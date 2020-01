Saksan Dortmundista löytyi toisen maailmansodan aikaisia pommeja – Jopa 14 000 on evakuoitu ja kaksi sairaalaa tyhjennetty

Pomminpurkajien on tarkoitus tehdä epäillyt pommit vaarattomiksi vielä sunnuntain aikana.

Länsi-Saksassa Dortmundin kaupungissa on meneillään suuri evakuointioperaatio, sillä kaupungista epäillään löytyneen neljä toisen maailmansodan aikaista räjähtämätöntä lentopommia. Dortmundin kaupunki on kertonut Twitterissä, että jotkut löydöistä on jo vahvistettu.

Evakuointikäsky koskee jopa 14 000 asukasta. Myös kaksi paikallista sairaalaa on jouduttu tyhjentämään potilaista. Evakuointitoimenpiteet alkoivat jo lauantaina, ja potilaita on siirretty ambulansseilla muihin sairaaloihin.

Sairaaloiden evakuointiin tarvittiin paljon ambulansseja. EPA / Friedemann Vogel

Sairaalan ympärille on rakennettu konteista "muuri", jonka tarkoitus on suojata rakennuksia mahdolliselta paineaallolta.

#doBombe1201: Im Umfeld der beiden Krankenhäuser sind aus Sicherheitsmaßnahmen jetzt sechs Containerwände aufgestellt. Die Standorte wurden von Experten bestimmt und dienen im Falle einer Sprengung als Dämpfung

Mehr Infos dazu auch hier: https://t.co/KwYKrQB0KC#doBombe pic.twitter.com/359zvDi1RL — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) 11. tammikuuta 2020

Tavoitteena on ollut, että asukkaat poistuvat kodeistaan viimeistään sunnuntaiaamuna. Dortmundin kaupunki kertoo Twitterissä, että evakuointi on sujunut suunnitelmien mukaan, vaikka joitakin asukkaita on jouduttu suostuttelemaan pois asunnoistaan.

Pomminpurkajien on tarkoitus tehdä epäillyt pommit vaarattomiksi vielä sunnuntain aikana.

Evakuoituihin kaupunginosiin kuuluvat sairaalakorttelit sekä osa kaupungin keskustaa ja osa Kreuzviertelin kaupunginosaa. Alue on tiheään asuttua.

Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa sijaitsevassa Dortmundissa asuu noin 600 000 asukasta.

❗️ Evakuierung Klinikviertel, Teile d. Kreuzviertels & Teile d. City ❗️

Aufruf an Anwohner*innen: Verlassen Sie bis 8 Uhr ihre Wohnungen! Eine Betreuungsstelle ist in der Gesamtschule Scharnhorst eingerichtet. #doBombe1201 #dobombe

Die betroffenen Häuser ▶️https://t.co/CJmWyPyavW pic.twitter.com/kE61qOpy0T — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) 12. tammikuuta 2020

Toisen maailmansodan aikaiset pommit ja niiden purkaminen vaikuttavat laajasti myös junaliikenteeseen puolesta päivästä alkaen.

Saksassa vastaavia pommilöytöjä tehdään aika ajoin. Esimerkiksi Frankfurtissa jouduttiin viime heinäkuussa evakuoimaan 16 000 ihmistä, kun rakennustyömaalta löytyi vanha pommi.

Dortmundin mittavasta evakuoinnista kertovat saksaksi esimerkiksi Suddeutsche Zeitung (siirryt toiseen palveluun), Rheinische Post (siirryt toiseen palveluun) ja Focus Online. (siirryt toiseen palveluun)