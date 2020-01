Herätys: Demareiden ja keskustan kannatus nousi, ukrainalaiskoneen maahansyöksyä tutkitaan, sää on aurinkoinen

Pääministerin vaihtuminen näyttää piristäneen sekä sosiaalidemokraattien että keskustan kannatusta

Ylen joulu-tammikuun mittauksessa perussuomalaiset jatkaa kärjessä. Perussuomalaisia äänestäisi yli 24 ja kirinyttä kokoomusta runsaat 19 prosenttia kyselyyn vastanneista. Hallituspuolueista SDP:n kannatus on noussut lähes 15 prosenttiin – alamaista kivunnut keskusta ja suosiotaan menettänyt vihreät ovat nyt tasoissa 12 prosentin lukemissa. Taloustutkimuksen mukaan haastateltujen pieni määrä voi selittää osittain kristillisdemokraattien kannatuksen huomattavaa putoamista.

Sanna Marin saapuu Viroon

Viron pääministeri Jüri Ratas ja presidentti Kersti Kaljulaid. Raigo Pajula / AFP

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee tänään Virossa ja tapaa pääministerin Jüri Rataksen ja presidentin Kersti Kaljulaidin. Oikeistopopulistisen Ekre-puolueen johtajan Mart Helmen kuukausi sitten esittämät vähättelevät kommentit Marinin nuoruuden työpaikasta myyjänä kiinnostavat virolaista lehdistöä, joten siitä tullaan todennäköisesti Marinilta kysymään. Muut virolaispoliitikot kiirehtivät jo aiemmin puolustamaan Marinia. Tallinnan keskustassa torstaina liikkuvilta virolaisiltakaan ei liiennyt ymmärrystä Helmen kommenteille.

Trudeau syyttää Irania ukrainalaiskoneen putoamisesta

Trudeaun mukaan kone ammuttiin alas. Dave Chan / EPA

Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi tiedotustilaisuudessa myöhään torstai-iltana Suomen aikaan, että useiden tiedustelulähteiden mukaan ukrainalainen matkustajakone ammuttiin Iranissa alas joko vahingossa tai tarkoituksella. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat. Uhreista 63 oli kanadalaisia. The New York Times (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut videon, jossa ilmeisesti näkyy Iranin ohjuksen osuminen lentokoneeseen lähellä Teheranin lentokenttää. Ukrainalaiskoneen turma toi Iran-kriisiin jälleen uuden ulottuvuuden, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

USA:n edustajainhuone äänesti Trumpin Iran-toimien rajoittamisesta

Yhdysvaltain edustajainhuone yrittää rajoittaa presidentti Donald Trumpin valtaa mahdollisissa Iraniin kohdistuvissa sotatoimissa. Edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman äänestyksessä demokraattiedustajien äänillä torstaina paikallista aikaa.

Hävittäjäehdokkaat tulivat talvitestiin Suomeen

Everstiluutnantti Kari Rusanen on Ilmavoimien pääkoelentäjä. Jani Aarnio / Yle

Uusien hävittäjien testilennot ovat alkaneet. Satakunnan lennosto kokeilee tammi-helmikuun aikana yhteensä viittä eri konetyyppiä Suomen nykyisten Hornet-hävittäjien korvaajaksi. Tavoitteena on arvioida, miten hyvin hävittäjävalmistajien lupaukset pitävät esimerkiksi jäätävässä tihkussa tai räntäsateessa. Testitapahtuman keskuspaikka on lennoston Pirkkalan tukikohta. Pohjoisessa lennot ulottuvat Oulun korkeudelle.

Luvassa aurinkoa ja poutaa

Päivä on melko aurinkoinen ja poutainen. Aamulla on etelässä pilvistä. Sää selkenee päivällä. Länsirannikolla ja Länsi-Lapista Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella on paikoin sumupilveä. Lämpötila käy päivällä etelä- ja länsirannikolla nollan vaiheilla, illalla viilenee pakkasen puolelle. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.