka osalla yrityksistä haut jatkuvat aina kevääseen ja jopa alkukesään asti, kertoo Duunitorin Marketing Manager Saara Holma.

Haluatko alan työkokemusta vai pelkän kesätienestin?

Oikeastaan kesätöitä on kahdenlaisia. Yksi ryhmä ovat eri alojen opiskelijoille tarjottavat kesätyö- ja harjoittelupaikat. Toinen joukko ovat erilaiset, sekalaiset nuorille suunnatut hommat, joissa ei tarvita suurta ammattitaitoa tai opiskelutaustaa.

Kesätyöt löydetään nykyään usein verkosta. Duunitori.fi (siirryt toiseen palveluun), Oikotie.fi (siirryt toiseen palveluun), Monster.fi (siirryt toiseen palveluun), valtiolle.fi (siirryt toiseen palveluun)ja työvoimatoimiston sivut ovat paikkoja, joista kesätyöpaikkoja kannattaa etsiä.

Nykyään töitä ja vinkkejä hakuun löytyy myös somesta. Kannattaa seurata Facebookin kesätyöryhmiä (siirryt toiseen palveluun) tai @kesaduunit Instagramissa (siirryt toiseen palveluun).

– Potentiaalisia kesätyöpaikkoja alle 18-vuotiaille löytää myös esimerkiksi kaupungilta, seurakunnilta, maatiloilta, marjatiloilta ja puutarhoista, Duunitorin Saara Holma sanoo.

Alle 18-vuotiaiden nuorten kannattaa kartoittaa myös mahdollisuudet perheen ja tuttavien kautta työllistymiseen sekä esimerkiksi harrastusseurassa tienaamiseen.

Hakemus ja ansioluettelo kannattaa tehdä, vaikka ansioita ei vielä olisikaan kertynyt

Vaikka työkokemusta ei olisi paljoa, kannattaa panostaa ansioluetteloon sekä hakemukseen.

Niitä kirjoittaessa voi miettiä miettiä esimerkiksi, mitä osaamista on tullut vaikkapa harrastuksista ja koulusta.

– Nuori voi ajatella, ettei hänellä vielä ole riittävää osaamista ja sitten selviää, että vapaa-ajalla on koodannut, vetänyt partiota tai jotain muuta. Alkuun kannattaa miettiä, missä on hyvä, sanoo Helsingin kaupungin rekrytointikonsultti Katja Sorvali.

Sorvalin mukaan on hyvä miettiä myös tarkkaan, mitä työntantaja kaipaa. Jos kesätyössä pitää herätä kuudeksi aamulla, voi miettiä, onko täsmällinen ja hyvä heräämään. Se on jo plussaa. Jotkut haluavat sisätöihin toimistohommiin, toisista on mukavaa viettää päivä ulkona.

– Hakemuksia kannattaa tehdä paljon, mutta harkiten. Kymmeniä hakemuksia, jos ne eivät ole hyvin kohdennettuja ja kerro hakijan osamaisesta ja motivaatiosta, työnantaja ei kiinnostu hakijasta, Sorvali muistuttaa.

Samaa sanoo Duunitorin Holma. Kymmeniä työpaikkoja havitellessa tulee kiusaus lähettää jokaiseen firmaan sama hakemus. Siihen ei kannata sortua, sillä jo muutamalla huolella räätälöidyllä hakemuksella on parempi mahdollisuus edetä haussa kuin saman hakemuksen räiskäisemisellä jokaiseen työpaikkaan.

– Perehdy siihen, mitä yritys tekee, miksi se kiinnostaa sinua, ja mitä juuri sinä voisit antaa yritykselle, Holma sanoo.

Joissain tehtävissä voi olla hyötyä, että osaa monia kieliä tai vaikka tehdä videoita. Omia vahvuuksia voi listata paperille tai pallotella niitä jonkun luotetun kanssa.

Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) on kirjallinen dokumentti aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja saavutuksistasi. Hyvä CV näyttää työnantajalle kesätyönhakijan kokemuksen ja osaamisen nopealla silmäilyllä ja mahdollistaa paikan hakemusten jatkopinossa. CV:ssä ei kannata huijata: jos ei muuta, listaa vaikkapa kieliosaamisesi, harrastuksesi ja erityistaitosi.

Perehdy työnantajaan, niin työnantaja kiinnostuu sinusta

Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä, kunhan se keskittyy omaan osaamiseen ja siihen, mitä yritys hakee.

Kun perehtyy siihen, mitä yritys tekee, voi miettiä, mitä yritys työntekijältä toivoo.

