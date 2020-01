Forssan kansallinen kaupunkipuisto nousi retkeilijöiden suosioon – Alpo Suhonen: "Forssa on vaan ollut löytämättä"

Forssalainen jääkiekkovalmentaja Alpo Suhonen seisoo tammikuisessa viimassa keskellä Forssaa. Ympärillä on satoja vuosia vanhoja puita, vieressä pauhaava koski ja Loimijoki. Suhonen tuntee puiston, sillä häntä on työnnetty siellä jo lastenrattaissa.

Forssan kansallinen kaupunkipuisto nappasi äsken kolmannen sijan vuoden retkipaikkaäänestyksessä ja Suhonen on syystä ylpeä.

Suhonen tuntee hyvin kotikaupunkinsa Yhtiönpuiston historian ja vanhan rakennuskannan. Tässä jokivarren maisemassa hän tekee lenkkejä lähes päivittäin eli Loimijokivartta alajuoksulle ja joen toista puolta takaisin kotiinsa.

Maarit Piri-Lahti / Yle

Forssan perustaja Axel Wilhelm Wahren palkkasi aikoinaan Ruotsista suunnittelijan, joka ryhtyi rakentamaan englantilaistyylistä puistoa. – On olemassa vanhoja valokuvia, joista näkee, miten upea puisto on ollut joskus. Nyt tämä on saatu viimeisten vuosien aikana jälleen hienoon kuntoon, sanoo puiston keskellä asuva Alpo Suhonen.

Suhosen mielestä Forssa on mainettaan paljon parempi, kuten sijoitus retkeilykilpailussa (siirryt toiseen palveluun)todistaa. Forssaa pidettiin kisan yllättäjänä.

– Forssa on vaan ollut löytämättä. Eikä täällä onneksi kaikkea ole ehditty tuhoamaan. Jotakin on myös säilynyt, sanoo Alpo Suhonen.

Forssan puistoverkosto on ainutlaatuinen

Forssan Yhtiönpuisto on kuitenkin vain pieni siipale puistoreitistä, joka sai kolmannen sijan Vuoden Retkipaikka-äänestyksessä. Forssan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu puistomaita yhteensä lähes 900 hehtaaria.

Puistoja on hyvin erilaisia; harjuilla olevia puistoja, jokirannassa olevia puistoja, puistoja maalaismaisemassa ja tietenkin puistoja, joissa voi harrastaa, pelata ja käydä kesäisin uimassa.

Puistojen sisältöä on myös pyritty kehittämään. Puistoissa järjestetään juoksutapahtumia ja parikin luontomatkailuyritystä vie jo väkeä esimerkiksi melomaan tai kasviretkille. Forssalainen leipomokin tekee puistojäätelöä ja puistoleivoksia.

Maarit Piri-Lahti / Yle

Forssa sai kansallisen kaupunkipuisto-statuksen viitisen vuotta sitten. Forssan kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm näkee Forssan kansallisen kaupunkipuiston palkitsemisen laajemmin. Hän sanoo, että kun retken voi tehdä kaupungin ytimeen, pääsee kohteeseen helposti. Perillä ihmisen ei tarvitse osata laskea koskea, vaan esimerkiksi myös liikuntarajoitteinen ihminen saa helposti oman retkikokemuksensa.

Vuoden retkipaikkaäänestyksessä annettiin noin 4000 ääntä. Retkeilijöiden ykköspaikaksi nousi Kuusamon Jyrävän köngäs Oulangan kansallispuistossa. Toinen oli Lieksan Ruunaan retkeilyalue.