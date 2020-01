Libyan konfliktin osapuolet keskustelevat Moskovassa – Myös Saksa aikoo järjestää Libya-kokouksen

Libyan konfliktin osapuolet ovat kokoontuneet Moskovaan, jossa osapuolten on tarkoitus allekirjoittaa tulitaukosopimus.

Paikalla on Libyan kansainvälisesti tunnustetun GNA-hallinnon ja kapinakenraali Khalifa Haftarin edustajia.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan sekä Haftar että kansainvälisesti tunnustetun hallinnon johtaja Fayez al-Sarraj ovat Moskovassa. Ei kuitenkaan ole vielä varmaa, tapaavatko he henkilökohtaisesti.

Rauhaa yrittävät osapuolten välille välittää Turkki ja Venäjä, jotka tukevat konfliktissa eri osapuolia. Venäjä on pitänyt yhteyttä molempiin osapuoliin mutta satojen venäläisten palkkasotureiden on raportoitu taistelevan Haftarin puolella. Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut, ettei Venäjä maksa kenellekään Libyassa oleville venäläisille.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov (oik.) ja Khalifa Haftar tapasivat Moskovassa maanantaina. Venäjän ulkoministeriö / AFP

Saksassa järjestetään toinen rauhankokous

Myös Saksa ilmoitti maanantaina järjestävänsä rauhaan pyrkivän huippukokouksen Libyan tilanteesta. Kokous järjestetään mahdollisesti ensi sunnuntaina Berliinissä. Putin suhtautuu myönteisesti siihen, että myös Berliinissä järjestetään Libya-aiheinen rauhankokous.

Libyassa alkoi sunnuntaina Turkin ja Venäjän esityksestä alustava tulitauko, mutta sopimusta siitä ei ole vielä allekirjoitettu. Tulitauon on tarkoitus päättää yhdeksän kuukautta jatkuneet taistelut Libyan kansainvälisesti tunnustetun hallinnon ja Haftarin joukkojen välillä.

Haftarin joukot hyökkäsivät keväällä Libyan pääkaupunkiin Tripoliin mutta eivät ole onnistuneet valtaamaan sitä.

Ranska, Venäjä ja useat arabimaat tukevat konfliktissa Haftarin hallintoa, kun taas Turkki, Italia ja Qatar ovat Tripolissa toimivan hallinnon puolella.

Lisää aiheesta:

Syytökset tulitauon rikkomisesta alkoivat lennellä Libyassa heti tulitauon alettua

Lähteet: AP, AFP, STT