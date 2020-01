Psykologiliitto järkyttyi Kouvolan päätöksestä lomauttaa kaikki koulupsykologit – 140 nuorta jonossa: "Kummallista ottaa tällainen riski"

Suomen Psykologiliitto vaatii Kouvolan kaupunkia perumaan koulupsykologien lomautukset.

Kaupunki aikoo lomauttaa lähes kaikki työntekijänsä tänä vuonna pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Myös koulupsykologien lomautus kestäisi kolme viikkoa.

– Tässä on kysymys lasten ja nuorten oppimisesta ja mielenterveydestä. On tosi surullista ja hämmästyttävää, että tällaisista asioista tinkimistä ollaan valmiit edes harkitsemaan. Se on kovin huono ja lyhytnäköinen säästökeino, kun kyse on lasten ja nuorten kehityksestä, sanoo Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

''Ei voi olla näkymättä''

Koulupsykologit tarjoavat lapsille ja nuorille keskustelutukea ja tutkivat esimerkiksi lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä pulmia sekä tarkkaavuus- ja toiminnanohjausvaikeuksia.

Annarilla Ahtola arvioi, että psykologien lomautukset ovat Suomessa melko harvinaisia. Ahtola pitää kolmen viikon lomautusta pitkänä.

– Se ei voi olla näkymättä arjen työssä. On kummallista, että juuri nyt, kun lasten ja nuorten mielenterveys ja varhainen tuki on tärkeä puheenaihe valtakunnallisesti, Kouvola ottaa tällaisen riskin ja lomauttaa koulupsykologit.

Lain mukaan koulupsykologin vastaanotolle pitäisi normaalitilanteessa päästä ensikäynnille seitsemässä koulutyöpäivässä, kiireellisessä tilanteessa saman päivän aikana.

– Määräajat vastaanotolle pääsyyn ovat erittäin tiukat, mikä on vaativaa normaalioloissakin. Lomautus tekee lainmukaisesta toiminnasta käytännössä mahdotonta, Ahtola toteaa.

Tärkeitä tutkimuksia

Kouvolassa ensikäynnin jälkeisiin psykologintutkimuksiin on tällä hetkellä jonossa 140 lasta ja nuorta. Tutkimuksissa selvitetään pääasiassa oppimisvaikeuksia.

Lomautusten myötä jonot pitenisivät Psykologiliiton mukaan entisestään, ja lapset ja nuoret jäisivät vaille tarvitsemaansa tukea ja jatkotutkimuksia.

– Jos lomautukset tulevat lasten kouluaikana, Kouvolassa ei voida tarjota edes oppilashuoltolain takaamia psykologin käyntejä oppilaille. Kesällä taas menetettäisiin mahdollisuus purkaa sumasta jopa 40–50 tutkimusta, joiden perusteella lapsi tai nuori pääsisi eteenpäin hoidossa ja saisi oikeanlaista tukea, Kouvolan vt. johtava koulupsykologi Julius Väliaho sanoo.

Psykologintutkimusten perusteella suunnitellaan oppilaiden tukitoimet, kuten pienryhmäpaikan hakeminen ja tukiopetuksen lisääminen.

– Tutkimukset eivät aina ole varsinaisesti mielenterveystyötä, mutta ne ovat olennaisia yksilöllisen tukipolun suunnittelussa, ja vaikuttavat vähintäänkin välillisesti oppilaan vointiin, Väliaho toteaa.

Joskus tukitoimina voidaan myös hakea koulun ulkopuolisia tukitoimia, kuten neuropsykiatrista valmentajaa. Tutkimusten perusteella voidaan suositella myös esimerkiksi neuropsykologista kuntoutusta.

Pitkä tutkimusjono

Julius Väliahon mukaan osa lapsista ja nuorista on jonottanut tutkimuksiin yli vuoden ajan.

– Kyllä se jono on pitkä. Vaikka meillä on ollut kohtalaisen hyvät resurssit verrattuna moneen muuhun kuntaan, ne eivät ole silti riittävät. Jonon kertyminen kertoo siitä, että tarvetta on enemmän kuin pystytään normaalin työn puitteissa hoitamaan.

Väliahon mukaan tutkimusjonon pituudessa näkyy se, että Kouvolassa on ollut suhteellisen riittävä määrä koulupsykologeja vasta viitisen vuotta. Aiemmin Kouvolassa ei ollut koulupsykologeja, vaan kaikki palvelut tuotettiin ostopalveluina.

Tällä hetkellä Kouvolassa työskentelee 12 koulupsykologia. Kaksi virkaa on täyttämättä.

Kouvola tavoittelee henkilöstölomautuksilla 5,5 miljoonan euron säästöjä. Lomautusten ajankohtien on määrä selvitä tammi-helmikuun aikana.