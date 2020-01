Britit suuttuivat Harrylle ja Meghanille, mutta keskustelut tulevaisuudesta "sujuvat hyvin" – Lehti: Herttuatar sopimukseen Disneyn kanssa

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tällä viikolla tekemä yllättävä ilmoitus vetäytymisestä nykyisestä kuninkaallisesta roolista ja muuttamisesta osin Pohjois-Amerikkaan herättää kiivaita tunteita Britanniassa.

Daily Mail -iltapäivälehden julkaiseman mielipidetiedustelun mukaan (siirryt toiseen palveluun) 60 prosenttia vastaajista katsoo pariskunnan kohdelleen kuningatar Elisabetia halpamaisella tavalla toimimalla tämän selän takana.

Sussexin herttuapari kertoi julkisuuteen suunnitelmistaan, vaikkei niillä vielä ollut kuningattaren lopullista hyväksyntää ja neuvottelut olivat hovin mukaan vielä kesken.

71 prosenttia Daily Mailin tiedusteluun vastanneista katsoo olleen väärin, että kuningattarelle ei kerrottu parin Instagramissa julkaisemasta ilmoituksesta (siirryt toiseen palveluun) etukäteen. 44 prosenttia uskoo, että päätöksen julkitulosta teki Meghan. Vain neljä prosenttia uskoo Harryn päätösvaltaan ja 39 prosenttia yhteispäätökseen.

Kohun keskipisteessä olevien kuninkaallisten kuvilla varustettuja esineitä myytiin perjantaina alennuksella lontoolaiskaupassa. Andy Rain / EPA

50 prosenttia vastaajista antaa hyväksyntänsä sille, että Harry ja Meghan luopuvat nykyisestä kuninkaallisesta roolistaan, mutta siihen ymmärrys näyttää loppuvan.

54 prosenttia vaatii Harrya luopumaan asemastaan kruununperimysjärjestyksessä ja 79 prosenttia katsoo tämän saavan jatkossa maksaa itse perheensä turvallisuusjärjestelyistä.

76 prosenttia katsoo, ettei herttuaparin pidä jatkossa saada rahaa sen paremmin veronmaksajilta kuin kuninkaalliselta perheeltäkään. 60 prosenttia vaatii Harrya ja Meghania luopumaan asunnostaan Windsorissa ja maksamaan takaisin asunnon kunnostukseen käytetyt 2,8 miljoonaa euroa.

Mielipidetiedusteluun vastasi tuhat ihmistä torstain ja perjantain aikana.

Kuninkaallisten tuorein kriisi on täyttänyt brittilehtien sivuja viime päivät. Kuva on otettu perjantaina, jolloin nainen luki kampaajalla lehdestä tapauksen käänteistä. Andy Rain / EPA

Ratkaisu parin tulevaisuudesta pyritään saamaan nopeasti

Kuningatar Elisabet on ohjeistanut brittimedian tietojen mukaan hovinsa jäseniä löytämään ratkaisun Harryn ja Meghanin tulevaisuudesta mahdollisimman nopeasti.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n lähteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) keskustelut asiasta sujuvat hyvin ja keskustelut saataneen päätökseen todennäköisesti ennemmin kuin myöhemmin. Ratkaisu syntynee viikkojen sijaan päivissä.

Kuningattaren tavoitteena on mediatietojen mukaan ratkaisu, jota voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa tarvittaessa myös prinssi Williamin nuorempiin lapsiin, prinsessa Charlotteen ja prinssi Louisiin.

Neuvotteluissa ovat brittimedian tietojen mukaan mukana kuningattaren lisäksi prinssi Charles, prinssi William ja prinssi Harry. Herttuatar Meghan sen sijaan on jo Kanadassa, jonne hän lensi Britanniasta heti keskiviikon yllätysilmoituksen jälkeen. Hänen kahdeksan kuukauden ikäinen poikansa Archie on ollut Kanadassa lastenhoitajan hoidossa.

Herttuapari ilmoitti tällä viikolla pyrkivänsä hankkimaan tulevaisuudessa itse oman elantonsa.

The Times -sanomalehden tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Meghan on jo solminut sopimuksen Disney-yhtiön kanssa. Lehden mukaan Meghan, joka aikaisemmin on työskennellyt näyttelijänä, tekee tarkemmin määrittelemättömän äänityön. Palkkion Disney maksaa hyväntekeväisyyteen käytettäväksi norsujen hyväksi tehtävään työhön.

