Oscar-ehdokkuudet jaettu – Todd Phillipsin ohjaamalle Jokerille 11 ehdokkuutta

Eniten ehdokkuuksia kahmi Todd Phillipsin ohjaama Joker, jonka pääosassa nähdään Joaquin Phoenix.

Jokerin lisäksi ehdokkuuksia rohmusivat Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood sekä Sam Mendesin Taistelulähetit – 1917.

Oscar-ehdokkaat julkistettiin maanantaina iltapäivällä. Yle seurasi tilaisuutta tässä artikkelissa. Kaikki ehdokkaat on listattu tämän artikkelin lopussa.

Virallisen lähetyksen (siirryt toiseen palveluun) vetäjinä olivat näyttelijät John Cho ja Issa Rae. Ehdokkuudet ja palkinnot jakaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia.

Ennakkoon Oscar-menestystä saattoi odottaa olevan luvassa etenkin Golden Globe -palkituille elokuville.

Sellaisia ovat muun muassa Quentin Tarantinon ohjaama Once Upon a Time in Hollywood sekä Sam Mendesin ohjaama Taistelulähetit – 1917. Jälkimmäinen elokuva saa ensi-iltansa Suomessa 24. tammikuuta.

Golden Globet jaettiin viikko sitten.

Oscar-gaala suorana Ylen kanavilta 10. helmikuuta:

Oscar-gaala näytetään suorana lähetyksenä Yle Teemalla ja Areenassa maanantaina 10. helmikuuta aamuyöllä klo 1.30 alkaen.

Uusinta suomenkielisillä tekstityksillä nähdään samana iltana klo 20 alkaen.

Gaala viedään viime vuoden tapaan läpi ilman juontajaa, sillä uudistettu konsepti koettiin yhdysvaltalaisella tapahtuman lähetyksestä vastaavalla ABC-kanavalla onnistuneeksi.

Tarantinon Hollywood-kuvaukselle kymmenen ehdokkuutta

Eniten ehdokkuuksia, yhteensä 11 kappaletta, sai Suomen viime vuoden katsotuin elokuva, Todd Phillipsin Joker.

Toiseksi eniten ehdokkuuksia kahmivat Quentin Tarantinon ohjaama Once Upon a Time in Hollywood sekä Sam Mendesin Taistelulähetit – 1917. Molemmille annettiin kymmenen ehdokkuutta.

Hyvin menestyi myös Martin Scorsesen The Irishman, joka sai kahdeksan ehdokkuutta.

Yllätyksenä voitaneen pitää muun muassa sitä, ettei Frozen 2 saanut parhaan animaatioelokuvan ehdokkuutta. Suomessa elokuvan ensi-ilta oli niin suosittu, että Finnkinon verkkopalvelun uskotaan menneen sen vuoksi jumiin. Nyt elokuva on noussut katsotuimmaksi vuonna 2019 ensi-iltansa saaneeksi elokuvaksi Suomessa. Sille on kertynyt jo liki 440 000 katsojaa.

Oscar-pystit jaetaan 10. helmikuuta. Gabriel Bouys / AFP

Oscar-ehdokkaat 2020:

Paras elokuva:

Le Mans 66 - täydellä teholla

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Marriage Story

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Paras miespääosa:

Antonio Banderas (Kärsimys ja kunnia)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Kaksi paavia)

Paras naispääosa:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Pikku naisia)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Paras ohjaus:

The Irishman (Martin Scorsese)

Joker (Todd Phillips)

Taistelulähetit – 1917 (Sam Mendes)

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho)

Paras naissivuosa:

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Pikku naisia)

Margot Robbie (Bombshell)

Paras miessivuosa:

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (Kaksi paavia)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Puvustus:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Once Upon a Time in Hollywood

Paras musiikki:

Joker

Pikku naisia

Marriage Story

Taistelulähetit – 1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Paras dokumenttielokuva:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Paras ei-englanninkielinen elokuva:

Corpus Christi (Puola)

Honeyland (Makedonia)

Les Misérables (Ranska)

Kärsimys ja kunnia (Espanja)

Parasite (Etelä-Korea)

Paras animaatioelokuva:

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Sovitettu käsikirjoitus:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Kaksi paavia

Alkuperäinen käsikirjoitus:

Knives Out

Marriage Story

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Lyhyt animaatioelokuva:

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Kuvaus:

The Irishman

Joker

The Lighthouse

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Lyhytdokumentti:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Lyhytelokuva:

Brotherhood (Meryam Joobeur)

Nefta Football Club (Yves Piat)

The Neighbors' Window (Marshall Curry)

Saria (Bryan Buckley)

A Sister (Delphine Girard)

Editointi:

Le Mans 66 - täydellä teholla

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Äänitehosteet:

Le Mans 66 - täydellä teholla

Joker

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Äänten miksaus:

Ad Astra

Le Mans 66 - täydellä teholla

Joker

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Tuotantosuunnittelu:

The Irishman

Jojo Rabbit

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Paras kappale:

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toystory 4)

I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)

I’m Standing With You (Breakthrough)

Into the Unknown (Frozen 2)

Stand Up (Harriet)

Maskeeraus:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Once Upon a Time in Hollywood

Visuaaliset efektit:

Avengers Endgame

The Irishman

Taistelulähetit – 1917

Leijonakuningas

Star Wars: The Rise of Skywalker