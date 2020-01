Mannerheimin aatelissuvun harvinainen kartanomiljöö on tulossa myyntiin – Senaattikiinteistö aikoo pilkkoa arvokkaan kohteen

Jokioisten kartanon myytäviä rakennuksia on kymmeniä. Merkittävin on aikoinaan muun muassa Flemming-suvun, Kruusien ja Mannerheimien omistuksessa ollut kartanon päärakennus. Talo on ollut hiljainen siitä lähtien, kun Luonnonvarakeskuksen hallinnossa työskennelleet työntekijät lähtivät saleista jokunen vuosi sitten. Jokioisten kartano sijaitsee Forssasta noin 10 kilometriä Turun suuntaan.

Rakennuksia ja maita hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt tekee parhaillaan alustavia realisointisuunnitelmia. Hämeen ely-keskus miettii, millaisia tarkennuksia rakennusten suojelumääräyksiin pitää vielä tehdä.

Kartanomiljöön muiden arvokkaiden vanhojen rakennusten ja maaomaisuuden kauppa on merkittävä: myyntivaltuuksia käsiteltiin jopa eduskunnassa viime syksynä. Myös apulaisoikeusasiamies on tarttunut Senaatti-kiinteistön rooliin.

Ensin myydään rakennukset, sitten maat

Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Jyrki Maikola sanoo näyttävän vahvasti siltä, ettei Senaatti-kiinteistöt myy kartanon rakennuksia yhtenä kokonaisuutena vaan kohteet palastellaan. Ensimmäiseksi myydään rakennukset. Keskeisin on luonnollisesti kartanon 1700-luvun lopulta peräisin oleva uusklassinen päärakennus ja Jokioisia leimaavan vanhan kartanopihan silmiä hivelevät talousrakennukset.

– Rivitaloja, päärakennus, vanhat talousrakennukset, navetat, asuintaloja. Kartano ja vieressä olevat ulkorakennukset ovat herkimmät myyntikohteet, luettelee myyntipäällikkö Jyrki Maikola.

Myyntipäällikkö Jyrki Maikola sanoo, että myös rakennusten myyntijärjestys pitää suunnitella, sillä erilaisilla rakennuksilla on oma ostajakuntansa.

Kauppa on suomalaisittain ainutlaatuinen

Myöhemmin on maakauppojen vuoro. Senaatti-kiinteistön hallinnassa on vajaat 200 hehtaaria, ja määrään sisältyy myös erittäin arvokas kartanon päärakennuksen puisto. Puisto on peräisin jo 1600-luvulta, mikä on joidenkin silmissä äärettömän arvokas. Puistossa kasvaa nelisen sataa puuta ja vanhimmat ovat yli kaksi sataa vuotiaita.

Jokioisten kartanon tulevaisuus on jo herättänyt paikkakunnalla keskustelua. Ostajalta toivotaan kulttuurihistoriallisen kohteen vaalimista. Museoviraston intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen sanoo, että Suomessa ei ole toista vastaavanlaista kohdetta.

– Kartanolla on mittava historia ja rakennukset ovat hyvin säilyneitä. Nyt tekeillä oleva kauppa on erittäin harvinainen. Näin suurta kohdetta ei aikaisemmin tiettävästi ole ollut myynnissä, sanoo Kaija Kiiveri-Hakkarainen.

Valtio omistaa vain puolenkymmentä kartanoa, sen omistuksessa ovat myös muun muassa Urajärven kartano, Kuusisto ja Louhisaari.