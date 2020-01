Urheiluluokan liikuntamäärä nostettiin 10 tuntiin viikossa – nyt suuri osa nuorista kertoo olevansa väsyneitä

Langinkosken koulun kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa käyvien urheiluluokkalaisten on mahdollista valita kouluviikkonsa yhteyteen yhteensä 10 tuntia liikuntaa.

Langinkosken koulun kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa käyvien urheiluluokkalaisten on mahdollista valita kouluviikkonsa yhteyteen yhteensä 10 tuntia liikuntaa. Antro Valo / Yle

Kokeilun tavoitteena on tutustuttaa nuori urheilija ammattimaiseen harjoittelutyyliin nuorempana kuin ennen.

Kello on viisi minuuttia yli kahdeksan aamulla.

Langinkosken koulun liikuntasalissa Kotkassa parikymmentä urheiluluokkalaista kuuntelee tarkasti entisen maajoukkuekarateka Eki Luukan ohjeita. Rivissä seisoo niin pesäpalloilijoita, koripalloilijoita kuin tanssijoitakin. Alkamassa on kaikille yhteinen fysiikkaharjoitus, joka tehdään oman kehon painoilla.

– No niin, aloitetaan! Oikea käsi käy koskemassa selkää ja vasen polvi käy koukussa ja sitten vasen käsi ja oikea polvi. Minuutti mennään ja mahdollisimman vähän huojuntaa, Luukka ohjeistaa punnerrusasennossa olevia nuoria.

Yhdeksäsluokkalaisista koostuva ryhmä tekee liikkeitä keskittyneesti. Ylimääräistä ei kesken treenin puhuta. Harjoitusten lopuksi tehdään vielä nopeusketteryysharjoitteita.

Harjoitusten jälkeen alkaa puheensolina. Koulupäivä käynnistyy kello 10. Viikon ensimmäinen harjoitus on takana päin.

Langinkoskella on pystytty luomaan huippuolosuhteet

Langinkosken koulu on parhaillaan mukana Suomen Olympiakomitean Urheiluyläkoulukokeilussa, jossa yhdeksäsluokkalaisten harjoittelusta on tehty ammattimaisempaa kuin ennen.

Oppilaiden ohjatun liikunnan määrää on nostettu kymmeneen tuntiin viikossa, mikä on seitsemän tuntia enemmän kuin tavallisella yhdeksäsluokkalaisella.

Kaikki kokeiluun osallistuneet koulut eivät ole pystyneet järjestämään oppilaille kymmentä tuntia liikuntaa viikossa, mutta Langinkosken koululla tässä on onnistuttu.

Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on tutustutaa nuori urheilija ammattimaiseen harjoittelu- ja elämäntyyliin yhä nuorempana. Antro Valo / Yle

Langinkosken koulun urheiluluokan viikko rakentuu nyt seitsemästä valmennustunnista ja kolmesta koululiikuntatunnista.

Valmennustunnit käsittävät oman lajin harjoittelua, eli esimerkiksi koripalloilijat harjoittelevat koripalloa. Lisäksi Langinkoskella on järjestetty kaikille kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa käyville urheiluluokkalaisille yhteiset fysiikka- ja nopeusketteryystreenit. Lisäksi on järjestetty kaikille yhteiset viikottaiset telinevoimisteluharjoitukset.

– Harjoitusmäärät eivät olleet näin suuria, kun itse olin tuon ikäinen. Mielestäni on hienoa, että nyt nuorille urheilijoille tarjotaan monipuolisia harjoituksia, kehonhuoltoa ja liikkuvuustreenejä, urheiluluokalle maanantaisin liikkuvuus- ja fysiikkaharjoituksia vetävä Eki Luukka kertoo.

Urheiluyläkoulukokeilu Suomen Olympiakomitean koordinoimassa urheiluyläkoulukokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 eri kunnasta vuosina 2017–2020. Kokeilussa olevat koulut rakentavat malleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa. Kokeilussa noin puolet yläkouluista on onnistunut kymmenen harjoittelutunnin viikko-ohjelmassa. Kokeilun tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen.

Oppilaiden ei ole pakko valita kaikkea tarjolla olevia liikuntatunteja. Suurin osa Langinkosken koulun oppilaista kuitenkin ottaa täydet tunnit.

– Tosi hyvä, että saa paljon liikuntaa. Itse ainakin olen sen urheilun takia tänne hakenut. Ei se normaalista arjesta paljoa eroa, urheiluluokalla opiskeleva pesäpalloilija Leo Heikkilä kertoo.

Yhdeksäsluokkalainen Leo Heikkilän ajattelee, että urheiluluokkalaisen arki ei kauheasti poikkea tavallisen koululaisen arjesta. Antro Valo / Yle

Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on tehdä peruskoulujen urheiluluokista urheilulukioiden kaltaisia kouluja, joissa laadukas harjoittelu lyö kättä opiskelun kanssa. Pitkässä juoksussa tämän toivotaan ruokkivan parempaa menestystä huipputasolla.

