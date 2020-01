Tuntematon hengitystiesairaus tappoi yhden ja sairastutti kymmeniä Kiinassa – aiheuttajaksi epäillään sarsia muistuttavaa uutta virusta

Uutta tautia on todettu Wuhanissa. Kuva kaupungista on otettu syyskuussa 2019.

Uutta tautia on todettu Wuhanissa. Kuva kaupungista on otettu syyskuussa 2019. Made Nagi / EPA

Kiinassa yksi ihminen on kuollut hengitystiesairauteen, jonka aiheuttajaksi epäillään uutta, sars-virusta muistuttavaa virusta. Asiasta kertoivat Kiinan viranomaiset lauantaina.

Yli neljälläkymmenellä ihmisellä on havaittu uuden viruksen aiheuttamia keuhkokuumeen kaltaisia oireita. Heistä 61-vuotias mies kuoli torstaina. Seitsemän sairastuneen tila on vakava, kaksi on päässyt pois sairaalasta ja loppujen tila on terveysviranomaisten mukaan vakaa. Tautia on todettu Wuhanin kaupungissa keskisessä Kiinassa.

Taudin puhkeaminen on aiheuttanut huolestuneisuutta, koska vuosina 2002–2003 Manner-Kiinassa 349 ihmistä ja Hongkongissa 299 ihmistä kuoli sars-viruksen aiheuttamaan tautiin. Myös suomalainen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työntekijä kuoli sars-keuhkokuumeeseen huhtikuussa 2003 Pekingissä.

Mies kävi ennen sairastumistaan kalatorilla, joka on nyt suljettu

Viime viikolla uuden taudin puhkeamista selvittävät kiinalaiset tutkijat sanoivat, että taudinaiheuttaja lienee aiemmin tuntematon koronaviruksen tyyppi. Koronavirukset ovat joukko viruksia, jotka aiheuttavat erilaisia sairauksia aina tavanomaisesta vilustumisesta vakaviin sairauksiin kuten sarsiin.

Hongkongissa viranomaiset ovat ryhtyneet varotoimiin uuden sairauden takia. Junien ja lentokoneiden desinfiointia on tehostettu ja matkustajia tutkittu. Taudin puhkeamisesta huolestuneet hongkongilaiset ovat rynnänneet apteekkeihin ostamaan kasvosuojuksia, jotka ovat monissa paikoissa loppuneet.

Hongkongin viranomaisten mukaan sairaalahoitoon on joutunut flunssan kaltaisten oireiden takia 60 Wuhanissa käynyttä ihmistä. Heistä 46 on kuitenkin päässyt jo pois sairaalasta, eikä kenelläkään ole tähän mennessä tavattu uutta koronavirusta.

Wuhanin terveysviranomaisten mukaan tautiin kuollut mies oli ennen sairastumistaan ostanut tuotteita kaupungin kalatorilta, joka suljettiin 1. tammikuuta. Mies oli kärsinyt myös kroonisesta maksasairaudesta.

Uusia tautitapauksia ei ole viranomaisten mukaan tullut ilmi 3. tammikuuta jälkeen.

Lähteet: AFP