Brittikuninkaalliset pitävät kriisikokouksen Harryn ja Meghanin kohupäätöksestä

Kuningatar Elisabet on kutsunut Britannian kuningasperheen koolle kriisikokoukseen maanantaina. Facundo Arrizabalaga / EPA

Britannian kuningasperhe pitää maanantaina kriisikokouksen selvittääkseen prinssi Harryn ja tämän puolison herttuatar Meghanin ilmoitusta vetäytyä kuningasperheen ytimestä.

Kokous pidetään brittimedian mukaan kuningatar Elisabetin kartanossa Sandringhamissa Englannin itäosassa. Läsnä ovat kuningattaren ja prinssi Harryn lisäksi myös ainakin Harryn isä prinssi Charles ja veli prinssi William. Meghan osallistuu kokoukseen Kanadasta puhelimitse.

Kuninkaallisten on tarkoitus pohtia muun muassa sitä, kuinka paljon rahaa Harry ja Meghan jatkossa saavat, mitä heidän titteleilleen tapahtuu ja minkälaisia kaupallisia sopimuksia he voivat tehdä.

Harry ja Meghan kertoivat keskiviikkona vetäytyvänsä kuningasperheen ytimestä ja keskittyvänsä jatkossa omiin hyväntekeväisyysprojekteihinsa. Herttuapari sanoi asuvansa jatkossa sekä Pohjois-Amerikassa että Britanniassa ja pyrkivänsä taloudelliseen riippumattomuuteen. Käytännössä he siis luopuvat virallisista edustustehtävistään.

Kuningasperheen on kerrottu pahastuneen Harryn ja Meghanin päätöksestä. Brittimedian mukaan kuningatarta ei konsultoitu etukäteen ja hän on ollut pettynyt pojanpoikansa ratkaisuun. Myös Charlesin ja Williamin on kerrottu raivostuneen tiedosta ja tavasta, jolla pariskunta asian julkisti.

Kuningattaren tiedotteessa keskiviikkona sanottiin, että päätökseen liittyvät asiat ovat monimutkaisia ja niiden työstäminen vie aikaa.

Prinssi Harryn ei odoteta perivän Britannian kruunua, joten hänellä on ollut mahdollisuus suunnitella elämäänsä hieman vapaammin kuin veljensä Williamin. Kuningasperheen ydinjäsenen vetäytyminen edustustehtävistä on kuitenkin lähes ennenkuulumatonta ja tapaus onkin aiheuttanut Britanniassa suuren kohun.

Lähteet: AFP