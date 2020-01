Oletko nähnyt häntä? Kaduille ilmestyneet katoamisilmoitukset pistävät pohtimaan, häviävätkö maamme sairaanhoitajat

Suomen sairaanhoitajaliitto käynnisti torstaina maanlaajuisen kampanjan, jossa etsitään kadonneita sairaanhoitajia. Salamyhkäisissä katoamisilmoituksissa ei vielä kerrota, mistä on kyse.

Vasta vihjepuhelimeen soittamalla saa vihiä ilmoitusten sisällöstä.

– Sairaanhoitajapula on ovella ja näkemäsi katoamisilmoitus voi olla pian totisinta totta, nauhoitetussa viestissä todetaan.

Soittaja ohjataan hakemaan lisätietoja kampanjan nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Lisää palkkaa

Suomen sairaanhoitajaliiton tuore kampanja pyrkii lisäämään sairaanhoitajien työn arvostusta. Liiton markkinointipäällikkö Johanna Parmanen kertoo, että hoitajapula on syytä ottaa tosissaan.

– Tilanne on nyt sellainen, että meillä on uhkaava sairaanhoitajapula. Sairaanhoitajat vaihtavat alaa, koska palkkaus on huono tai he uupuvat, kun resursseja on liian vähän.

Liiton mukaan lähes 40 prosenttia sairaanhoitajista on harkinnut alan vaihtoa. Yksi merkittävimmistä syistä tähän on palkkaus.

Liiton mielestä korkeasti koulutetusta työstä pitäisi saada kunnon palkkaa. Jos työllä ei tule taloudellisesti toimeen, laskee sen kiinnostavuus.

Yle uutisoi viime viikolla, että kansa soisi kevään työehtoneuvotteluissa hoitajille vientialoja korkeammat palkankorotukset. Kuntatyönantajien mielestä hoitajien palkkavaatimuksia on kuitenkin mahdoton toteuttaa, koska rahat eivät riitä.

Resurssipula uhkaa jo potilasturvallisuutta. Johanna Parmanen

Pulaa työkavereista

Palkkaakin tärkeämpi asia monelle on työvoiman riittävyys. Jos tekijöitä ei ole tarpeeksi, kuormittuvat ne, jotka töissä ovat.

– Ihmiset eivät pysty tekemään työtä eettisesti, kuten haluaisivat. Potilaille ei vain riitä aikaa. Resurssipula uhkaa jo potilasturvallisuutta. Se tekee työstä henkisesti raskasta, Suomen sairaanhoitajaliiton Johanna Parmanen toteaa.

Palkankorotukset ja resurssien lisääminen ovat jossain määrin ristiriidassa keskenään. Ainakin, jos rahojen riittävyyttä lasketaan.

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen totesi Ylen jutussa, että kuntatalouden tilanne on tällä hetkellä historiallisen huono. Ylimääräistä jakovaraa ei ole.

– Me tarvitsemme käsipareja lisää. Siihen pitäisi kohdistaa kaikki olemassa olevat resurssit, Jalonen kiteyttää.

"Koulutettu hoitaja ei ole itsestäänselvyys"

Sairaanhoitajaliiton kampanjassa on kaikkiaan viisi muutostoivetta.

1. Tehtävän vaativuutta vastaava palkkaus

2. Laajempia uranäkymiä ja mahdollisuuksia eri tehtäviin

3. Koulutuksen rakenteet ja sisällöt kuntoon

4. Kohtuullinen työmäärä ja resursointi

5. Työkyvystä huolehtiminen

Toiveet ovat työntekijöiden itsensä kokoamia.

– Toivomme, että ihmiset oppisivat arvostamaan sairaanhoitajia. Ei ole itsestäänselvyys, että meitä hoitavat koulutetut ja alansa huippua olevat sairaanhoitajat, Johanna Parmanen tiivistää liiton ajatuksia.

– Sairaanhoitajilla on syy ja oikeus kokea ylpeyttä työstään.

Vaikka nykyiset sairaanhoitajat saataisiinkin pysymään töissä, on uusien rekrytoiminen vaikeaa. Liiton arvion mukaan noin puolet nykyisistä sairaanhoitajista eläköityy kymmenen vuoden sisällä.

– Liikaa sairaanhoitajia lähtee pois, eikä uusia tulijoita ole. Ala ei ole kovin vetovoimainen, Parmanen harmittelee.

Sairaanhoitajan voi häätää alalta myös työssä kohdattu asiakasväkivalta, josta Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla. Joka neljäs sosiaali- ja terveysalan työntekijä on kohdannut vuoden aikana työssään väkivaltaa tai sen uhkaa.

Ajankohta sattumaa

Suomen sairaanhoitajaliiton kampanja käynnistyi WHO:n kätilöiden ja sairaanhoitajien kansainvälisen juhlavuoden kunniaksi juuri tähän aikaan.

Ajoitus on kuitenkin osuva myös kevään työsuhdeneuvottelujen kannalta. Markkinointipäällikkö Johanna Parmanen vakuuttaa, että kampanjaa ei ole tarkoitettu poliittisen vaikuttamisen välineeksi.

– Olisimme aloittaneet joka tapauksessa tämän vuoden alussa. Haluamme antaa kaikille neuvottelurauhan ja vetäydymme keväällä hetkeksi.

Parmanen ei vielä paljasta, mitä kaikkea vuoden mittaan on luvassa. Salaperäisyyden verho aukeaa sitä mukaa kuin kampanja laajenee.

Kaduille ilmestyi eri puolilla Suomea tällaisia katoamisilmoituksia. Suomen sairaanhoitajaliitto

Ensin tulivat hämmentävät kaduille jaetut katoamisilmoitukset, joiden avulla sairaanhoitajaliitto halusi herättää keskustelua.

Sitä syntyikin. Pääosin kommentit ovat olleet positiivisia. Joitakin negatiivisia mielipiteitä on silti tullut vastaan.

– Niissä on sanottu, että jos ei palkka kelpaa, vaihda alaa, Parmanen kertoo.

Tällaiset kommentit eivät ainakaan helpota työntekijäpulaa.

– Onneksi suurin osa ymmärtää, että sairaanhoitajapula on uhka suomalaiselle terveydenhuollolle.

Liitto toivoo keskustelua

Vihjepuhelin on edelleen auki, mutta sen lisäksi tietoa kampanjasta löytyy jo muun muassa sairaanhoitajaliiton nettisivuilta, sosiaalisesta mediasta ja katumainoksista.

Johanna Parmanen toivoo aiheen herättävän keskustelua.

Ainakin sairaanhoitajat ovat jo ilmaisseet huolensa. Siitä kertoo tämäkin katoamisilmoitukseen vastannut viesti.

– Ihan ei ulkonäkö osu oikeaan, mutta täällä yksi, jonka kollegat ovat katoamassa.

Ovatko sinun kollegasi kadonneet? Mitä Suomen sairaanhoitajapulalle pitäisi sinun mielestäsi tehdä?