Merkel tapaa Putinin Moskovassa keskellä jännitteistä tilannetta – "Suleimanin tappaminen teki Putinin hermostuneeksi"

Kansainvälisen politiikan asiantuntijan mukaan Euroopalla ja Venäjällä on tuoreessa konfliktissa yhteinen toive: pitää kiinni Iranin ydinsopimuksesta.

BERLIINI Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaa tänään Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Päivän kestävän vierailun yhtenä pääaiheena on Iranin ja Yhdysvaltain konflikti, vaikka vierailusta oli ilmeisesti sovittu jo ennen kenraali Qasem Suleimanin tappamista ja tämänviikkoisia kostoiskuja.

European Council on Foreign Relations -tutkimuslaitoksen vanhempi johtaja Anna Kuchenbecker sanoo, että Euroopalla ja Venäjällä on tuoreessa konfliktissa yhteinen toive: pitää kiinni Iranin ydinsopimuksesta.

Tuore konflikti uhkaa kaataa vuonna 2015 tehdyn sopimuksen.

Eurooppa ei halua julistaa ydinsopimusta kuolleeksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Euroopan maita, Venäjää ja Kiinaa tällä viikolla hylkäämään ydinsopimuksen, josta Yhdysvallat irtautui Trumpin johdolla jo vuonna 2018.

Myös Iran on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), että se hylkää kaikki ydinsopimuksessa sovitut rajoitukset uraanin rikastamiselle.

Kuchenbeckerin mukaan Eurooppa pitää mahdollisena, että ydinsopimus saadaan vielä pelastettua. Esimerkiksi Iranin kostoiskua Yhdysvaltoja vastaan kenraali Suleimanin tappamisesta on pidetty maltillisena.

– Euroopassa ei halua vielä luopua toivosta ja julistaa, että sopimus olisi kuollut.

Sopimuksen tekohengittämiseen Eurooppa tarvitsee Venäjää, minkä Moskovaan matkustava Merkel tietää. Venäjä ja Kiina ovat yhä mukana sopimuksessa toisin kuin Yhdysvallat.

– Tilanne on Euroopalle vaikea. Se ei halua kääntää täysin selkäänsä Yhdysvalloille mutta silti pitää kiinni sopimuksesta, Kuchenbecker sanoo.

Venäjän vaikutusvalta Lähi-Idässä kasvanut

Presidentti Putinilla on puheyhteys Iranin johtoon, ja Venäjän vaikutusvalta on Lähi-idässä kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Kuchenbeckerin mukaan Venäjän vaikutusvallan kasvuun Lähi-idässä on ainakin kaksi syytä. Yhdysvaltain vetäytyminen alueelta on jättänyt tyhjiön, johon Venäjä on tullut.

Lisäksi Venäjä on sotatoimillaan Syyriassa tehnyt itsestään merkittävän geopoliittisen vaikuttajan. Kuchenbeckerin mukaan tämän vuoksi Venäjän uusi valta-asema Lähi-idässä on Euroopalle vaikea pala myöntää: se on lunastettu pommittamalla.

Hänen mukaansa täysimittainen sota Iranin ja Yhdysvaltain välillä ei ole Putinin intressien mukainen – ainakaan jos sodan tavoitteena olisi Iranin nykyjohdon kaataminen.

Tutkija uskoo Suleimanin yllättävän tappamisen herättäneen Putinissa epävarmuutta, sillä Putin ja kenraali tunsivat toisensa Venäjän ja Iranin yhteisten Syyrian-sotatoimien vuoksi. Lähi-idän tilanne muuttui aiempaa vaikeammaksi ennustaa.

– Tappaminen teki Putinin varmasti hermostuneeksi.

Euroopan rooli ja vaikutusvalta on sen sijaan heikentynyt merkittävästi transatlanttisen suhteen viilentymisen vuoksi. Iskulla Suleimania vastaan Trump teki Kuchenbackerin mukaan jälleen selväksi, ettei Yhdysvaltoja kiinnosta tällä hetkellä liittolaisten kanta sen toimiin.

Kuchenbeckerin mukaan Euroopan on nyt myönnettävä, että Iranin sopimuksen suhteen Venäjällä on nyt sitä enemmän valtaa ja sitä pitää osata käyttää hyväkseen.

Haussa Euroopan ja Venäjän yhteiset intressit

Merkelin Venäjä-politiikka on kutsuttu realistiseksi, eikä hänellä ole illuusioita Putinin suhteen. Johtajat ovat olleet samanaikaisesti vallassa kohta 15 vuotta. Merkel puhuu venäjää ja Putin saksaa.

– Merkelin päätavoite on nyt tunnistaa ne kysymykset, joissa Venäjän ja Euroopan intressit kohtaavat.

Muuten mitään uutta lähentymistä suhteissa on Kuchenbeckerin mukaan turha odottaa.

Merkelin mukana Moskovaan matkustaa Saksan ulkoministeri Heiko Maas. EU-maiden ulkoministerit pitivät perjantaina ylimääräisen kokouksen Iranin ja Yhdysvaltain konfliktin vuoksi.

Maas perääkuulutti (siirryt toiseen palveluun)ennen kokousta EU-mailta yhtenäistä linjaa ja sanoi, että Euroopalla on kanavat auki toimia välittäjinä sekä Yhdysvaltain että Iranin suuntaan.

Muita tapaamisen aiheita ovat muun muassa Libya, Syyria ja kahdenväliset suhteet. Joulukuussa Saksa karkotti kaksi venäläisdiplomaattia Berliinissä tapahtuneen palkkamurhan vuoksi.

