"Vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä" – Washingtoniin istutetaan vierasta ajattelua

WASHINGTON Suomalaisvieraan saa hämilleen Washingtonissa viimeistään ruokailun yhteydessä. Kaupungin lukuisissa itsepalvelupaikoissa ja työpaikkaravintoloissa pitää viedä itse pois astiat ja roskat. Niitä pitää työntää kahteen reikään, jotka ovat nimeltään ”trash” ja ”recycling” eli roskat ja kierrätys.

Ongelma on siinä, ettei kukaan tunnu tietävän, mikä oikeasti on roskaa ja mikä kierrätystavaraa. Reikiin katsoessa molemmissa näkee yhtä lailla servettejä ja pahvimukeja kuin ruuanjämiäkin.

Samaan ongelmaan törmää kerrostaloissa. Meidän jätehuoneessamme on kaksi luukkua. Kierrätysluukkuun pitää ohjeiden mukaan työntää niin pullot kuin paperit, toiseen kuiluun kaikki muu. En suoraan sanottuna ihmettelisi, vaikka kuilun alapäässä roskat ja kierrätysmateriaalit päätyisivät samaan laariin.

Washingtonilaisen kerrostalon jätehuoneessa on kaksi luukkua, yksi roskille ja toinen kierrätettäville materiaaleille. Niiden paikkaa on keskenään vaihdettu. Mika Hentunen / Yle

Kierrätys on Washingtonissa muotia ja osittain pakollistakin. Muovipusseille asetettiin hiljattain viiden sentin vero, mikä on vähentänyt niiden käyttöä dramaattisesti.

Lähikaupoissani Trader Joe´sissa sekä tuore- ja luomuruokaan erikoistuneessa Wholefoodsissa käytetään kierrätettäviä paperikasseja. Ne on kuitenkin tehty niin heikosta materiaalista, että kassanpitäjä laittaa automaattisesti kaksi kassia päällekkäin. Näin hän estää ostosten leviämisen kadulle, jolle heitetään muutenkin törkeän paljon rottien sapuskaksi päätyvää jätettä.

Yhdysvaltalaisten ympäristöystävällisyydessä on edelleen sama vinouma kuin vuosituhannen alkupuolella: Täällä puhutaan siitä, miten voidaan kuluttaa yhtä paljon kuin aina ennenkin, mutta ympäristöystävällisemmin. Ajatus kulutuksen vähentämisestä ei saa kannatusta.

Worldwatch Instituten 2004 tekemän tutkimuksen mukaan yhdysvaltalainen kuluttaa kaikkea keskimäärin kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin suomalainen. Se pitää paikkansa Washingtonissa edelleen.

Kun käyn ostamassa uudet farkut, jonossa seuraavana olevalla on käsivarrellaan kahdet tai kolmet farkut. Yleisten käymälöiden vessanpöntöt ovat yleensä tukossa, koska asiakkaat tunkevat niihin kaksi ja puoli kertaa enemmän paperia kuin kuuluisi.

Jos pyydät naapuria kastelemaan kasvisi, se on lomalta palattuasi menehtynyt purkin täyttävään vesiliejuun. Naapuri ostaa sinulle lohdutukseksi kolme uutta ruukkukukkaa. Ja niin edelleen.

Itse asiassa kierrättäminen on todella vain muotijuttu, koska maan tapa hankkiutua vanhasta tavarasta eroon on vieläkin heittää ne menemään. Koko Washington D.C.:ssä on vain kaksi kirpputoria kaupungin laitamilla, ja niistäkin toinen on toistaiseksi suljettuna.

Käytettyä tavaraa löytää ylipäätään vain luksusvaatteiden myymälöistä, antiikkiliikkeistä, antikvariaateista ja vinyylilevykaupoista sekä Amazonin ja Craigslistin kauppapaikoilta. Retroliikkeet vaikuttavat matkailunähtävyyksiltä, joissa hipsterit tykkäävät hillua.

Washington pyrkii jätehuollon edelläkävijäksi Yhdysvalloissa. Työtä on paljon. Mika Hentunen / Yle

Mutta tehdäänpä tällä kertaa poikkeus. Päätetään tämä katsaus rakentavaan journalismiin.

Washington D.C.:n päättäjät ovat nimittäin kuulleet hätähuutoni. Roskaaminen aiotaan laittaa kuriin samalla, kun kierrätys nostetaan kunniaan.

Valtuustossa on käsittelyssä laki, jonka uskotaan toteutuvan, koska sillä on kannatusta yli puoluerajojen. ”Nollajäte-kokoomalain” tavoitteena on, että kaupunki tulisi käytännössä jätteettömäksi vuoteen 2032 mennessä.

Lain iskulause on ”vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä”, ja sillä laitettaisiin remonttiin jätehuollon kaikki osa-alueet. Parasta on, että asukkaita rohkaistaisiin nyt myös kuluttamaan vähemmän.

Kertakäyttöastiat kiellettäisiin hotelleissa ja ravintoloissa. Taloyhtiöillä pitäisi olla roskille lajittelukeskukset, joissa biojätteet, lasit ja kaikki muut menisivät oikeisiin kuiluihinsa eivätkä minnekään muualle. Laiminlyönneistä huomautuksia saavien taloyhtiöiden ja firmojen jätemaksuja korotettaisiin tuntuvasti.

Kaupungin alueelle perustettaisiin useita kierrätyskeskuksia. Tällä hetkellä suurin osa kaikesta Washingtonin jätteestä kipataan kaatopaikoille kaupungin ulkopuolelle.