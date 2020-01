“Vaikka häätöpäivä on jo sovittu, on asiat saatu järjestymään”, asumisneuvoja Nina Nordmanin avulla vältetään asunnottomuuden kierre

Asumisneuvoja Nina Nordmanille ei iske koskaan epätoivo työtehtävissä. Raumalaisia hän kehuu, koska he osaavat pyytää apua ajoissa.

Viemärit tukossa, vuokrat rästissä tai naapurisopu karvan varassa? Muun muassa näissä ongelmissa asumisneuvoja Nina Nordman on auttanut raumalaisia jo muutaman vuoden ajan.

Nordman ratkoo ihmisten pulmia ja ohjaa heitä oikean avun luo. Asiakkaitaan hän tapaa konttorilla sekä tarpeen mukaan kotikäynneillä. Pikaneuvoja hän tarjoaa puhelimitse tai sähköpostilla. Nordmanin työpäiviin kuuluu asumisneuvonnan lisäksi asukasvalintaa, eli hän etsii asuntoa eri elämäntilanteissa oleville ihmisille, kuten häädön saaneille.

– Parhaimmillaan minulla on jo ratkaisu asiakkaan ongelmaan, ennen kuin hän saa murheensa kerrottua loppuun.

Palkitsevinta asumisneuvojasta on kuulla vanhojen asiakkaiden kuulumisia.

– On mukavaa saada viestejä entisiltä asiakkailta ja kuulla, että he ovat saaneet vuokransa ja velkansa maksettua sekä asuntonsa siivottua. Kahviakin tarjoaisivat kuulemma, jos kerkeäisin poikkeamaan.

Satakunnassa asumisneuvontaa saa Raumalla ja Porissa. Porissa asumisneuvontaa on saanut YH-asunnoilta vuodesta 2002 ja kaupungilta vuodesta 2013. Raumalla asumisneuvonta on käynnistynyt vuonna 2017, jolloin myös kaupungin asumisneuvoja Nina Nordman on aloittanut työnsä.

Raumalla asumisneuvojalla riittää asiakkaita. Kirjattuja asiakkaita on vuosittain ollut satakunta ja kirjaamattomia, esimerkiksi yhdellä sähköpostikysymyksellä lähestyneitä, useampia päivässä.

Raumalaiset ovat löytäneet palvelun ja päivä päivältä Nordmanille tulee enemmän yhteydenottoja. Hänen mukaansa suurin osa asiakkaista osaa hakeutua neuvojalle jo ennen häätöuhkaa. Häätö tuo yhteiskunnalle suuria kuluja, Ympäristöministeriön vuoden 2011 arvion mukaan jopa 5 000-20 000 euroa.

– Aika vähän on jouduttu viemään häätöjä loppuun asti. Vaikka häätöpäivä on jo sovittu, on asiat saatu järjestymään, asumisneuvoja Nordman kertoo.

Raumalla asumisneuvonta jatkuu toistaiseksi

Maanantaina 13. tammikuuta Raumalla järjestettiin asumisneuvonnan tulevaisuudesta kokous. Toimintaa on järjestetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn avustuksella, jonka eräpäivä lähenee. Raumalle ollaan hakemassa lisärahoitusta ARAlta, mutta asumisneuvonnan tulevaisuuden mallista ei olla vielä varmoja.

– Toiminta jatkuu jossain muodossa, käy hankkeelle mitä tahansa, Nordman lupailee.

"Ihan häätöön asti mennään todella harvoin, kyllä ne ongelmat ratkaistaan paljon ennen", Rauman asumisneuvoja Nina Nordman kertoo. Raumalla suurin osa häädöistä ollaan saatu soviteltua. 99 häätöuhasta on toteutunut vain 13.

Asumisneuvontapalvelun alkaessa Raumalla, tavoitteeksi asetettiin erityisesti paikallisten nuorten tavoittaminen. Yllättäen apua tarvitsevia nuoria ei ollutkaan niin paljon kuin odotettiin. Suurin asiakasryhmä asumisneuvonnassa ovat olleet keski-ikäiset, yksinäiset miehet.

– Avuntarpeet vaihtelevat hirveästi, on vuokravelkoja ja asunnon huonoa hoitoa. Olen miettinyt, ovatko miehet jurompia hakemaan ajoissa apua.

Asumisneuvonta on harvinaista herkkua

Suomessa ARAn määritelmän mukaista asumisneuvontaa saa vuoden 2019 selvityksen mukaan noin viidessäkymmenessä kunnassa. Se on noin kuudesosa maan kunnista.

Muissa kunnissa asumisneuvontaa toteutetaan sosiaalitoimen kautta tai sille ei koeta olevan erityistä tarvetta. Kuntien lisäksi asumisneuvontaa voivat tarjota kuntayhtymät, kuntaomisteiset vuokrayhtiöt, muut vuokrayhtiöt sekä järjestöt.

Uudessa hallitusohjelmassa on kirjattuna, että asumisneuvonnasta tulisi tehdä lakisääteistä. Se tuo omat haasteensa etenkin pienille kunnille. ARAn ylitarkastaja Sina Rasilainen ei osaa sanoa miten pienimmät kunnat tulevat toteuttamaan asumisneuvonnan, sillä lakia ei ole vielä kirjattu.

Asumisneuvontaa toteuttavat puhuvat toiminnan puolesta. Rasilainen tahtoo taloushyötyjen lisäksi korostaa asumisneuvonnan inhimillistä merkitystä.

– Parhaimmillaan asumisneuvonta on hetkellinen tuki, millä vähennetään ihmisen inhimillistä kärsimystä. Aika pienellä satsauksella ihminen voi välttää esimerkiksi asunnottomuuden kierteen, Rasilainen sanoo.

ARA jakaa avustusta asumisneuvontaan. ARAlla ei ole tilastoja tuen jälkeen toimintaa jatkaneista kunnista, mutta Rasilainen arvioi noin 90% prosentin vakiinnuttaneen toimintansa.

Asumisneuvonta on valtakunnallisen PAAVO-ohjelman perua, jolla pyrittiin vähentämään pitkäaikaisasunnottomuutta vuosina 2008-2011. ARAn tukema asumisneuvonta käynnistyi PAAVO-ohjelmakaudella.