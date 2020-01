Trumpin virkarikossyyte siirtyy senaattiin ensi viikolla

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on ilmoittanut demokraattiedustajille, että presidentti Donald Trumpia koskeva virkarikosasia tulee senaatin käsittelyyn ensi viikolla.

Pelosi kertoo lähettämässään kirjeessä, että hän on pyytänyt edustajainhuoneen oikeuskomitean puheenjohtajaa Jerrold Nadleria valmistautumaan siihen, että syytteet lähetetään senaatin jäsenille. Lisäksi edustajainhuoneen on määrä valita omat edustajansa, joiden tehtävänä on selvittää syytteiden sisältö senaatin jäsenille.

Pelosi antaa demokraattiedustajille asiasta lisätietoa ryhmäkokouksessa tiistaina.

Edustajainhuone päätti joulun alla, että presidentti Trumpia vastaan nostetaan virkarikossyyte. Mahdollisen rikostuomion ratkaisee kongressin ylähuone eli senaatti.

Senaatin republikaaninen puhemies Mitch McConnell on vaatinut, että senaatin on päästävä pikaisesti käsittelemään asiaa. Hän on moittinut Pelosia viivyttelystä.

Myös senaatin demokraattijäsenet ovat kehottaneet Pelosia siirtämään asian senaatin käsittelyyn.

– Mitä pitempään tämä vie, sitä vähemmän tärkeältä asia vaikuttaa, sanoi senaattori Dianne Feinstein uutistoimisto Bloombergin haastattelussa.

Virkasyyte hyväksyttiin edustajainhuoneessa, jossa oppositiossa olevilla demokraateilla on enemmistö.

Senaatissa presidentin puolueella, eli republikaaneilla on enemmistö. Tästä syystä on hyvin epätodennäköistä, että Trumpia tuomittaisiin virkarikoksesta.

