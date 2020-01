Myrsky ylittää Suomen pikavauhdilla – mukana sateita ja lauhaa

Ensimmäiset merkit myräkästä ovat jo rannikolla, jossa tuulee jo rivakasti ja on alkanut sataa. Lännestä tuleva myrskyrintama ylittää Suomen jo sunnuntaina alkuiltapäivään mennessä.

Rintaman myötä kaikille merialueille Ahvenanmerta lukuun ottamatta on annettu myrskyvaroitus. Tuulten nopeus puuskissa oli jo iltapäivällä 21 metriä, paikoin jopa 24 metriä sekunnissa.

Päivän käännyttyä alkuiltaan kovimmat puuskat ovat puhkuneet 26 metrin sekuntivauhdilla ja keskituulen nopeus on yltänyt Kökarissa Ahvenanmaalla 22 metriin sekunnissa.

Kovan tuulen takia yksittäiset aallot voivat olla merialueilla jopa yli viisimetrisiä. Korkeimpia aaltoja on mitattu (siirryt toiseen palveluun) Selkämerellä ja Perämerellä.

Varoitukset ovat voimassa pitkälle sunnuntain puolelle.

Myös maa-alueilla voi tuulla kovaa. Tuulten nopeuden arvioidaan nousevan lännen maa-alueilla puuskissa jopa 20 metriin sekunnissa. Myöhemmin tuuli kovenee myös Uudellamaalla.

– Koska routaa ei Lappia lukuun ottamatta ole, voivat tuulet tehdä tuhoaan etelässä ja lännessä, varoittaa Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Kotakorven mukaan myrsky katkoo ainakin oksia ja lennättelee risuja.

Sataa ja lämpenee

Myrsky vie mukanaan myös pienet pakkaset ja tuo koko maahan sateita. Ne tulevat melkein koko Etelä-Suomessa puhtaasti vetenä. Vain Pirkanmaan yläpuolisen Suomen alueelle tulee märkää lunta. Aivan Lapissa sade tulee puhtaana lumena.

Länsirannikolla voi enimmillään sataa paikoin jopa noin 20 millimetriä vettä. Runsaimmat sateet tulevat Turusta Vaasaan yltävällä alueella.

Rintaman myötä lämpötila on jo nyt noussut pari astetta plussalle, kun vielä päivällä pakkasta oli melkein koko maassa.

Kun rintama on ylittänyt Suomen sunnuntaihin iltapäivään mennessä, lämpötilat nousevat etelässä viiteen, jopa kuuteen plusasteeseen ja keli on yleisesti tihkuinen ja sumuinen. Pakkasta on vain Lapissa.