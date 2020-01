Komea lomakylä rapistui 10 vuodessa niin, että jäljellä olivat enää pankkikorttimankeli ja lehtiteline – nyt sitä odottaa uusi elämä

Suur-Saimaantien vierellä seisovat mökit ovat surullinen näky. Ne ovat tyhjiä kuoria, jonka sisällä ei enää elämää nähdä. ikkunat on irrotettu ja ovet ovat auki. Enää mökeillä ei ole muuta tehtävää kuin odottaa.

Keväällä mökkejä ei enää ole, sillä Puolustusvoimat aikoo purkaa ne helmikuun loppuun mennessä.

Lomaliiton lomakylä perustettiin vuonna 1939. Lomaliitto perusti tuolloin kansalaisten kesälomailua varten lukuisia lomakeskuksia, jossa pystyi viettämään kesää kohtuullisella hinnalla.

Suur-Saimaan lomakeskus oli suosittu tanssipaikka ja mahdollisti kesälomailun järvenrannalla myös niille, joilla omaa mökkiä ei ollut. Alueelle rakennettiin kymmeniä mökkejä.

Sarviniemi sijaitsee Puolustusvoimien harjoitusalueen vieressä, mikä on värittänyt myös paikan historiaa.

Sotien jälkeen Sarviniemessä oli varuskunta-alue, joka muuttui myöhemmin suosituksi lomakyläksi. Nyt päärakennus on purettu. Arkistokuva vuodelta 1983. Etelä-Karjalan museo/Aarne A. Mikonsaari

Vuonna 2007 Lomaliitto lopetti Suur-Saimaan lomakeskuksen kannattomana. Mökit jäivät tyhjilleen. Ilman toimintaa ne ehtivät olla kymmenen vuotta. Aika ei kohdellut mökkejä kiltisti, vaan ne alkoivat ränsistyä. Lisäksi taloihin kohdistettiin paljon ilkivaltaa.

Alue kiinnosti monia, myös kansainvälisiä ostajia. Rantatonteilla olisi yksityisillä markkinoilla ollut arvoa, mutta se ei sopinut valtiolle, sillä alue oli oli sotilaallisesti merkittävä. Sarviniemen lähellä sijaitsee Puolustusvoimien Taipalsaaren harjoitusalue, jossa harjoittelevat muun muassa Lappeenrannan Maasotakoulun oppilaat ja kadetit.

Myös venäläiset olivat kiinnostuneet ostamaan alueen.

Suur-Saimaan lomakylän rakennukset ovat kärsineet ilkivallasta. Tässä vanha päärakennus keväällä 2017. Yle Petri Kivimäki

Kun julkisuuteen tuli tieto, että venäläiset olisivat kiinnostuneita ostamaan harjoitusalueen viereisen reilun 80 hehtaarin alueen, nousi Sarviniemi koko Suomen puheenaiheeksi. Kesällä 2015 perussuomalaisten puolustusministeri Jussi Niinistö (nyk. sin.) oli vaatimassa jo alueen pakkolunastusta valtiolle.

Moninaisten vaiheiden jälkeen Metsähallitus osti Sarviniemen alueen Puolustusvoimille vuonna 2015. Vuonna 2017 Sarviniemen parhaasta alueesta kirjoitettiin vuokrasopimus Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa. Alue haluttiin yhteiseen käyttöön.

Rikotut ikkunat

Siinä vaiheessa ikkunat vanhoissa majoitusrakennuksissa oli rikottu. Sängyt olivat paikoillaan, mutta täynnä lasinsiruja ja vuosien mukanaan tuomaa töhnää. Vanhassa vastaanottorakennuksessa iltapäivälehtien telineet ja ja pankkikorttimankeli olivat paikoillaan miljoonien lasinsirujen joukossa.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ränsistyneiden rakennusten purkaminen on helpotus.

