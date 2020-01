Opiskelijat kertoivat yliopistoissa kokemastaan rasismista – Kysyimme viideltä suurelta yliopistolta asiasta: "En voi sanoa, että olisin täysin yllättänyt"

Yliopistoissa painotetaan, että rasismiin on nollatoleranssi. Siihen ei kuitenkaan pystytä puuttumaan, elleivät opiskelijat tuo tapauksia esiin.

Yliopistoissa toivotaan, että opiskelijat toisivat rohkeasti esiin, jos he kohtaavat opintojensa aikana rasismia.

Yle kertoi aiemmin tänään maanantaina korkeakouluopiskelijoiden yliopistoissa kohtaamasta rasismista. Helsingin yliopistossa opiskeleva Aracelis Correa kertoi, että luennoitsija on saattanut esimerkiksi käyttää rasistista kieltä tai näyttää täysin aiheeseen liittymätöntä raa’an väkivaltaista materiaalia rodullistettua ihmistä kohtaan.

Helsingin yliopisto aikoo tutkia rasismiväitteet tarkasti. Tasa-arvoasioista vastaava vararehtori Tom Böhling kertoo, että hän ei ole tietoinen rasismista Helsingin yliopistossa.

Aiemmin julkaistua juttua varten Yle teki anonyymin kyselyn, joka suunnattiin rodullistettuun tai etniseen vähemmistöön asettuville korkeakouluopiskelijoille. Vastaajat kertoivat muun muassa seuraavista tilanteista:

Esimerkiksi luennolla opettaja on puhunut afrikkalaisista n-sanalla, eikä kukaan tilanteessa reagoinut asiaan.

Tein opinnäytteen maahanmuuttajien työllistymisestä. Seminaariopettaja arveli, että se oli niin hyvä siksi, että minulla on omakohtaista kokemusta aiheesta. En ole maahanmuuttaja, olen syntyperäinen suomalainen.

Minulle puhutaan englantia, jopa omien professoreiden toimesta tai työntekijöiden, joita olen nähnyt monta vuotta yliopistolla. Luennolla professori kysyi minulta kaikkien edessä, mistä olen kotoisin.

Soitimme Itä-Suomen, Oulun, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoihin sekä Aalto-yliopistoon ja kysyimme, miten yliopistot näkevät tilanteen, ja onko niissä ilmennyt rasismia.

Saamelaisopiskelija joutui Oulussa rasismin kohteeksi

Oulun yliopisto oli viidestä läpi käydystä yliopistosta ainoa, jossa on viime vuosien aikana jouduttu käsittelemään yliopistolla tapahtunutta rasismia. Tapauksessa saamelaisopiskelija oli joutunut sosiaalisessa mediassa kiusaamisen kohteeksi. Tekijää ei saatu kiinni.

– Kun tällaista tulee tietoon, niin siitä tulee ilmoitus hallintojohtajalle ja rehtorille, ja lähdemme heti perkaamaan, mitä on tapahtunut. Suhtaudumme erittäin suurella vakavuudella kaikkeen ahdisteluun ja rasismiin, Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja, kehitysjohtaja Charlotta Collén sanoo.

Itä-Suomen yliopiston hallintojohtaja Tuomo Meriläinen kertoo, ettei hänen tiedossaan ei ole viime vuosilta, että opiskelijat olisivat kohdanneet rasismia kampuksella.

Sen sijaan on tullut ilmi yksittäisiä tapauksia, joissa opiskelijat ovat joutuneet rasistisen huutelun kohteeksi esimerkiksi kaupungilla liikkuessaan. Itä-Suomen yliopistolla on kampukset Joensuussa ja Kuopiossa.

– Tämä huolestuttaa meitä, koska se on nostanut viime aikoina päätään. Olemme keskustelleet Joensuun kaupungin kanssa toimista, joilla tätä voidaan ehkäistä, Meriläinen toteaa.

Hän kertoo yliopiston järjestäneen rasistisen huutelun kohteeksi joutuneille opiskelijoille mahdollisuuden keskusteluapuun, jotta opiskelijat eivät jää kokemustensa kanssa yksin.

Tapauksia ei ole tiedossa, mutta niitä voi silti olla

Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa ja Aalto-yliopistossa ei ole tiedossa, että opiskelijat olisivat joutuneet rasismin kohteeksi esimerkiksi luennoilla.

Yliopistoissa kuitenkin tiedostetaan, etteivät kaikki syrjintätapaukset todennäköisesti tule tietoon.

Aalto on Suomen kansainvälisin yliopisto. Siellä on opiskelijoita 113:ta eri maasta ja kansainvälisen akateemisen henkilöstön osuus on 42 prosenttia.

– Kun eri kansallisuuksia on paljon samassa paikassa, niin haastavilta tilanteilta ei voi välttyä. Mutta me puutumme kaikkiin tapauksiin, jotka tulevat esiin, Aalto-yliopiston tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja, provosti Kristiina Mäkelä kertoo.

Tampereen yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja, vararehtori Juha Teperi toteaa, ettei ole täysin yllättynyt Ylen aiemmin julkaistussa jutussa ilmi tulleista rasismitapauksista.

– Esimerkiksi meillä on noin 4 000 työntekijää ja yli 20 000 opiskelijaa, tämä on inhimillistä toimintaa ja aina inhimillisessä toiminnassa tulee vääriä arvioita. Meillä on nollatoleranssi, mutta en voi sanoa, että olisin täysin yllättänyt, että yliopistokentässä ilmenee yksittäisiä tapauksia.

Yliopistot pyrkivät puuttumaan rasismiin monin keinoin

Kaikissa viidessä yliopistossa tuomitaan Ylen kyselyssä ilmi tulleet rasistiset tilanteet, ja niitä pidetään hätkähdyttävinä.

– Olen todella surullinen ja pahoillaan, että tällaisia kokemuksia on ollut. Tämä ei ole tätä päivää eikä millään tavalla hyväksyttävää, Aalto-yliopiston Mäkelä summaa.

Rasismia pyritään ennaltaehkäisemään yliopistoissa monin eri keinoin.

Kaikilla yliopistoilla on tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka tehtävänä on esimerkiksi edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista. Lisäksi toimikunnat valmistelevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisen suunnitelman yliopistoille.

Yliopistoilta löytyy myös häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä, jos opiskelijat tai yliopiston työntekijät kohtaavat kampuksella epäasiallista käytöstä. Verkossa taas yliopistot tarjoavat ilmoituskanavia ja e-lomakkeita, joiden kautta epäasiallisesta käytöksestä voi ilmoittaa.

Jyväskylän yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja, yliopistonlehtori Tommi Auvinen painottaa, että ainoa keino puuttua rasismiin on asioiden tuominen julki.

– Jos meillä jossain käytettäisiin n-sanaa, niin olisi päivänselvää, että se johtaisi toimenpiteisiin. Rasismi pitää tuoda yliopiston rehtorin ja tasa-arvotoimikunnan tietoisuuteen, se on ainoa tapa, miten ongelma voidaan korjata.

Aiheesta aiemmin:

"Luennoilla kuulee rasistista kieltä" – Joukko opiskelijoita kyllästyi yliopiston syrjivään kulttuuriin ja perusti opiskelijajärjestö Students Of Colourin