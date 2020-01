Katso näyttelyvinkit Euroopan museoihin – Pariisin Riemukaari paketoidaan, höyhenkarhut mellastavat Kööpenhaminassa

Kuvataiteilija Paola Pivi rakentaa höyhenturkkisia karhuja. Karhuja on esillä keväällä Kööpenhaminan Arken museossa.

Kuvataiteilija Paola Pivi rakentaa höyhenturkkisia karhuja. Karhuja on esillä keväällä Kööpenhaminan Arken museossa. AOP

Euroopan taidemuseoissa on tänä vuonna esillä merkittäviä klassikoita ja nykytaiteen helmiä.

1. Olafur Eliasson: In real life, Guggenheim-museo, Bilbao

Olafur Eliassonin teos Your Vanishing oli esillä Art Basel -tapahtumassa Floridassa vuonna 2019. AOP

Tanskalais-islantilainen Olafur Eliasson työskentelee laaja-alaisesti taiteen eri alueilla. Hän rakentaa installaatioita, veistoksia, käyttää elokuvaa, valokuvaa ja erilaisia maalaustekniikoita. Eliassonin tarkoituksena on saada ihminen katsomaan ympäristöään uudenlaisesta vinkkelistä. Hänen fokuksensa ei ole taideteoksessa sinänsä, vaan siinä, miten teos vaikuttaa maailmaan sen ympärillä. Espanjan Guggenheim-museo Bilbaossa esittelee Eliassonin töitä 1990-luvulta tähän päivään. (14.2.–21.6.2020)

2. Animals in Art, Arken, Kööpenhamina

Maaliskuussa Kööpenhamina alkaa herätä kevääseen. Nykytaiteenmuseo Arkenissa avautuu eläimiä esittävän taiteen näyttely, Animals in Art. Nykytaide on viime vuosina pohtinut paljon ihmisen ja eläimen suhdetta. Taiteilijat ovat tarkastelleet tapaa, jolla ihminen katsoo eläintä, puhuu eläimistä ja käyttää niitä hyväkseen. Taide kysyy, miten hahmotamme olemistamme toisen elävän olennon kautta. Näyttelyssä on esillä valokuvia ja maalauksia, mutta myös veistoksia, kuten italialaissyntyisen Paola Pivin höyhenpeitteisiä karhuja.

Arken sijaitsee Ishøjn kunnassa Kööpenhaminan seudulla noin 25 minuutin junamatkan päässä keskustasta. (21.3.–9.8.2020)

3. Pariisin Riemukaari on taiteellisessa paketissa kuudentoista päivän ajan

Pariisin kävijät voivat tänä vuonna nauttia Champs-Élysées -kadun päässä seisovasta Riemukaaresta paketoituna. Belgialaissyntyinen ympäristötaiteilija Christo ja hänen yhteistyökumppaninsa ja vaimonsa Jeanne-Claude olivat asialla Pariisissa jo 35 vuotta sitten. Silloin he käärivät kankaaseen Pont Neuf -sillan. Riemukaaren paketointia he suunnittelivat jo 1960-luvulla. Nyt Christo palaa Pariisiin yksin, sillä Jeanne-Claude kuoli kymmenen vuotta sitten.

Christo apujoukkoineen aikoo kääriä kaaren 25 000 neliömetriin sinistä kierrätysmateriaalista tehtyä polypropyleenikangasta. Paketti kiristetään punaisilla köysillä. Köyttä kuluu ainakin 7000 metriä. Installaation ovat tuottaneet Pompidou-keskus ja Centre des Monuments Nationaux. (19.9.–4.10.2020)

4. Marina Abramović: After Life, Royal Academy of Arts, Lontoo

Belgradissa syntynyt Marina Abramović on tehnyt huikentelevaa performanssitaidettaan jo 50 vuotta. Abramović on hätkähdyttänyt yleisöään muun muassa viiltelemällä ja ruoskimalla itseään. Yksi hänen suosituimmista performansseistaan oli tuijotuskilpailu galleriayleisön kanssa. Abramović voitti. Hän tuijotti yhtä mittaa yli 700 tuntia. Yksikään toinen ei pystynyt samaan.

Yksi Abramovićin legendaarisimmista tempauksista nähtiin vuonna 1977. Tuolloin näyttelyvieraiden piti puristautua sisään galleriatilaan hänen ja hänen silloisen kumppaninsa alastomien kehojen välistä. Elävien ovenkarmien huhutaan palaavan retrospektiiviseen näyttelyyn Lontoossa. (26.9.–8.12.2020)

5. Rapahel, The National Gallery, Lontoo

“Hänen elämänsä oli lyhyt, uransa runsas ja perintönsä kuolematon.”

Näin kuvailee The National Gallery renessanssitaiteilija Rafaelia. Taiteilijan kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 500 vuotta. Lontoossa sijaitseva brittien kansallisgalleria esittelee ensi kerran Rafaelin työtä näin laajasti.

Vain 37 vuotiaana kuollut mestari tunnetaan parhaiten Vatikaaniin maalatuista freskoista ja Madonnaa esittävistä maalauksistaan.

Taiteilijan nimeä kantava näyttely valottaa hänestä myös muita puolia. Rafael oli paitsi maalari myös arkkitehti, kuvanveistäjä, tekstiilitaiteilija ja runoilija. Näyttelyn teokset ovat lainassa muun muassa Louvresta, Uffizin galleriasta ja Vatikaanin museosta. (3.10.2020–24.1.2021)