Ilmailualan professori: Ilmatorjuntaohjus todennäköisin syy Iranin lentoturmaan

Tampereen yliopistolla työskentelevä ilmailualan professori Stephen Wright pitää ilmatorjuntaohjusta todennäköisimpänä syynä ukrainalaiskoneen tuhoon.

Boeing 737 syöksyi keskiviikkoaamuna maahan pian lähdön jälkeen ja kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat.

Ukrainalaiskoneen osat palavat pian maahansyöksyn jälkeen. Pysäytyskuva Iranin valtiollisen tv-kanavan lähetyksestä. IRINN / AFP

Wright muistuttaa, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu raportoi havainneessa ohjuslaukaisujärjestelmien jättämiä infrapunajälkiä Teheranin lentokentän lähistöllä. Myös The New York Timesin julkaisema video on professorin mukaan merkittävä.

– Kaksi laukaistua ohjusta nousee ja räjähtää matalalla. Vaikuttaa siltä, että joku on tosiaan tallentanut ohjusten osumisen matkustajalentokoneeseen.

Ilmailualan professori Stephen Wright Tampereen yliopistosta. Tampereen yliopisto

Professori Wright viittaa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kanadan pääministerin Justin Trudeaun lausuntoihin muistuttaen, että näiden hallussa on tiedustelutietoa, joihin muilla ei ole pääsyä.

Hylyn tarkka tutkimus ratkaisee

Lopullinen totuus selviää Wrightin mukaan kuitenkin vasta kenttätyön myötä.

– Turman syyn pohtiminen pysyy arvailuna, joka ratkeaa vasta fyysisen todistusaineiston myötä.

Wright muistuttaa, että ukrainalaiset tutkijat ovat jo aloittaneet työnsä, ja ottaneet näytteitä koneen jäännöksistä. On kerättävä nopeasti niin paljon todisteita kuin suinkin mahdollista.

– Tällaisessa tutkimuksessa voidaan selvittää, onko koneen kappaleissa epäilyttäviä reikiä, löytyykö jäänteitä räjähdysaineesta tai metallinkappaleita, jotka eivät kuulu konetyypin rakenteeseen, Wright kuvailee.

Maastoon sinkoutuneita esineitä ja koneen osia onnettomuuspaikalla. Rex / AOP

Tutkinta on yhteinen etu

Iran on kiistänyt, että ukrainalaiskoneen tuho olisi seurausta ohjusiskusta. Tästä huolimatta brittiläissyntyinen professori uskoo, että tapahtuma voidaan tutkia perusteellisesti.

Hänen mukaansa kysymys on myös yhteisestä kaupallisesta intressistä, sillä tilanne on jo saanut lentoyhtiöitä peruuttamaan lentoja.

– Lentoyhtiöt eivät laskeudu riskialueille, joten on kaikkien etu, myös Iranin, että asia selviää. Näissä asioissa on syytä olla avoimia, sillä jokainen maa haluaa ilmatilansa olevan käytössä. Iranin viranomaiset ovatkin jo yhteistyössä turmakoneen valmistajien kanssa, Wright sanoo.

Outoa ohjuskaluston sijoittelua

Wright ei halua vastata kysymykseen siitä, olisiko tuhon voinut aiheuttaa iranilaissotilaiden hätiköity toiminta.

Hän oudoksuu kuitenkin sitä, että ilmatorjuntakalustoa on ylipäätään ollut sijoitettuna siviilikentän läheisyyteen.

– On erikoista, että ilmatorjuntaohjuksia on sijoitettu kansainvälisen lentokentän läheisyyteen. Työskentelen paljon Englannissa, eikä esimerkiksi Heathrown tai Gatwickin kenttien luo ole sijoitettuna ilmatorjuntakalustoa. Oletuksena kun on, että sieltä lähtevät ja sinne laskeutuvat vain siviilikoneet, sanoo professori Wright.

