Analyysi: Taiwanin salmi syvenee – vaalitulos vei saarivaltiota yhä kauemmas Kiinasta, kirjoittaa vaaleja Taipeissa seurannut Ylen toimittaja

TaipeiTaiwanin saari on lähes kiinni Kiinassa. Salmen leveys on suurimmillaan 220 kilometriä ja kapeimmillaan vain 130 kilometriä. Osa Taiwanille kuuluvista saarista on aivan Kiinan rannikon tuntumassa.

Mannerjalusta yhdistää alueita niin, että matalimmassa kohdassa vettä on vain sadan metrin syvyydeltä.

Poliittisesti salmi on nyt entistä syvempi ja mannerjalustaan on tullut murtumia. Lauantain presidentinvaalit kuvaannollisesti irrottivat Taiwania Kiinasta, sillä vaalitulos oli jälleen niin selkeä.

Demokraattista edistyspuoluetta DPP:tä edustava Tsai Ing-wen sai äänistä 57,1 ja Kuomintangia edustava Han Kuo-yu 38,6 prosenttia.

Presidentti Tsain kannatus nousi hieman edellisvaaleista neljän vuoden takaa, samoin kuin vaalien äänestysprosentti.

Presidentti Tsain kiitospuhetta Taipeissa oli kuuntelemassa valtava kannattajajoukko, mutta puhe oli osoitettu kaikille taiwanilaisille ja suoraan Pekingin johdolle.

Tsai puhui kuin valtion päämies, vaikka Taiwan ei olekaan muodollista itsenäisyysjulistusta antanut eikä sellaisen aika ole nytkään. Taiwan toimii muutoin kuin itsenäinen valtio – sillä on oma valuutta, passi ja vahvat, Yhdysvaltain tukemat puolustusvoimat ja vakaa talous.

Tsai ilmoitti Pekingille, että myös sillä on vastuu rauhanomaisten suhteiden ylläpitämisestä.

– Haluan muistuttaa Pekingiä, että rauha, yhdenvertaisuus, demokratia ja vuoropuhelu ovat avaimet vakauteen, luetteli vakavailmeinen presidentti Tsai.

Hänen mukaansa Pekingin on syytä tietää, että Taiwan ja sen demokraaattisesti valittu hallitus eivät koskaan tule antamaan periksi uhan edessä.

Presidentti Tsai niin kuin kaikki Kiinan kanssa toimivat tietävät, on johtajan on oltava taitavan tiukka, mutta kaikille on annettava mahdollisuus säilyttää kasvonsa, jotta ylimääräisiltä paineilta vältytään.

Paineita Taiwanilla on riittänyt neljän viime vuoden ajan, siitä lähtien kun Demokraattisen edistyspuolueen Tsai valittiin ensimmäiselle kaudelle 2016.

Heti tuolloin Kiina alkoi käyttää keppiä ja porkkanaa Taiwania kohtaan tiuhaan tahtiin, mutta heikolla menestyksellä.

Taiwanin halu pysyä ja kehittyä vapaana ja demokraattisena valtiona on vain vahvistunut.

Kiina on neljässä vuodessa katkaisut käytännössä kaiken virallisen yhteydenpidon Taiwanin kanssa, kiristänyt sitä taloudellisesti estämällä lähes tyystin kiinalaismatkailijoiden vierailut Taiwanilla ja onnistunut pudottamaan pois joukon valtioita, jotka ovat tunnustaneet Taiwanin valtiollisen aseman. Enää vain 15 lähinnä Tyynenmeren pikkumaata pitää virallisia yhteyksiä Taiwaniin.

Kiinan uskotaan myös sotkevan Taiwanin mediamaailmaa mutta selkeitä todisteita tästä ei ole, selvitti taiwanilaisen median oikeellisuutta seuraavan järjestön Taiwan Media Watchin johtaja Shih-Hung Lo Ylelle ennen vaaleja.

Tsain voitto ja Kiina-mielisen Kuomintangin ehdokkaan Han Kuo-yun häviö on jo toinen isku vasten Pekingin kasvoja.

Viime marraskuussa Hongkongin aluevaaleissa demokratiamieliset ryhmät ottivat suurvoiton ja saivat johtoonsa yhtä lukuunottamatta kaikki paikalliset valtuustot.

Presidentti Xi Jinping on sen tosiasian keskellä, että Kiinan rajoilla, myös lännessä Xinjiangin alueella, on vaikeita halkeamia, jotka eivät voimapolitiikalla ole ratkaistavissa.

On mielenkiintoista kuulla, kuinka ja koska Peking vastaa Taiwanin vaalitulokseen.

