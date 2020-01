EU:lta nuiva reaktio Trumpin toiveelle – unioni haluaa pitää Iranin kanssa tehdyn ydinsopimuksen voimassa

BRYSSEL EU:n ulkoministerit vetoavat Iraniin ja Yhdysvaltoihin, jotta tulenarka tilanne Iranissa ja sen lähialueilla saadaan rauhoittumaan.

EU:n ulkoministerien ylimääräiseen kokoukseen Brysseliin saapunut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi pitävänsä hyvänä merkkinä sitä, että jännitteet Lähi-idässä ovat jonkun verran alentuneet.

EU:n tavoite on pitää keskusteluyhteys Iraniin sekä pitää kiinni vuoden 2015 ydinsopimuksesta, jota se oli neuvottelemassa.

Kanta on vastoin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin keskiviikkoista vetoomusta, jossa hän toivoi muidenkin maiden hylkäävän kyseisen sopimuksen.

Ydinsopimuksen (JCPOA) tavoite on, että Iran ei rakenna itselleen ydinasetta. Sopimuksessa ovat mukana YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet Britannia, Ranska, Venäjä ja Kiina sekä myös Saksa. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta presidentti Donald Trumpin aloitteesta vuonna 2018.

Nyt Iran on ilmoittanut – Yhdysvaltain toimeenpaneman kenraali Qasem Suleimanin viikontakaisen murhan jälkeen – että se saattaa irtisanoutua sopimuksesta, mutta EU-maat yrittävät pitää sopimuksen hengissä.

EU:n ulkopoliittista roolia pitäisi vahvistaa

EU on vahva diplomatiassa, mutta heikko ulkopoliittisena toimijana. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi eilen Zagrebissa haluavansa vahvistaa EU:n kuvaa ulkopoliittisena toimijana, muttei tarkentanut, miten se tapahtuisi.

– EU on pitänyt hengissä ydinsopimusta uskomalla siihen, päinvastoin kuin Yhdysvallat, sanoi Haavisto.

Useat EU-maiden ulkoministerit sekä ulkopoliittinen korkea edustaja Josep Borrell ovat olleet henkilökohtaisesti yhteydessä Iranin ulkoministeriin Mohammed Javad Zarifiin ja pitäneet yllä dialogia, vaikka EU ja Iran ovat monista asioista eri mieltä.

Korkea edustaja Josep Borrell oli kutsunut ulkoministeritapaamiseen myös sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin sekä YK:n Libya-erityislähettilään Ghassan Salaménin. Natolla ei Stoltenbergin mukaan ole mitään aikomusta lähettää Lähi-idän alueelle taistelujoukkoja. Suurin osa EU-jäsenmaista kuuluu Natoon.

Stoltenberg sanoi saapuessaan kokoukseen, että sen sijaan kriisitilanteen liennytystä pitää jatkaa. Stoltenbergin mukaan eurooppalaisten ja Naton pitää pysyä Irakissa ja kouluttaa paikallisia Isisin vastaisessa taistelussa. Sen lisäksi hän patisti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja pysymään yhtenäisinä.

Trump toimii ilmoittamatta liittolaisille

Iranin kriisi on osoittanut, kuinka kehnolla tolalla EU:n ja Yhdysvaltain suhteet ovat.

Presidentti Trump ei ilmoittanut joukkoja Irakissa pitävälle läheisimmälle liittolaiselleen Britannialle Suleimanin murhasta etukäteen. Samalla tavoin Trump jätti runsas vuosi sitten kertomatta Syyriassa joukkoja pitävälle Ranskalle etukäteen päätöksestään vetää amerikkalaissotilaat pois alueelta.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi, että EU:n pitää jatkaa yhteydenpitoa Iranin ja Yhdysvaltojen kanssa ja että EU:n pitää olla läsnä Irakissa. EU on investoinut paljon Irakiin sodan jälkeen, sekä taloudellisesti että humanitaarisesti.

EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio toimii yhä Irakissa Bagdadissa ja Suomi on siinä mukana. Suomi on mukana myös OIR-operaatiossa (Operation Inherent Resolve). Se on Yhdysvaltain johtama maiden välinen koalitio, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2014 . OIR-operaation tehtävä on koordinoida ja tehostaa ääri-islamilaisen Isisin vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Suomen kokonaisvahvuus siinä on noin 80 henkilöä.

EU-ministerit painottivat perjantain ylimääräisessä kokouksessa, että Irakin vakauttaminen on alueella tärkeää, mutta Irakin on myös pystyttävä osoittamaan, että toiminta alueella on eurooppalaisille turvallista.

Kyetäkseen turvaamaan Iranin ydinsopimuksen EU tarvitsee Venäjän tukea. Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaa lauantaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

– Vaikka sopimuksen rapautumista tapahtuu, mitään peruuttamatonta ei ole vielä tapahtunut, sanoo Haavisto.

Lue lisää:

Demokraatit saivat tahtonsa läpi – USA:n edustajainhuone äänesti Trumpin Iran-toimien rajoittamisesta

Sota peruttu, ainakin toistaiseksi – Tässä lyhyet vastaukset kysymyksiin Yhdysvaltain ja Iranin yhteenotosta

Oliko Iranin hyökkäys taitavaa teatteria? Vain taloja tuhonnut ohjusisku esiteltiin kotiyleisölle kostona – mutta sai Yhdysvallat lähes sovinnolliseksi

Demokraatit pyrkivät estämään Trumpia sotimasta Irania vastaan, eilen illalla kaksi rakettia laukaistiin Bagdadin vihreälle vyöhykkeelle – Yle seuraa tilannetta

Kirjeenvaihtajan analyysi: Trump kääntyi Iranin suhteen liennyttävämpään rooliin ja uuden sodan uhka näyttää toistaiseksi väistyneen

Kysyimme sotilasasiantuntijalta 6 keskeistä kysymystä Iranin iskuista: Symbolinen toimi, joka jätti mahdollisuuden liennytykseen