Hovioikeus käsittelee viidettä tapausta Oulun seksuaalirikosvyyhdestä – tapauksesta tuomitun miehen aikaisempi tuomio yli 4 vuotta vankeutta

Rovaniemen hovioikeus on aloittanut kaksipäiväisen käsittelyn vuonna 1985 syntyneen Abdo Ibrahim Ahmed tapauksesta.

Mies tuomittiin viime vuoden heinäkuussa 4 vuoden 2 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin oikeusprosessin alusta lähtien.

Tapaus liittyy Oulun poikkeukselliseen rikosvyyhtiin, jossa sama 13-vuotias tyttö joutui kahdeksan miehen uhriksi viime vuoden kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana. Kaikki miehet ovat tulleet maahan turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Edellä mainitun kuvan lapsi ei ole kuitenkaan sama kuin vyyhdin uhri.

Alkava käsittely on viides Oulun seksuaalirikoskokonaisuuteen liittyvä tapaus, joka on päätynyt hovioikeuteen saakka. Hovioikeus on jo antanut tuomionsa kahteen samaan rikoskokonaisuuteen liittyvästä tapauksesta.