– Poimi työpaikkailmoituksesta avainsanoja ja käytä niitä luontevasti myös omassa hakemuksessasi. Näin osoitat, että tiedät minne olet hakemassa ja että olet aidosti motivoitunut, Duunitorin Saara Holma sanoo.

Jos työpaikkailmoituksessa haetaan vaikka palveluhenkistä ja reipasta ihmistä, kannattaa käyttää omassa hakemuksessa sanaa palveluhenkinen.

Entä sitten ne, jotka etsivät oman opiskelualansa töitä?

Helsingin kaupungin Katja Sorvalin mukaan jo opiskeluaikana kannattaa painottaa jotain osaamisaluetta. Mihin haluaa erikoistua tai missä on hyvä? Se kiinnittää rekrytoijan huomion.

Yritykseen ja haettavaan paikkaa perehtyminen on tässäkin kaiken A ja O – oman osaamisen ohella.

– Ei ole erityisiä kikkoja, joilla hakija ohittaa muut, sanoo UPM:n Kaisu Lehtinen. Hänen tittelinsä on senior manager, employer brand. Hän siis vastaa UPM:n työnantajakuvasta.

Pelkästään UPM:llä on verkkosivuillaan listattuna 149 erilaista kesätyöpaikkaa laboratoriotyöntekijästä palkanlaskentaan. Työnantaja haluaa kesätöillä myös viestiä itsestään: tällainen yritys me olemme ja tällaisia tehtäviä meillä tehdään.

UPM:n kesätyöpaikkasivulla muistutetaan perusasioista:

Lue työpaikkailmoitus huolella ja valmistele hakemukseen tarvittavat liitteet. Kerro hakemuksessasi kuinka täytät tehtävässä mahdollisesti mainitut vaatimukset.

Täytä hakemuksesi hyvissä ajoin. Käymme hakemuksia esimiesten kanssa aktiivisesti läpi jo ennen hakuajan päättymistä.

Lehtinen painottaa, että vaikka kesätyön hakuun ei ole erityiskikkoja, perusasiat pitää olla kunnossa. Paras kikka on tehdä kunnollinen hakemus.

– Hakemuksen tulisi vastata työpaikkailmoitukseen, jos ilmoitus on englanniksi käytä sitä myös hakemuksessa.

Lehtisen mukaan UPM haluaa ottaa erityisesti eri alojen opiskelijoita töihin, jotta he saisivat tarvitsemaansa kokemusta. Kesätöitä löytyy opintojensa alkuvaiheessa kuin myös lähellä valmistumista oleville.

– Kesätöissä harjoittelijat otetaan osaksi työyhteisöä heti alusta lähtien. Töiden lomassa tutustutaan puolin ja toisin. Toiveenamme on, että säilymme mielessä mahdollisena työnantajana myös valmistumisen jälkeen, Lehtinen sanoo.

– Hyviä hakijoita on paljon ja valinta on työntanajalle vaikea. Se on molemminpuolinen tuska.

Valmistaudu myös haastattelun

Helsingin kaupungin Katja Sorvali vinkkaa, että jos on kiinnostunut työpaikasta, kannattaa soittaa tai lähettää viestiä haussa mainitulle yhteyshenkilölle (vain jos sellainen mainitaan) ja kysyä jotain oleellista tehtävään liittyen. Samalla voi esitellä hieman itseään.

– Himoituimmissa tehtävissä on satoja hakijoita. Jos haluaa varmistella, kannattaa siis miettiä myös sellaisia tehtäviä, johon haetaan useita työntekijöitä.

Joskus kesätyöpaikan saa pelkällä hakemuksella, mutta usein työnantaja kutsuu haastatteluun. Siinä pitää osoittaa työnantajalle, että hänen kannattaa palkata juuri sinut.

– Tutustu ennen haastattelua työnantajaan mahdollisimman hyvin ja selvitä, mitä he kertovat itsestään esimerkiksi nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa, Duunitorin Holma sanoo.

Haastattelutilannetta on hyvä harjoitella etukäteen.

Valmistaudu kertomaan itsestäsi ja motivaatiostasi kesätyöhön.

Pohdi vahvuuksiasi, heikkouksiasi – sillä niitäkin saatetaan kysyä – sekä sitä, mihin suuntaan haluat urapolkusi johtavan tulevaisuudessa.

Tarkista myös etukäteen nämä yleisimmät työhaastattelukysymykset.

Ennen haastattelua kannattaa myös kerrata vielä, mitä olet kertonut itsestäsi kesätyöhakemuksessa.

Ja vielä, ennen kuin kesätyö alkaa, muista nämä: