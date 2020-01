Yle seuraa oikeudenkäyntiä: Epäiltyjä uhreja 7, yksi ulkomailta – Poliisiammattikorkeakoulun opettajaa syytetään seksuaalirikoksista

Opettaja on kiistänyt syytteet. Ylikonstaapelia syytetään muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Pirkanmaan käräjäoikeus aloitti tiistaina Poliisiammattikorkeakoulun opettajaa koskevien seksuaalirikossyytteiden käsittelyn. Oikeudenkäyntiä pyydettiin salaiseksi, mutta oikeuden tuomari päätti sen olevan julkinen.

Yle seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.

Poliisiammattikorkeakoulu toimii Tampereen Hervannassa. Ylikonstaapelia syytetään muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäillyt rikokset tulivat ilmi viime helmikuussa. Poliisiammattikorkeakoulu teki opettajasta rikosilmoituksen kevättalvella 2019. Opiskelijoiden mukaan opettaja oli käyttäytynyt epäasiallisesti opetustilanteissa ja vapaa-ajalla.

Syyte: tarttui pakaroista

Epäillyt tapaukset ovat kohdistuneet opiskelijoiden lisäksi henkilökuntaan. Epäiltyjen rikosten uhreja on seitsemän.

Yksi asianomistajista on Ruotsista. Epäilty rikos tapahtui kurssilla, jolla oli pohjoismaisia osallistujia.

Kurssilla harjoiteltiin voimankäyttöä, jota poliisi tarvitsee vaaratilanteissa.

Yksi syytekohta liittyi vapaa-ajan matkaan Pärnussa. Muissa syytteissä oli kyse opiskelijoista.

Useissa syytekohdissa oli kyse siitä, että syytetty oli tarttunut asianomistajaa pakaroista.

Yhden asianomistajan kohdalla oli kyse rintoihin koskemisesta ja vartalon liikuttamisesta.

Voimankäyttöä opettanut ylikonstaapeli on työskennellyt Poliisiammattikorkeakoulussa vuosia. Epäilyjen vuoksi hän on ollut pidätettynä virasta. Opettaja on kiistänyt syytteet.

Puolustus: Koskettelu kuuluu turvatarkastukseen

Fyysinen kontakti liittyy syytetyn mukaan koulutukseen. Poliisia koulutetaan erilaisten fyysisten uhkatekijöiden varalle.

Syytetyn mukaan turvatarkastus on osa poliisin työtä ja turvallisuutta. Koulutuksessa tehtiin turvatarkastus käsin koskettelemalla. Puolustuksen mukaan näissä tilanteissa tapahtuu koskettamista.

Opettajan ja oppilaiden välillä on ollut puolustuksen mukaan paljon yhteydenpitoa koulun ulkopuolella ja välit ovat olleet läheiset. Puolustuksen mukaan syytetty on ollut hyvin pidetty opettaja.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg kertoi Ylelle marraskuussa 2019, että osa teoista on tapahtunut vuosia sitten ja ehtinyt vanhentua rikosoikeudellisesti. Himbergin mukaan kaikki epäiltyjen seksuaalirikosten uhrit ovat naisia.

Esitutkinta-aineisto on määrätty salassa pidettäväksi.

