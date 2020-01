Laskettelukeskus myi 400 kausikorttia, mutta ei saa rinteitä auki: "On tullut tulikivenkatkuisia viestejä"

Ruskea ja harmaa ovat tällä hetkellä hallitsevat värit Uuperinrinteillä Haminassa.

Viime talvena tähän aikaan mäessä viiletti laskettelijoita, mutta tänä talvena rinteeseen ei ole päästy vielä ollenkaan.

Pakkaspäivä lämmittää Uuperinrinteiden toimitusjohtaja Anssi Räsäsen mieltä poikkeuksellisen paljon.

– Nyt tuntuu oikein hyvältä. Pääsemme ainakin 12 tunniksi lumettamaan. Kuusi tykkiä alkaa kohta pauhata, katsotaan mitä saamme aikaiseksi, sanoo Räsänen.

Ilo ei kestä kauaa, sillä sää lauhtuu jälleen viikonloppuna.

Leuto talvi on ollut etelän hiihtokeskuksille erittäin hankala.

Etelärannikolla kärsitään eniten

Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindforsin mukaan eniten leudosta säästä ovat kärsineet kaikkein eteläisimmät hiihtokeskukset. Haminan Uuperinrinteet on niistä yksi.

– Tilanne on kurja. Mitä lähempänä etelärannikkoa ollaan, sitä normaalimpi tilanne tämä valitettavasti on. Eihän tämä tilanne varmaan liikaa hurraa-huutoja aiheuta kenellekään laskijalle.

Jotta rinteet saataisiin etelässäkin auki, pitäisi sään olla riittävän kylmä. Lindforsin mukaan lumetukseen tarvitaan vähintään kolme pakkasastetta. Sen sijaan taivaalta satavan lumen määrällä ei ole merkitystä hiihtokeskuksille.

– Mitä kylmempää on, sitä tehokkaampaa lumetus on. Kun on pakkasta, hiihtokeskuksissa on lunta laskettavaksi yhtä varmasti kuin uimahallissa on lämmintä vettä uitavaksi, Lindfors sanoo.

Lumitykillä tehty lumi on Lindforsin mukaan huomattavasti luonnonlunta kestävämpää, koska sen rakenne on erilainen.

– Kun rinteet saadaan lumetettua, sillä lumella pärjätään hyvin pitkällä kevääseen. Leuto sää ja vesisateet eivät pahemmin haittaa, kun lumi on saatu tehtyä.

Haminassa lunta ei ole päästy tekemään

Haminassa lumetuskausi on ollut hyvin katkonainen, sillä lunta on päästy tekemään pienissä pätkissä yhteensä reilu viikko. Keskeneräisen rinteen saisi laskukuntoon vielä vuorokauden täysmittaisella lumetuksella.

– Tähtäämme siihen, että ainakin tammikuun puolivälissä olisi valmista. Jos toiminta saadaan aloitettua pian, niin huhtikuun puoliväliin saakka pystymme varmaankin jatkamaan, Anssi Räsänen sanoo toiveikkaana.

Tummasta yleisilmeestä huolimatta Uuperinrinteillä kuitenkin näkyy myös valkoista, sillä lunta on saatu yhteen rinteeseen. Täydeltä pituudeltaan 450-metrinen somparinne on suurelta osin lumessa.

– Se on noin 75-prosenttisesti valmis. Vielä tarvitaan pikkuisen lisää lunta.

Uuperinrinteiden Somparinne on saatu osittain lumetettua. Jesse Mäntysalo / Yle

Räsänen on joutunut monta kertaa toteamaan, että vuodet eivät ole veljeksiä keskenään. Kolme vuotta sitten rinne avattiin 18. marraskuuta, seuraavana vuonna laskemaan päästiin loppiaisena. Viime vuonna rinne korkattiin tapaninpäivänä. Kauden aloitus ei ole Räsäsen mukaan koskaan mennyt näin pitkälle.

– Nyt tehdään näköjään ennätystä. Tällaista se on, Räsänen huokaa.

Pohjoisessa lunta riittää

Samalla kun etelän hiihtokeskukset kärsivät leudosta säästä, pohjoisen hiihtokeskuksissa lasketellaan täyttä häkää.

– Pohjois-Suomessa ja Lapissa on ollut poikkeuksellisen hieno kauden avaus. Talvi alkoi aikaisin ja lunta on tullut paljon. Kelit ovat olleet upeat. Suomi on tänä talvena jakautunut kahtia aika radikaalisti, Harri Lindfors toteaa.

– Kajaani–Oulu-akseli on ollut varmaan aika varma talven raja tänä vuonna.

Laskettelija Rukalla lokakuussa 2019. Harri Lindfors / Ski.fi

Viime vuonna tilanne oli Lindforsin mukaan täysin päinvastainen. Kausi alkoi etelässä aikaisin, ja pohjoisessa talvi tuli poikkeuksellisen hitaasti.

– Mitä lähemmäs etelärannikkoa mennään, sitä vaihtelevampia talvet ovat. Toissakaudella osa pääkaupunkiseudun hiihtokeskuksista aloitti kautensa vasta tammikuun puolivälissä.

400 kausikorttia myyty, vaikka rinteet kiinni

Haminan Uuperinrinteissä kausikortteja on täksi talveksi myyty nelisensataa kappaletta.

Arvaamattomista sääolosuhteista huolimatta myynnissä ei ole tapahtunut notkahdusta, pikemminkin pientä nousua viime vuodesta. Innokkaita laskettelijoita riittäisi, jos vain olisi lunta. Tavallisena talvena asiakkaita käy noin 30 000.

– Osalta asiakkaista on tullut jopa tulikivenkatkuisia viestejä, että miksi rinteet eivät ole auki. Mutta voittopuoleisesti asiakaskunta on hyvin ymmärtäväistä.

Räsäsen mukaan yksikään Uuperinrinteiden työntekijöistä, hän itse mukaan lukien, ei saa rinnekeskukselta ympärivuotista palkkaa. Kyse on kausityöstä. Kolmen kuukauden toimintakausi vaatii yrittäjältä puolen vuoden talkoopohjaista työtä. Rinnekeskuksen työntekijät aloittavat, kun mäessä on lunta.

Työntekijöiden määrä on kutistunut vuosien saatossa 20:sta kahdeksaan. Kausityössä henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. Myös Anssi Räsänen tunnustaa, ettei ole valinnut sitä helpointa leipäpuuta itselleen.

– Montaa leipää ei ole tässä puussa vielä kasvanut, hän naurahtaa.