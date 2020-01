Herätys: Haavisto valiokunnan kuultavana al-Holista, vääntö kuntien palkoista alkaa, Lesboksen pakolaisleiri vain paisuu

Pekka Haaviston al-Hol-ratkaisuja selvitetään perustuslakivaliokunnassa

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja ulkoministeriön korkea virkamies saapuvat perustuslakivaliokunnan kuultavaksi aamulla. Valiokunta tutkii opposition kansanedustajien pyynnöstä, onko ulkoministeri toiminut ministerin velvollisuuksien ja lain mukaan asioissa, jotka liittyvät al-Holin leiriin. Haaviston on väitetty muun muassa painostaneen ministeriön virkamiestä.

Koulun sisäilman laatua ei voi luotettavasti arvioida oireilun perusteella

Oireiluun vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin sisäilman epäpuhtaudet. Mikko Savolainen / Yle

Oppilaiden oireilu ei riitä perusteeksi, kun arvioidaan koulurakennusten sisäilman laatua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan koulurakennusten olosuhteiden yhteys oppilaiden oireiluun oli niin heikko, ettei oireilun määrän perusteella pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennusten sisäilman laatu.

Kiista kuntien palkoista alkaa toden teolla

Kiky-tunneista on odotettavissa erimielisyyttä. Laura Hyyti / Yle

Neuvottelut yli 400 000 kuntatyöntekijän palkoista alkavat tänään tiistaina. Työnantaja sekä palkansaajat ovat jotakuinkin päinvastaista mieltä palkankorotusten tasosta. Kunta-alan neuvottelujen suuria riidan aiheita on myös se, mitä tapahtuu 24 tunnin palkattomalle vuosityöajan pidennykselle eli kiky-tunneille.

Jo yksi päivä Lesboksen saaren pakolaisleirissä on vaaraksi lapselle

Morian siirtolaisleiriä. Jussi Koivunoro / Yle

Kreikan saarilla on jumissa yli 27 000 turvapaikanhakijaa. Vierailimme Lesboksen saarella Morian leirissä, joka on paisunut Euroopan suurimmaksi. Ahtaassa leirissä eletään oloissa, joissa monen aikuisen ja lapsen mielenterveys on järkkynyt.

Facebook: Jos vaadit mainoksessa naisille oikeuksia tai ilmastokriisille ratkaisua, pyydä ensin lupa

Facebook tulkitsee jotkin aiheet niin tulenaroiksi, ettei niistä sovi puhua mainonnassa ilman erityistä lupaa. Erkan Mehmet / AOP

Facebookin uusi linjaus yllätti suuryhtiö Nesteen, ja Helsinki joutui perumaan kansainvälisen kampanjansa. Yhden naisen konsulttiyhtiö Digital Treehugger joutui perimmäisten kysymysten äärelle. Somejätti haluaa estää hämärän vaalivaikuttamisen, mutta meneekö lapsi pesuveden mukana?

Päivällä poutaa, illaksi sateita

Yle

Tänään on suurelta osin poutainen päivä. Tuuli kuitenkin voimistuu päivän aikana, ja illalla lännestä leviää sateita suureen osaan maata. Etelässä ja lännessä sade on pääosin vettä, maan keskivaiheilla sateet tulevat räntänä ja Lapissa lumena. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.