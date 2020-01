David Bowien kuolemasta neljä vuotta – artistilta julkaistaan kaksi uutta levyllistä harvinaisia tallenteita ja uusia versioita

Maailman tunnetuimpiin rock-artisteihin kuulunut David Bowie olisi viettänyt keskiviikkona 73-vuotissyntymäpäiväänsä. Sen kunniaksi Parlophone Records ilmoitti artistin sosiaalisen median sivuilla (siirryt toiseen palveluun) julkaisevansa kaksi uutta levyä.

Is It Any Wonder? on digitaalinen EP-levy, joka sisältää kuusi ennen julkaisematonta tai muuten harvinaista versiota Bowien kappaleista.

Artistin 1990-luvulla äänittämät versiot julkaistaan yhden laulun viikkotahtia. Ensimmäinen, The Man Who Sold The World, julkaistiin keskiviikkona, seuraava 17.1.2020. Julkaistavien laulujen nimiä ei ole paljastettu. –

David Bowie lavalla BBC:n konsertissa 2002. Kuva dokumenttielokuvasta David Bowien viimeiset vuodet. Yle Kuvapalvelu

Toinen julkaistava EP-levy, ChangesNowBowie on yhdeksän laulua sisältävä livetallenne. Se julkistetaan rajattuna CD- ja LP-painoksena kansainvälisenä levykauppapäivänä 18.4.2020.

ChangesNowBowie on äänitetty vuonna 1996 New Yorkin Looking Glass -studioilla. Bowie harjoitteli tuolloin Madison Square Gardenissa pitämäänsä 50-vuotissyntymäpäiväkonserttia varten. Tallenne tehtiin BBC:lle, joka lähetti sen radiossa Bowien syntymäpäivänä 1997.

David Bowie kuoli maksasyöpään 10.1.216 vain kaksi päivää sen jälkeen kun hän oli täyttänyt 69 vuotta.

Bowien levymyynti kasvoi hänen kuolemansa jälkeen räjähdysmäisesti. Yhdysvalloissa myytiin The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kuolemaa seuranneella viikolla 682 000 Bowie-levyä. Bowie julkaisi viimeisen albuminsa, jäähyväislevy Blackstarin vain muutama päivä ennen kuolemaansa. Se nosti hänet ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa listaykköseksi.

Kuolinpäivänä Bowien kappaleiden striimaus kasvoi Spotifyssä 2700 prosenttiyksikköä.