‒ Entisen lomakylän rakennukset ovat olleet tiensä päässä, joten niiden purkaminen on iso askel eteenpäin. Kun ne saadaan pois, luontoarvot nousevat esiin ja ja uudet retkeilyrakenteet, eli uudet katokset, pääsevät oikeuksiinsa. Sarviniemen alue kehittyy, iloitsee virkistysaluekoordinaattori Mari Matikainen.

Vanhat mökit ovat ränsistyneet huonokuntoisiksi, sillä ne ovat olleet 10 vuotta tyhjillään ilman kunnostusta. Silva Nieminen / Yle

Luontoarvot pääsevät esiin

Suuren Sarviniemen kärjessä tuulee ja avoin Saimaa pauhaa. Koska lauha talvi on sulattanut vähätkin lumet, näyttää havupuinen virkistysalue lähes kesäiseltä. Kärjessä seisoo penkki, jonka äärelle voi istua ihastelemaan vettä.

Sarviniemen rannoilla voi grillata, uida ja viettää aikaa. Virkistysalueella on vessa ja tulevaisuudessa suunnitteilla on myös sauna. Sarviniemi on oiva kohde myös vähemmän retkeileville tai niille joilla ei ole halua kävellä pitkiä matkoja. Perille asti pääsee autolla ja alue on helppokulkuista.

‒ Sarviniemi sopii kaikille. Olen tavannut monenlaisia retkeilijöitä sienestäjistä ja marjastajista lapsiperheisiin, jotka käyvät uimarannalla kesäisin. Satamasta lähtee paljon veneitä ja kalastajia ja pyöräreittejä kulkee Kyläniemen puolelle, Mari Matikainen kertoo.

Talvinen Sarviniemi antaa osviittaa siitä, millainen virkistysalue on parhaimmillaan kesäaikaan. Silva Nieminen / Yle

Sarviniemi on merkittävä paitsi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja Saimaa Geoparkille, myös tavallisille retkeilijöille.

‒ Olen saanut paljon palautetta, että on tosi hienoa, että Sarviniemi on yleisessä käytössä ja että aluetta kehitetään, Matikainen kertoo.

Sarviniemen pohjoispuolen rannalla vedetään nuottaa, etelän hiekkarannalta pääsee pulahtamaan uimaan. Lisäksi Sarviniemessä on Taipalsaaren kunnan omistama pienvenesatama. Alueelle on suunniteltu retkeilijöitä palvelevia katoksia, joista yksi on jo valmis. Valmis katos on infokatos, jonka opastauluissa tietoa Sarviniemestä sekä Saimaa Geoparkista. Suunnitteilla on myös uuden rantasaunan rakentaminen. Vanha sauna kuului lomakylän jäämistöön, mutta se on nyt purettu.

Ilmakuva näyttää Sarviniemen muodon. Sarviniemi sijaitsee Taipalsaaressa Etelä-Karjalassa. Arkistokuva. Arto Hämäläinen

Pyöräreittejä

Jo viime kesänä kokeiltiin lauttayhteyttä Sarviniemestä Puumalaan, jolloin Etelä-Karjalan pyöräilyreitit saadaan yhdistettyä Puumalan saaristoreittiin.

Kesällä 2020 reittejä parannetaan entuudestaan. Tavoitteena on saada lautalle kesän aikana vähintään 500 matkustajaa. Pyörälautta alkaa kulkea välillä Sarviniemi-Kyläniemi-Lintusalo kesäkuusta elokuun loppuun. Pyörälautta mahdollistaa koko Etelä-Saimaan kiertämisen pyörällä. Lauttayhteyttä hallinnoi Taipalsaaren kunta.

Vaikka Sarviniemi on yleisessä virkistyskäytössä, päättyy sen osalta ympärivuorokautinen retkeily lomamökkien purkamiseen. Virkistysalueella yöpyminen ei ole sallittu Puolustusvoimien harjoitusalueen läheisyyden vuoksi.

‒ Yöpyminen täällä on kiellettyä, Sarviniemi on päiväretkikohde, Matikainen kertoo.