Peruskoulujen urheiluluokilla liikuntamäärää ollaan nostamassa 10 tuntiin viikossa. Antro Valo / Yle

Professori: "Uupumusriski on olemassa"

Kilpailu- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on seurannut Urheiluyläkoulukokeilussa olevien oppilaiden jaksamista.

Viimeisimmän kyselyn mukaan 44 prosenttia vastanneista oppilaista tunsi itsensä väsyneeksi päiväsaikaan vähintään yhtenä päivänä viikossa. Melkein joka viides tunsi itsensä väsyneeksi päiväsaikaan 3–5 päivänä viikossa.

– Joskus minua väsyttää, mutta kyllä minä jaksan. Yritän laittaa arjessa asioita järjestykseen ja suunnitella, mitä teen. Silloin ehdin tehdä kaikki jutut, urheiluluokkaa käyvä koripalloilija Mette Nurminen kertoo.

Yhdeksäsluokkalainen Mette Nurminen kokee välillä olevansa väsynyt, mutta asioita suunnittelemalla hän kertoo pärjäävänsä arjessa. Antro Valo / Yle

Koululaisten jaksamista tutkinut kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta on lukemista huolissaan.

– Lukemat ovat aika rajuja. Kyllä tässä on riskiä uupumukseen olemassa. Lukuja kannattaa pitää hälyttävinä ja huomiona siitä, ettei lasten jaksamista pidä laiminlyödä.

Salmela-Aron mukaan urheilu ja opiskelu ovat hyvä, mutta kuormittava yhdistelmä. Hän viittaa myös vuonna 2017 julkaistuun tutkimukseen, jossa kerrottiin urheilulukiossa opiskelevien olevan keskimäärin uupuneimpia kuin tavallisessa lukiossa opiskelevat.

KIHU:n kyselyssä selvitettiin myös urheiluluokkalaisten lepoaikoja. Oppilaiden nukkumaanmenoajat näyttivät olevan kohtalaisen säännöllisiä.

Puhelimen ja tietokoneen sekä pelikonsoloiden käyttöön kuluvassa ajassa vaikuttaa kuitenkin olevan vielä haasteita, sillä melko moni urheiluluokkalainen käytti niitä vielä juuri ennen nukkumaanmenoa. Tämä voi KIHU:n tutkijoiden mukaan osaltaan selittää sitä, että aamulla ei herätä pirteänä.

Olympiakomiteasta kerrotaan, että jatkossa nuorten arjen sujumista seurataan erityisen tarkasti. Se korostaa, että kyseessä on vasta kokeilu.

– Me olemme ihan hyvällä tiellä, mutta tekemistä vielä riittää. Uskon, että meillä on edellytyksiä löytää yhdessä seurojen, koulujen, kuntien ja urheiluakatemioiden kesken se arjen palapeli, jolla jaksaminen saadaan paremmalle tolalle, kertoo Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman asiantuntija Laura Tast.

Langinkosken koulun urheiluluokkalaiset maanantaiaamun harjoituksissa. Antro Valo / Yle

Urheiluluokkalaisia valmentava Eki Luukka mainitsee, että on myös valmentajan vastuulla, että nuorella urheilijalla säilyy sopiva levon ja urheilun tasapaino.

– Harjoittelu ei saa mennä överiksi. Motivoituneilla urheiluluokkalaisilla on usein oman elämän aikatauluttaminen hallussa, Luukka toteaa.

Unen ja ruoan tärkeydestä keskutellaan

Olympiakomitean mukaan valtaosa urheiluluokkakokeilusta saaduista kokemuksista on hyviä. Asiantuntija Laura Tastin mukaan Langinkosken koulun mallista voisi tulla tulevaisuutta myös muiden koulujen urheiluluokilla.

Langinkosken koulun vararehtori Anssi Rinkisen mukaan kokeilu on vaatinut "lukujärjestystetristä" ja tiivistä yhteistyötä koulun, urheiluseurojen ja Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemian kanssa.

– Me olemme halunneet järjestää urheilijoille mahdollisuuden monipuoliseen aamuharjoitteluun. He ovat tavoitteellisia nuoria ja urheilijoita. He haluavat ottaa itsestään parhaan irti ja tämä antaa siihen mahdollisuuden, Rinkinen sanoo.

Urheiluluokkalaisten väsymystä Rinkinen ei ole havainnut.

– Minun arkikokemukseni on hieman toinen. Tuntuu, että urheiluluokkalaiset ovat rytmittäneet elämänsä tavallisia oppilaita paremmin. Minun mielestäni urheiluluokkalaiset ovat skarppeja.

Rinkisen mukaan jaksamista edesauttavista asioista tulee keskustella. Langinkosken koululla keskustelu urheilijan unen ja syömisen tärkeydestä aloitetaan kuudennella luokalla.

– Urheiluun kuuluu myös se, että välillä ollaan fyysisesti väsyneitä. Uupumus ja henkinen väsymys eivät sen sijaan saa kuulua nuoren arkeen.

Anssi Rinkinen on Langinkosken koulun vararehtori. Antro Valo / Yle

Voit keskustella aiheesta klo 22 saakka.