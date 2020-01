Kuopion bussiturman poliisitutkinta valmis – kuljettajaa epäillään muun muassa neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta

Elokuussa 2018 sattuneen Kuopion bussiturman esitutkinta on valmistunut ja juttu etenee tänään perjantaina syyttäjälle syyteharkintaan, Itä-Suomen poliisilaitos tiedottaa.

Poliisi epäilee linja-auton kuljettajaa, vuonna 1951 syntynyttä ylitorniolaista miestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja 12 törkeästä vammantuottamuksesta.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Pekka Jäntin mukaan esitutkinnan aikana on selvitetty muun muassa kuljettajan ajokunto sekä linja-auton kunto.

Autoon ja tapahtumapaikkaan on tehty laaja tekninen tutkinta. Lisäksi on kuultu asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita.

Neljä kuoli ja 22 loukkaantui, kun bussi putosi junaradalle

Tilausliikenteessä ollut linja-auto suistui Kuopion moottoritien ja Kolmisopen liittymässä junaradalle.

Turmassa kuoli neljä ja loukkaantui 22 ihmistä. Loukkaantuineista 17 oli bussin kyydissä. Myös linja-auton kuljettaja loukkaantui itse.

Ennen suistumista kuljettaja osui linja-autolla henkilöautoihin. Törmäyksissä loukkaantui viisi ihmistä.

Jutun arvioitiin aiemmin etenevän syyteharkintaan jo marras-joulukuun vaihteessa. Aikataulu kuitenkin viivästyi Jäntin mukaan muun muassa järjestelmäongelmien vuoksi.

Lisäksi poliisi päätti pyytää juttuun liittyen vielä yhden lausunnon.

Poliisi arvioi marraskuussa Savon Sanomille, että törkeitä vammantuottamuksia olisi ollut jopa 22. Määrä kuitenkin väheni kymmenellä, koska osan vammat olivat pieniä.

Poliisin käsityksen mukaan leposäännöksiä on noudatettu

Onnettomuustutkintakeskus on kertonut aiemmin oman turvallisuustutkintansa perusteella, että turmabussin kuljettajalla oli pitkäaikaissairaus ja onnettomuushetkellä takanaan raskas ajomatka. Hänellä oli myös vähäinen kokemus kyseisestä bussityypistä.

– Terveystiedot on otettu tutkinnassa huomioon, eri puolilta on yritetty asioita selvittää ja lääkärinlausuntoja on pyydetty. Tutkinta on laaja, ja kaikki on yritetty ottaa huomioon, Jäntti sanoo.

Poliisi on selvittänyt myös sitä, onko kuljettaja saanut levätä tarpeeksi ja onko säännöksiä tältä osin noudatettu.

– Poliisin käsityksen mukaan tässä ei ole ollut sanomista, eli on säännösten mukaisesti oltu matkassa, Jäntti sanoo.

Bussi oli tullut liittymään huomattavasti kovempaa vauhtia kuin risteysalueella tulisi ajaa. Otkesin mukaan lähestyvän risteyksen havainnointi ja jarrutusyritys epäonnistuivat.

Lisäksi turmaristeyksen ramppi oli varsin lyhyt eikä siinä ollut muita hidastamiseen ohjaavia merkkejä kuin lähellä risteystä ollut taajamamerkki. Samoin moottoritien ja rampin välissä oleva puusto rajoitti näkemää risteykseen.

Linja-auto poistui moottoritieltä liittymästä, törmäsi viiteen henkilöautoon ja putosi sillalta junaradalle.