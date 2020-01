Youtube on muusikolle inspiraation lähde, mutta kaikkea näkemäänsä ei kannata matkia – Kuopion viulukilpailun tuomari Elina Vähälä: "Pitää osata olla lähdekriittinen"

Uusi viulistisukupolvi on aiempaa tyylitietoisempi, arvioi Kuopion viulukilpailun tuomariston puheenjohtaja Elina Vähälä.

Silloin tällöin viulunsoiton professori Elina Vähälä huomaa, että soitonopiskelija on imenyt vaikutteita muualta kuin oppitunnilta.

Kysymys voi olla taiteellisesta tyyliseikasta tai teknisestä yksityiskohdasta, vaikkapa jännittävästä sormituksesta tai erikoisesta jousituksesta.

– Kun kysyy, että mistäs tuon olet keksinyt, niin vastaus on Youtubesta, Vähälä kertoo.

Kollegoiden kesken soitonopettajat käyttävät suositusta videopalvelusta huumorimielessä nimitystä Professori Youtube. Internetin vaikutus siis näkyy niinkin epäinternetmäisissä olosuhteissa kuin klassisen musiikin soitonopetuksessa.

– Siinä missä itse kuuntelin aikoinaan levyjä, nyt saatavilla on lukematon määrä livetaltiointeja ja muuta värikästä videomateriaalia, Vähälä sanoo.

Youtube on oiva paikka inspiraation lähteenä, mutta kaikkea näkemäänsä ei kannata matkia. Huippuviulistin tulkinnan jälkeen saattaa avautua aloittelevan viulistin taidonnäyte, joka vilisee pedagogisessa mielessä virheitä.

– Nuoren soittajan pitää osata suhtautua kriittisesti näkemäänsä. Maun kehittyminen on tärkeä osa muusikoksi kasvamisessa. Toisaalta olihan aikoinaan levytyksiäkin saatavilla moneen lähtöön, Vähälä vertaa.

Hyvä viulisti säilyttää oman äänensä ja musikaalisuutensa tyylilajia vaihtaessa, sanoo Elina Vähälä. Mårten Lampén / Yle

Nykypolvi tuntee tyylin

Kuopion viulukilpailua on järjestetty vuodesta 1967 ja se on merkittävin kansallinen viulukilpailu. Osallistujat ovat alle 28-vuotiaita Suomen kansalaisia.

Tämänvuotinen tapahtuma huipentuu kahteen finaalikonserttiin viikonloppuna. Palkinnot jaetaan sunnuntaina noin kello 20.

Finaaliin valitut soittajat ovat Otto Antikainen, Lotus Amin Tinat, Essi Höglund, Rebecca Roozeman, Adrian Ibanez-Resjan ja Abel Puustinen.

Vähälä on tuomariston jäsenenä kolmatta kertaa, nyt puheenjohtajana.

– Selvästi on havaittavissa, että kaikki ottavat kilpailun vakavissaan. Turisteja ei ole mukana, Vähälä laskeskelee havaitsemiaan kehityskaaria.

Monelle Kuopion viulukilpailu on paikka kerätä tosipaikan kokemusta muusikkona ja kehittyä soittajana. Menestyminen kisassa enteilee jo muusikonuraa kansallisesti ja jopa kansainvälisesti.

Aiempien voittajien joukossa ovat muun muassa Pekka Kuusisto ja Petteri Iivonen, jotka ovat voittajana ja kakkosena parhaiten sijoittuneet suomalaiset kansainvälisessä Sibelius-viulukilpailussa.

Tami Pohjola on viiden vuoden välein järjestettävän Kuopion viulukilpailun viimeisin voittaja. Hänet palkittiin vuonna 2015. Ville Paul Paasimaa

Jyvät erottuvat yhä edelleen akanoista, toteaa Vähälä.

– Kärki on aina kapea, ja niin se on varmasti ollut kautta historian. Lisäksi nykyään on paljon sellaista hyvää tasoa.

Yksi kiinnostava seikka nykypäivän viulistipolvella on Vähälän mukaan tyylitietoisuus. Tietoisuus esityskäytännöistä on kasvanut parin vuosikymmenen aikana koko alalla, mikä heijastelee nuorten soittajien esityksistä.

– Tuomarikollega Jan Söderblom totesi, että kyllä nämä soittavat paljon paremmalla maulla vaikkapa Bachia kuin mitä saman ikäiset silloin joskus aiemmin. Se voi olla ihan totta. Alkuerissä osattiin aidosti ilmaista itseään ja samalla liikkua tyylilajista toiseen.

Hyvän tekniikan huomaa siitä, että sitä ei huomaa

Soittajat ovat kilpailutilanteessa kovan paikan edessä. Tuomaristo syynää soittoa suurennuslasilla, kun samalla pitäisi olla aito, oma itsensä ja saada persoona kuuluviin musiikissa.

Finaalipaikka Kuopiossa on tiukassa. Loppukilpailuun pääsemiseksi tekniikan on oltava suvereenisti hallussa. Hyvän tekniikan huomaa siitä, ettei siihen kiinnitä huomiota, Vähälä sanoo.

– Henkilökohtaisesti pidän tärkeänä myös sitä, että soittaja ymmärtää musiikin struktuurit ja mukana on erilaisia karaktereja.

Erinomaisessa esityksessä mukana on totta kai myös tunnetta: onko siinä kananlihaa ja kyyneleitä, kuten Vähälä asian ilmaisee.

– Se, että sielu puhuu musiikissa, sitä minä arvostan.

Yle Radio 1 lähettää finaalikonsertit 11.1. klo 21 ja 12.1. klo 19.02. Finaalit lähetetään myös suorana Youtubessa (siirryt toiseen palveluun).