Lumimäärä vaihtelee nyt paljon paikallisesti – Puolangalla on lunta 66 cm, vähän matkan päässä Vaalassa tuskin lainkaan

Joulun jälkeen esimerkiksi Sotkamossa Kainuussa oli hyvin lumiset näkymät. Silti lunta on vähemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

Joulun jälkeen esimerkiksi Sotkamossa Kainuussa oli hyvin lumiset näkymät. Silti lunta on vähemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Heikki Rönty / Yle

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lumensyvyyden ero on tällä hetkellä maan jyrkin.

Lumisen ja lumettoman maan raja kulkee tällä hetkellä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kautta, ja lumi syvenee alueella jyrkästi.

Pohjois-Pohjanmaan lounaisosa on laajasti lumeton. Vaalan Pelsolla on perjantaina 10. tammikuuta Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta kaksi senttimetriä, ja samaan aikaan vain 80 kilometrin päässä koilliseen olevassa Puolangan Paljakassa on lunta 66 cm.

– Kyseessä on valtakunnallisestikin suurin lumensyvyyden vaihtelu näin lyhyellä matkalla, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Maria Santanen.

Santanen selittää lumensyvyyden suuren eron johtuvan muun muassa Paljakan sijainnista. Mittausasema sijaitsee Maanselän korkealla kohdalla, jonne sade tulee kylmyyden vuoksi pääasiassa lumena. Lunta kertyy Kainuun vaaraseudulle vuodesta toiseen paljon.

– Asema sijaitsee pienellä metsäaukealla, jolloin tuuli ei pääse kuljettamaan lunta pois, vaan metsä suojaa lunta.

Vaalan Pelsolla puolestaan eletään aikaa, joka on hieman harvinaisempi verrattuna tavalliseen lumiseen talveen. Oulujärven länsipuolella ei ole lunta siinä määrin kuin tammikuussa pitäisi olla.

– Sade ei ole tullut lumena. On harvinaista, että lunta ei ole niinkin pohjoisessa osassa maata.

Paljakan ja Pelson välinen lumensyvyyden vaihtelu ei ole meteorologi Maria Santasen mukaan poikkeuksellista, sillä maan muodossa on paljon vaihtelevuutta tällä alueella. Yksi syy on myös yleisimmästä tuulen suunnasta eli lännestä tuleva kostea ilma.

– Sen on pakko nousta ylöspäin, koska vastassa on Kainuun vaarajono, josta seuraa se, että kosteus sataa alas lumena.

Myös eteläisessä Kainuussa on vähän lunta. Kajaanissa on lunta Ilmatieteen laitoksen Paltaniemen mittarissa vain 10 cm ja Sotkamon Kuolaniemessä 18 cm.

Kajaanin keskustassa ei ollut 10. tammikuuta juuri ollenkaan lunta, vaikka muualla kaupungissa sitä on noin 10 senttiä Heikki Rönty / Yle

– Tänä vuonna on ollut lauhaa, joten lunta on Kainuussakin normaalia talvea vähemmän, sanoo Santanen.