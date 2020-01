Cheerleading-maajoukkueen kapteeni Rosanna Toivosen piti lopettaa ensimmäiseen maailmanmestaruuteen – toisin kävi, into vain kasvoi

Rosanna Toivonen harrasti lapsena useita eri urheilulajeja ratsastuksesta kori- ja jalkapalloon ja tanssiin. Mikään laji ei kuitenkaan koukuttanut niin paljon, että sitä olisi jaksanut jatkaa kovin pitkälle. Yksitoistavuotiaana hän löysi oman lajinsa: cheerleadingin.

– Siitä tuntui, että tämä on minun lajini. Se oli niin monipuolista, niin hauskaa. Pääsi kehittymään treeineissä ja kisaaminen tuntui tosi kivalta.

Toivonen asetti tavoitteekseen sen, että Suomi voittaisi maailmanmestaruuden. Niin kävikin vuonna 2018, kun Suomi ensimmäisenä maajoukkueena katkaisi Yhdysvaltojen hegemonian lajissa.

– Olin harrastanut lajia jo pitkään, ja olin sitä mieltä, että sitten kun saan maailmanmestaruuden, sitten minä voin lopettaa. Mutta se tunne siellä kilpalavalla. Sellainen onnellisuus ja euforia, jota en ollut ikinä kokenut missää muualla. Siitä tuli tunne, että minä haluan tehdä tätä uudestaan. Voittaminen on supersiistiä, mutta esiintyminen tuolla lavalla joukkueen kanssa on parasta.

Kaksinkertainen maailmanmestari

Suomi voitti maailmanmestaruuden uudellen viime vuonna, huhtikuussa 2019. Maailmanmestaruusvoittojen taustalla on Toivosen mukaan monta asiaa.

– Siihen on monta tekijää – pitkäjänteisyys, periksiantamattomuus. Töitä on tehty usean vuosikymmenen ajan. Meidän lajissa voi aina oppia lisää, aina voi keksiä jotain uutta ja paremmin. Meille on tämän vuoden MM-kisoihinkin tulossa ohjelmaan ennennäkemättömiä juttuja.

Suomen ensimmäiset seuratason ammattivalmentajat

Rosanna Toivonen aloitti tammikuussa ammattivalmentajana Helsinkiläisessä cheerleading-seurassa HAC:ssa. Hän on alan ensimäisiä kokoaikaisia ammattivalmentajia seuratasolla.

– Tämä on aivan uusi asia cheerleadingissa. Tästä vuodesta alkaen meidän seuraamme palkattiin kaksi kokoaikaista valmentajaa. Minä itse valmennan kolmea joukkuetta: kahta edustusjoukkuetta ja aloittelevien nuorten joukkuetta. On hienoa, että pystyy tekemään omasta intohimostaan ammatin.

Katso Rosanna Toivosen koko haastattelu Areenasta: