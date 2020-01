DN: Ruotsalainen valeupseeri yleni ja sai huipputehtäviä vuosien ajan – Suomen puolustusvoimat: Uskomaton juttu

Valeupseeri on saanut työskennellä yli kymmenen vuotta vaativissa tehtävissä Ruotsin puolustusvoimissa, kertoo sanomalehti Dagens Nyheter skuupissaan (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana).

Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Mies on Dagens Nyheterin selvityksen mukaan valehdellut taustastaan ja väärentänyt upseeritodistuksensa ja ansioluettelonsa. Ruotsin puolustusvoimat ei silti ollut tähän päivään mennessä huomannut valehtelua, lehti kirjoittaa.

DN perustaa selvityksensä dokumenttien tutkimukseen ja useisiin eri henkilölähteisiin.

Lehden mukaan miehen vanhoista aikuislukiotodistuksista käy ilmi, että hän on reputtanut puolet kursseista. Hän ei ikinä edennyt valmistelevasta koulutuksesta varsinaiseen upseerikoulutukseen epärehellisyyden takia.

Valeupseerilla on silti todistus Signaalitiedustelun upseerikorkeakoulusta vuodelta 1999. Sen on allekirjoittanut eversti Per Carlsson, jollaista ei ole Dagens Nyheterin haastatteleman upseerin mukaan olemassa.

Pääesikunta: Ei onnistuisi Suomessa

Valeupseeri valittiin viime vuonna Ruotsin joukkojen esikuntapäälliköksi Länsi-Afrikan Malissa. Lisäksi hän on palvellut kapteenina Kosovossa ja majurina Afganistanissa.

Myös Suomella on kriisinhallinnassa sotilaita esimerkiksi Afganistanissa. Ruotsalaiset eivät pääesikunnan viestinnän mukaan kertoneet valeupseerista suomalaisille, vaan tästä luettiin lehdestä.

– Me emme tiedä, onko hänellä ollut yhteyksiä suomalaisiin, pääesikunnan viestintäpäällikkö Max Arhippainen sanoo.

Puolustusvoimissa ruotsalaisten valeupseeri herättää hämmästystä.

– Uskomaton juttu, että tämä on mahdollista, Arhippainen ihmettelee.

Hän uskoo, että Suomessa tällainen ei onnistuisi, sillä joka kurssin opiskelijoista ja heidän suorituksistaan on tieto ja kaikki tunnetaan.

Eteni korkeisiin tehtäviin

Valehtelusta ja väärennöksistä huolimatta mies ei ole paljastunut vaan on saanut vaativia tehtäviä puolustusvoimissa. Hän työskenteli vuosien ajan Ruotsin sotilastiedustelupalvelussa salakirjoitusavainten parissa, mikä on yksi puolustusvoimien salaisimpia toimialoja.

Majuriksi pääseminen vaatii Ruotsissa erityiskoulutusta, mutta valeupseeri ei ole käynyt sitäkään.

Vuonna 2016 mies rekrytoitiin Ruotsin rannikkovartiostoon turvaluokiteltuihin johtotehtäviin. Kun kävi ilmi, että hän oli väärentänyt asiakirjoja päästäkseen virkaan, rannikkovartiosto erotti miehen ja informoi puolustusvoimia sekä turvallisuuspoliisi Säpoa.

Siitä huolimatta hänet valittiin johtotehtäviin Malin-operaatioon. Puolustusvoimat ei ole halunnut kommentoida DN:lle, miksi rekrytointi tehtiin.

Valeupseeri on nyt erotettu tehtävistään Malin-operaatiossa. Hän on lomautettuna mutta saa edelleen palkkaa puolustusvoimilta.

