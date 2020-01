Selkäleikkauksesta toipuva elokuvatuottaja Harvey Weinstein saapui oikeudenkäyntiin New Yorkissa 8. tammikuuta. Weinstein on syytteessä törkeästä raiskauksesta, pahoinpitelystä ja seksiin pakottamisesta, ja yli 80 naista on väittänyt hänen käyttäneen heitä hyväkseen seksuaalisesti. Kena Betancur / AFP