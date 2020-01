Syöpäsairas Kauko Kivi pääsi takaisin tuttuun petiin – saattohoitopotilaat palasivat kertaalleen suljettuun Turun Karinakotiin

Sängyllä istuu tyytyväinen mies. Kauko Kivi silmäilee tuttua huonetta ja ikkunasta avautuvaa Pitkäsalmen maisemaa.

– Koko ajan toivoin ja jaksoin odottaa, että pääsen tänne takaisin. Tämä on sama huone kuin viimeksikin, likat olivat järjestäneet sen näin, naurahtaa Kivi.

Paluu Karinakotiin Turun Hirvensalossa on lämmin. Tutut hoitajat saavat syöpää sairastavalta Kiveltä halaukset heti ulko-ovella. Huoneen lattialla odottavat purkamattomat kassit, mutta nyt on aikaa asettautua jälleen kotiin.

Kauko Kivi joutui muiden saattohoitopotilaiden tavoin jättämään Karinakodin viime kesän kynnyksellä, kun Lounais-Suomen saattohoitosäätiön rahkeet eivät enää riittäneet toiminnan pyörittämiseen.

Kiivaan julkisen keskustelun jälkeen Turun sosiaali- ja terveyslautakunta päätti joulukuussa, että liikkeenluovutuksella kaupungin hyvinvointitoimialalle siirtyneen Karinakodin toiminta jatkuu.

Ensimmäisenä asukkaana tutuista ovista asteli Kauko Kivi puolenpäivän aikaan maanantaina, kun Karinakodissa valmistauduttiin uuteen alkuun.

Salon Angelniemeltä kotoisin oleva Kivi oli aktiivisesti tehnyt töitä sen eteen, että pääsee takaisin Karinakotiin heti kun mahdollista. Puolisen vuotta Kaskenlinnan saattohoito-osastolla oli riittävästi.

– Kaskenlinna on kuin sairaala, tämä on kotoisampi. Kesällä varsinkin näkee eläimiä, lintuja ja peuroja ikkunasta.

Kauriit ja peurat ovatkin tuttu näky Turun saarilla. Ketutkin viihtyvät aivan Karinakodin kulmilla. Lintuja pitää vielä jonkin aikaa odotella.

Helpotus myös hoitohenkilökunnalle

Karinakodin toiminnan jatkuminen palliatiivisena osastona on mieluisa asia luonnollisesti myös henkilökunnalle.

– Puolen vuoden tunnemyllerryksen jälkeen on ihana todeta, että täällä ollaan kotona takaisin, huokaisee apulaisosastonhoitaja Satu Nurmela.

Puolen vuoden irtisanomisaika kantoi juuri niin pitkälle, että 12 hoitajaa pääsivät siirtymään suoraan Turun kaupungin palkollisiksi. Osa teki tuona aikana keikkahommia, osa keräsi voimia tulevaan.

Uusina voimina Karinakotiin tulee nyt kuusi palliatiivisen hoidon tuntevaa hoitajaa Kaskenlinnasta.

Heistä yksi on sairaanhoitaja Tiina Tikkala, joka halusi vaihtaa paikkaa tilaisuuden auettua. Hänellä on vuosien takaa hieman kokemusta Karinakodista, ja kotoisa tunnelma on nytkin hyvin samanlainen kuin muistikuvissa.

– Meillä on mahtava tilaisuus yhdistää kaksi hyvää työyhteisöä. Voimme kaikki tuoda taloon omaa osaamistamme. Uskon, että meillä kaikilla eettiset arvot ja ajatus ihmisestä saattohoidossa ovat hyvin samat, sanoo Tiina Tikkala.

Kaupungille siirtyneet työntekijät ovat käyneet läpi kuuden viikon perehdytyksen, jossa on käyty läpi muun muassa potilastietojärjestelmää.

– Uuden työnantajan alaisuudessa varmasti on omat muuttujansa, mutta itse ydintyö tulee olemaan samaa ja sitä innolla jatketaan, sanoo apulaisosastonhoitaja Satu Nurmela.

Jatkossa Karinakodin palliatiivisella osastolla työskentelee lääkäri, apulaisosastonhoitaja, 9 sairaanhoitajaa, 9 lähihoitajaa ja puolipäiväinen osastonsihteeri.

Turun kaupungilla on mahdollisuus tarjota saattohoitoa myös lähikuntiin maksusitoumuksilla. Tällä hetkellä Kaskenlinna jakaa osaamistaan lähikunnille koulutuksin ja konsultaatiolla.

Viimeisistä ajoista mahdollisimman hyvät

Karinakodissa on 18 paikkaa. Nyt hiotaan työnjakoa Kaskenlinnan saattohoito-osaston ja Karinakodin palliatiivisen osaston välillä.

– Selkeää työnjakoa Kaskenlinnan ja Karinakodin välille tarvitaan, jotta saattohoitopotilaita ei jouduta kuljettamaan lisätutkimuksiin ja samalla aiheuteta potilaille tarpeetonta vaivaa, hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa toteaa kaupungin tiedotteessa.

Myös Karinakodin apulaisosastonhoitaja Satu Nurmela painottaa, että Hirvensalon maisemissa keskitytään tekemään asukkaiden viimeisistä ajoista arvokkaat.

– Meille tulee potilaita, joilla kuolema on lähellä. On jo saattohoitopäätös, kun raskaita hoitoja ei ole enää tarkoituksenmukaista antaa. Saamme keskittyä potilaan mahdollisimman hyvään elämään.

