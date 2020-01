Poliisiammattikorkeakoulun opettajalle luetaan syytteet hyväksikäytöstä – epäasiallisen käytöksen on epäilty jatkuneen vuosia

Tulevia poliiseja opettanut ylikonstaapeli on syytettynä seksuaalirikoksista Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Ylikonstaapelia vastaan on nostettu syytteet myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Opettaja on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Pirkanmaan käräjäoikeus aloittaa poliisiammattikorkeakoulun opettajaa koskevien seksuaalirikossyytteiden käsittelyn tiistaiaamuna. Ylikonstaapelia vastaan nostetut syytteet koskevat seksuaalisia hyväksikäyttöjä, seksuaalista ahdistelua ja virkavelvollisuuden rikkomista.

Poliisiammattikorkeakoulu teki opettajasta rikosilmoituksen kevättalvella 2019. Opiskelijat kertoivat opettajan epäasiallisesta käytöksestä, jota on ollut sekä opetustilanteissa että vapaa-ajalla.

Epäillyt tapaukset ovat kohdistuneet opiskelijoiden lisäksi henkilökuntaan. Epäiltyjen rikosten uhreja on seitsemän.

Voimankäyttöä opettanut ylikonstaapeli on työskennellyt Poliisiammattikorkeakoulussa vuosia. Epäilyjen vuoksi hän on ollut pidätettynä virasta. Opettaja on kiistänyt syytteet.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg kertoi Ylelle marraskuussa 2019, että osa teoista on tapahtunut vuosia sitten ja ehtinyt vanhentua rikosoikeudellisesti. Himbergin mukaan kaikki epäiltyjen seksuaalirikosten uhrit ovat naisia.

Poliisi määräsi esitutkinta-aineiston salassa pidettäväksi.

Poliisiammattikorkeakoulu toimii Tampereen Hervannassa.

